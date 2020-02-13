Gửi chồng ngoại tình: Tình nghĩa vợ chồng với anh không bằng một người đàn bà ngoài đường hay sao?

Ngoại tình 13/02/2020 10:33

Một chiếc áo bẩn người ta có thể giặt sạch và mặc lại lên người. Nhưng một cuộc hôn nhân đã có vết nhơ, một người chồng ngoại tình thì có cách nào gột rửa sạch?

Với một người làm vợ, còn gì đau bằng việc chồng lên giường với một người phụ nữ khác? Với đàn ông ngoại tình có thể đó chỉ là một cuộc vui, một cách để giải quyết những bí bách của cơ thể nhưng với người làm vợ, đó chẳng khác gì một vết dao đâm thấu ngực. Em đã ngồi lặng câm suốt buổi chiều, nghe mọi giác quan của mình tê liệt khi phát hiện ra chồng ngoại tình. 9 năm kết hôn, bao nhiêu tình nghĩa vậy mà anh nỡ giẫm đạp dưới chân như thế sao?

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Còn gì đau hơn việc chồng lên giường với người đàn bà khác? - Ảnh minh họa: Internet

Lòng người là thứ khó đoán định được nhất trong cuộc đời này. Ngày trước, anh từng thề thốt sẽ mang lại cho em và con những gì tốt nhất. Anh từng hùng hổ tuyên bố với cha mẹ rằng không để em phải khổ. Em chưa từng mong những điều vĩ đại, lớn lao đến trong cuộc đời mình. Chỉ cần vợ chồng yêu thương, gia đình hạnh phúc thế là đủ. Vậy mà, tình nghĩa vợ chồng, bao nhiêu năm tháng cùng nhau trải qua giông bão không bằng một ả đàn bà ngoài đường kia sao?

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Khi ôm người đàn bà đó, anh có nghĩ đến vợ con? - Ảnh minh họa: Internet

Khi anh ôm người đàn bà đó, anh có nghĩ đến vợ con mình? Khi anh đem tiền cho ả đàn bà đó mua sắm, chưng diện anh có nghĩ đến con mình thiếu sữa, đói ăn? Khi anh chiều chuộng, nâng niu một người đàn bà ngoài đường anh có nghĩ đến cảnh con mỗi chiều ra cổng ngóng ba? Em từng nghĩ rằng mình sẽ chịu hết mọi cay đắng, tủi nhục chỉ cần anh thương con. Thế nhưng, em nhận ra rằng con lạc loài ngay cả trong tình thương của cha mình. Em không muốn con thất vọng hết lần này đến lần khác. Không muốn con tổn thương khi sống trong một ngôi nhà đầy rẫy sự dối trá và phản bội!

Nhiều người hỏi rằng: “Tại sao không đánh ghen ả đàn bà mất nết đó?”, “tại sao không giành giật người chồng của mình về?”. Nhiều người nói em nhu nhược, kẻ khác lại cho rằng em quá hiền lành. Nhưng em đánh làm gì, em giành giật làm gì một kẻ vốn dĩ từ lâu đã muốn ra đi? Sống cạnh một người đàn ông từng ăn nằm với một người đàn bà khác, lòng người vợ lạnh lắm. Sự lạnh lẽo khiến đàn bà chết cả tâm can. Anh đã muốn đi thì em không bao giờ níu giữ! Chỉ tiếc những năm tháng thanh xuân, tiếc khoảng thời gian làm vợ em đã vắt kiệt sức mình để hi sinh mà chẳng nhận lại được điều gì.

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Một cuộc hôn nhân đã có vết nhơ thì làm sao gột rửa được? - Ảnh minh họa: Internet

Một chiếc áo bẩn người ta có thể giặt sạch và mặc nó lại lên người mà không cần bận tâm đến vết bẩn trước đó. Nhưng một cuộc hôn nhân đã có vết nhơ, một người chồng đã sống tàn tệ với vợ con thì có cách nào gột rửa sạch? Tình nghĩa vợ chồng em luôn trân trọng mà mà anh lại nỡ giẫm đạp dưới chân và xem nó không bằng một ả đàn bà qua đường. Đơn ly hôn em kí rồi, em và con sẽ rời đi. Còn anh bây giờ được tự do mà sống cuộc đời như anh mong muốn.

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Từ khóa:   tình nghĩa vợ chồng đàn ông ngoại tình chồng phản bội

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