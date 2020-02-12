Đàn bà dại chọn chồng nhìn vào ví tiền, đàn bà khôn ngoan nhìn vào chân tâm

Phụ nữ yêu 12/02/2020 10:38

Người đàn bà chọn chồng phải hiểu được lòng dạ anh ta yêu thương mình mấy phần. Lấy một người có tiền chưa chắc hạnh phúc nhưng lấy một người đàn ông có tâm chắc chắn sẽ vui vẻ, bình yên.

Phụ nữ chưa bao giờ ngừng tìm kiếm cho mình một người đàn ông tốt để tiến đến hôn nhân. Với nhiều người phụ nữ, một người chồng tốt phải hội tụ những yếu tố như: Có ngoại hình, tâm lý, ga lăng, có công việc ổn định và điều kiện tiên quyết là anh ta phải giàu. Họ nghĩ rằng, hạnh phúc của đàn bà tỉ lệ thuận với ví tiền của đàn ông. Thế nhưng, chỉ có đàn bà dại mới chọn chồng nhìn vào ví tiền như thế. Đàn bà khôn ngoan khi lựa chọn người đàn ông của cuộc đời mình sẽ nhìn vào chân tâm.

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Thế nào là một người chồng tốt? - Ảnh minh họa: Internet

Biết người yêu của chị chỉ là một anh giáo viên trường làng ai cũng ngạc nhiên quá đỗi. Bởi chị nhà giàu, xinh đẹp, thu nhập khá, vây quanh chị rất nhiều người có điều kiện tốt hơn anh tán tỉnh. Ai cũng nghĩ tình yêu ấy chỉ là sự bồng bột nhất thời, rồi chị sẽ chọn người khác giàu có hơn để kết hôn. Thế nhưng, yêu nhau 3 năm chị quyết định tiến đến hôn nhân. Ba mẹ chị ngăn cản nhưng chị kiên nhẫn thuyết phục và họ đã đồng ý.

Chị nói với tôi rằng chị chọn anh làm chồng bởi tin rằng anh ấy sẽ là chỗ dựa bình yên nhất cho mình. Anh trưởng thành, vững chãi. Bất kể giông gió, khó khăn gì sẽ dang tay mà che chở cho người đàn bà của mình. Anh hiếm khi thề thốt, nói những lời mật ngọt với chị nhưng cái cách anh lặng lẽ quan tâm đã chinh phục chị. Ngày chị cưới, người thật tâm chúc phúc cũng có nhưng có không ít người bóng gió xa xôi. Nhiều người bảo cô dâu chú rể chênh lệch nhiều quá, biết đâu anh ta đến với chị chỉ vì tiền. Chị rồi sẽ nhanh chóng chán nản bởi: “Thương nhau đến mấy thì không có tiền thì làm sao hạnh phúc được”.

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Họ nghĩ anh đến với chị là vì tiền - Ảnh minh họa: Internet

Nhưng cuộc sống hạnh phúc của chị đã khiến cho những người ác miệng đã phải im lặng và suy nghĩ lại. 5 năm sống cùng tuy không dài nhưng cũng cho chị cảm nhận được sự chân thành của anh. Cuộc sống khó khăn vất vả lắm nhưng tình yêu của anh dành cho chị chưa bao giờ vơi bớt. Khóc có người lau nước mắt, vui có người cùng chia vui. Những lúc vợ mệt mỏi, nóng sốt anh luôn tự tay pha nước cam, nấu cháo nài nỉ vợ ăn. Chiều nào trời chợt mưa cũng thấy anh mang áo mưa đến tận chỗ làm cho chị. Anh biết tính vợ mình hay quên.

Chuyện anh chia sẻ công việc nhà với vợ là chuyện thường xuyên. Thậm chí anh còn giặt cả đồ lót của vợ. Anh hiếm khi nói rằng mình yêu vợ cỡ nào nhưng chỉ cần vợ than mệt mỏi là anh liền xoa vai, bóp chân cho. Chị mang thai, sinh con cực nhọc. Anh cũng rộc người đi vì thức đêm trông con để vợ ngủ lấy sức. Con chị bây giờ đã được 3 tuổi, nhiều người đàn bà cực nhọc, khổ tâm khi chăm con còn chị lúc nào cũng có chồng phụ giúp. Mỗi chiều về nhà, anh chơi với con, còn chị tất bật nấu ăn. Chị hạnh phúc với những gì mình có.

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Hạnh phúc của đàn bà được đo bằng cái Tâm của chồng - Ảnh minh họa: Internet

Người ta nói rằng, đàn ông sợ nhất nhầm nghề, đàn bà sợ nhất nhầm chồng. Nhưng đàn bà chọn chồng phải hiểu được lòng dạ chồng yêu thương mình mấy phần. Lấy một người chồng có tiền chưa chắc hạnh phúc nhưng lấy một người đàn ông có tâm chắc chắn sẽ vui vẻ, bình yên. Hạnh phúc của đàn bà vĩnh viễn không đo bằng son phấn, bằng bạc tiền mà chính là cái Tâm của người chồng bên cạnh.

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