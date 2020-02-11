Phụ nữ khôn ngoan đừng bao giờ nghĩ rằng mình đã biết hết về chồng

“Trên đời này không có đàn ông chung thủy, chỉ có những gã đàn ông chưa bị phát hiện ngoại tình mà thôi. Lâu nay chồng vẫn tốt với em thì bây giờ em hãy sống như chưa từng biết đến bí mật của chồng”.

Đàn bà lấy chồng, ai cũng nghĩ rằng mình đã hiểu, đã biết hết về người đàn ông. Đàn bà tin vào tình yêu, vào lòng chung thủy, tin tưởng rằng đây sẽ là một bến đậu bình yên cho cuộc đời mình. Thế nhưng, con người ai cũng có những góc khuất và đàn ông cũng như vậy. Có những bí mật của đàn ông khi được phơi bày sẽ khiến đàn bà đau thắt ruột gan. Người đàn bà nào cũng tự tin rằng mình đã hiểu hết về chồng - Ảnh minh họa: Internet Đàn bà khi chọn chồng luôn chọn người tử tế, đàng hoàng, người yêu thương và trân trọng mình. Và dĩ nhiên, đàn ông nào cũng minh chứng cho người yêu hay vợ mình biết mình là một “đấng nam nhi”, tốt đẹp và đáng được tin tưởng. Những thứ xấu xa luôn được giấu nhẹm đi và thay vào đó là một người hiền lành, yêu thương, biết quan tâm và chăm sóc. Kỳ thực, phụ nữ chẳng sợ gặp phải một người đàn ông xấu, chỉ sợ gặp một người xấu lại núp dưới hình hài tử tế, lịch lãm.

Với chị, chồng mình là một người đàn ông trí thức và rất tử tế. Anh rất quan tâm vợ, cưng chiều con cái. Cha mẹ, họ hàng hai bên ai cũng khen anh là người biết sống, rất quan tâm mọi người. Chồng chị cũng ít khi nhậu nhẹt, chơi bời. Sau giờ làm đều về nhà phụ chị nấu ăn, chăm con. Chị cũng không trông mong gì hơn ở chồng. Chỉ cần gia đình đầm ấm như bây giờ, hạnh phúc vừa vẹn với chị là đủ rồi. Chị thấy mình khờ dại và ngu ngốc khi quá tin tưởng chồng - Ảnh minh họa: Internet Thế nhưng, chính chị lại phát hiện ra bí mật của người chồng tử tế của mình khi một lần mượn điện thoại. Chị hiếm khi đụng vào điện thoại chồng vì nghĩ ai cũng có quyền riêng tư nhưng tối đó đang có việc mà điện thoại chị lại hết pin. Chồng ngủ say, chị dùng vân tay chồng mở khóa. Và chị suýt làm rơi điện thoại khi đọc được những gì mà chồng mình nhắn cho một người phụ nữ khác. Trái với vẻ đạo đức hằng ngày, anh lại dùng những lời lẽ hết sức dung tục để nói về chuyện gối chăn của mình và người phụ nữ đó.

Chồng chị đây sao? Người đàn ông mà chị tin tưởng hết mực hóa ra cũng chỉ là một kẻ quá tầm thường. Những gì anh thể hiện với vợ con, với mọi người chỉ là vỏ bọc để che đậy đi bản chất của mình. Chị thấy mình thật khờ dại và ngu ngốc khi đã từng vỗ ngực tự hào về cái gọi là lòng chung thủy của chồng. Chị đã nghĩ, đàn ông ngoài kia tệ bạc, ngoại tình, vô tâm nhiều lắm nhưng nhất định chồng mình không như thế. Hóa ra là chị tự huyễn hoặc mình. Chị trả lại điện thoại cho chồng mà không biết phải làm thế nào. Đàn bà nên sống với phần tốt đẹp mà chồng dành cho mình? - Ảnh minh họa: Internet “Trên đời này không có đàn ông chung thủy, chỉ có những gã đàn ông chưa bị phát hiện ngoại tình mà thôi. Đàn bà khôn ngoan không bao giờ tin chồng tuyệt đối cả. Bây giờ em đã biết thì tốt hơn là em nên im lặng, coi như không hay biết gì cả. Làm xấu mặt chồng, gia đình đổ nát cũng chẳng phải là cách hay. Lâu nay chồng vẫn tốt với em thì bây giờ em hãy sống mà như chưa từng biết đến bí mật của chồng”, người chị gái đã khuyên chị như vậy. Phải chăng như vậy là cách tốt nhất? Đàn bà chỉ nên sống với phần tốt đẹp mà chồng dành cho mình? Đừng cố đào sâu, đừng tìm hiểu bởi những bí mật của chồng sẽ khiến đàn bà đau thắt ruột gan. Phải chăng chị nên sống như lời khuyên đó?

Đàn bà muốn hạnh phúc đừng làm cái bóng của đàn ông Để phụ nữ hạnh phúc, tự do thì đừng bao giờ làm cái bóng của bất kì ai cả. Cuộc sống luôn biến động, người hôm nay yêu thương mình nhất thì ngày mai lại có thể quay đầu phản bội.

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