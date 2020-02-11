Thanh xuân phụ nữ ngắn lắm, đừng sống vì người không xứng đáng

Thời thanh xuân của phụ nữ, chị đã để lại phía sau lưng rồi! Chị tiếc vì đã hy sinh cho một người không xứng đáng. Đàn bà hy sinh cả thanh xuân, rốt cuộc sẽ nhận lại được gì?

Người ta nói thanh xuân của phụ nữ đẹp vô cùng. Nhưng vốn dĩ thời khắc đẹp đẽ ấy ngắn ngủi lắm, như đóa hoa rực rỡ rồi lại nhanh chóng tàn phai. Đàn bà khôn ngoan chính là người biết nắm lấy khoảnh khắc ấy để yêu thương, để trân trọng chính mình. Đừng để thời gian trôi qua, chúng ta ngậm ngùi nhận ra mình chưa bao giờ yêu bản thân cả. Thanh xuân của phụ nữ rất ngắn ngủi - Ảnh minh họa: Internet Chị lấy chồng rất sớm. Đó là mối tình suốt những năm cấp 3 của chị. Cha mẹ chị ngăn cản, muốn chị có cái nghề cho ấm tấm thân nhưng rồi họ cũng chấp nhận trước thái độ quyết liệt của chị. Họ về sống với nhau, cuộc sống khó khăn hơn bởi họ còn rất trẻ và chưa lường hết được những mặt trái của hôn nhân. Chị vì quá yêu nên nhẫn nhịn và chịu nhiều thiệt thòi về mình.

Khi trở thành vợ, thành mẹ, chị biết lo toan và vun vén. Chị học nấu những bữa cơm ngon, học nữ công gia chánh. Chị bỏ hết những thú vui và sở thích cá nhân để chăm lo cho ngôi nhà nhỏ của mình. Trong khi bạn bè ngoài kia vẫn bận bịu đèn sách thì chị đang có những lo toan, tất bật rất đàn bà. 10 năm chớp mắt qua đi, trông chị già hơn tuổi 30 rất nhiều. Chị sống hy sinh, vắt kiệt lòng mình vì chồng - Ảnh minh họa: Internet “Ly hôn đi, tôi không thể ở với cô thêm ngày nào nữa” – chồng đã quát vào mặt chị như vậy. Anh ta bây giờ đã chán ngấy một người đàn bà lúc nào cũng nhàu nhĩ, xác xơ. Chán ngấy một người vợ suốt ngày quẩn quanh trong căn bếp đầy dầu mỡ. Bước ra đường, hai vợ chồng đi với nhau mà ai cũng nghĩ hai chị em. Trong khi anh còn phong độ, đẹp trai thì vợ mình lại tàn tạ, héo úa. Một người vợ như thế ai không chán?

Chị cay đắng nghĩ lại 10 năm qua mình đã sống như thế nào? Chị hy sinh cho chồng và 2 đứa con, chẳng dám ăn ngon, chẳng dám mặc đẹp, hà tiện từng đồng với bản thân để vun vén cho gia đình. Chị cong lưng lên nuôi con để chồng đi lên thành phố học nghề. Chị kiếm thêm việc về nhà làm để gửi thêm tiền ăn cho chồng. Chị làm tất cả cũng chỉ mong anh có công việc ổn định, cuộc sống hai vợ chồng sẽ khá hơn. Nhưng khi anh học xong, có được công việc tốt anh lại đâm ra chê bai người đàn bà đã hy sinh cho mình. Anh thấy xấu hổ khi có một người vợ nhàu nhĩ, già nua. Và chị biết, anh đã có mối quan hệ với một người đàn bà bên ngoài. Đàn bà hy sinh rồi sẽ nhận được gì? - Ảnh minh họa: Internet 30 tuổi, chồng chị còn trẻ lắm, anh có thể dễ dàng có được một cuộc sống khác, một gia đình khác. Còn phụ nữ 30 tuổi, có 2 đứa con, sống trong cuộc hôn nhân 10 năm như chị thì thanh xuân đã ở lại phía sau lưng rồi. Chị tiếc vì đã hy sinh cho một người không xứng đáng. Đàn bà hy sinh cả thanh xuân, rốt cuộc sẽ nhận lại được gì?

Đàn bà muốn hạnh phúc đừng làm cái bóng của đàn ông Để phụ nữ hạnh phúc, tự do thì đừng bao giờ làm cái bóng của bất kì ai cả. Cuộc sống luôn biến động, người hôm nay yêu thương mình nhất thì ngày mai lại có thể quay đầu phản bội.

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