Đàn bà cô đơn quá lâu sẽ không còn cần chồng nữa

Phụ nữ yêu 12/02/2020 10:42

Đàn ông nên nhớ rằng đàn bà cô đơn sẽ chẳng đủ kiên nhẫn, đủ sức chịu đựng sự lạnh nhạt của chồng cả đời. Đợi đến khi anh có thời gian, biết gia đình quan trọng thì người vợ đã chẳng cần anh nữa rồi.

Sự vô tâm, vô tình của chồng có thể thay đổi một người phụ nữ và khiến cô ấy sống khác đi. Rất nhiều những người đàn bà cô đơn quá lâu bỗng nhiên đến một ngày trở nên buông xuôi và bất cần mọi thứ. Họ làm những việc mà bản thân mình trước đây chưa từng nghĩ đến. Họ sống ngược lại với hình ảnh một người phụ nữ cam chịu, nhẫn nhịn vì chồng. Đàn ông sững sờ vì vợ thay đổi nhưng chính sự vô tâm của đàn ông khiến phụ nữ đã chọn một lối sống khác để lấp đi những cô đơn trong lòng.

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Sự vô tâm của chồng khiến nhiều phụ nữ sống khác đi - Ảnh minh họa: Internet

Bất kỳ người đàn bà nào cũng từng là những người phụ nữ ngây thơ, ôm trong mình nhiều mộng tưởng của hôn nhân. Ai cũng từng cố gắng hết mình vì gia đình, vì chồng con. Ai cũng từng vui sướng đứng trong căn bếp, tỉ mẩn nấu cho chồng con những món ngon. Họ từng coi chồng là tất cả những gì mình có, nghĩ rằng bản thân mình sẽ chẳng sống nổi nếu không có bờ vai của chồng.

Thế nhưng, sự vô tâm, vô tình của đàn ông khiến phụ nữ trở nên bất cần và tuyệt tình. Bao nhiêu cố gắng, nỗ lực chẳng khác gì bong bóng xà phòng thì đàn bà chẳng cần cố gắng để làm gì. Coi chồng là tất cả nhưng chồng lại chẳng hề trân trọng nên đến một ngày đàn bà chẳng cần chồng nữa. Có những người đàn bà từng sống rất hiền lành, nhẫn nhịn nhưng rồi lại ngã vào vòng tay một người đàn ông khác. Họ thậm chí uống rượu, để mình say dẫu trước kia chưa từng làm. Đàn ông nghĩ phụ nữ hư hỏng, thay đổi quá nhanh nhưng chính sự cô đơn đã dẫn dắt đàn bà làm những việc đó.

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Cô đơn quá lâu đàn bà chẳng cần chồng nữa - Ảnh minh họa: Internet

Có những cặp vợ chồng bề ngoài nhìn có vẻ ấm êm, chẳng bao giờ xích mích hay cãi vã nhưng thực chất tình cảm vợ chồng đã chết từ lâu. Người vợ ngay cả nói chuyện với chồng cũng chẳng thiết tha. Những vấn đề chung giữa họ chỉ là con cái, còn việc của ai người nấy tự giải quyết. Đàn bà vui buồn, sướng khổ, gặp những vấn đề rắc rối đều không tâm sự với chồng. Từ nhiều năm nay, họ đã nhận ra một điều rằng có nói với chồng cũng sẽ bị gạt đi.

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Chẳng có người đàn bà nào đủ kiên nhẫn, đủ sức chịu đựng sự lạnh nhạt của chồng cả đời - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông có rất nhiều lí do chính đáng để ngụy biện cho sự vô tâm, vô tình của mình. Luôn luôn là những câu nói cũ kĩ, đến mức người vợ nào cũng có thể thuộc lòng: “Anh không có thời gian”, “anh bận kiếm tiền”, “anh phải gặp đối tác, gặp khách hàng trên bàn nhậu”… Đàn ông nên nhớ rằng, chẳng có người phụ nữ nào đủ kiên nhẫn, đủ sức chịu đựng sự lạnh nhạt cả đời. Đợi đến khi anh có thời gian, biết gia đình quan trọng thì người vợ đã chẳng cần anh nữa rồi.

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