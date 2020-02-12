Đàn ông sau ly hôn mới thấm thía giá trị của hai chữ Gia Đình

Tâm sự gia đình 12/02/2020 10:34

Người đàn ông sau ly hôn như anh ngỡ mãi đắm chìm trong những cuộc chơi rồi bất giác giật mình hối hận. Sau một trận say bí tỉ, cổ họng đắng nghét, trong lúc nhắm mắt anh vẫn vô thức gọi vợ pha cho ly nước. Định thần lại, anh mới sực nhớ rằng vợ con đã đi rồi.

Gia đình luôn là gốc rễ, là cội nguồn của hạnh phúc, của bình yên đời người. Con người ta cố gắng, nỗ lực, mong muốn kiếm được nhiều tiền cũng vì mục đích để những người thân yêu của mình có cuộc sống vui vẻ, thanh thản hơn. Thế nhưng, đâu phải người đàn ông nào cũng biết trân trọng gia đình. Họ miệt mài trong những cuộc vui, chối bỏ gia đình trong những trò phù phiếm. Và rồi đàn ông sau ly hôn mới thấm thía giá trị của hai chữ gia đình.

dan ong sau ly hon 1
Rất nhiều đàn ông không biết quý trọng gia đình của mình - Ảnh minh họa: Internet

Khi chị bảo nếu anh cứ sống vô tâm như thế thì ly hôn, anh lập tức bật lại: “Cô viết đơn đi tôi ký. Tôi cũng quá chán một người đàn bà lúc nào cũng than vãn, chán chường, không bao giờ biết đủ như cô rồi”. Cuộc ly hôn của vợ chồng chị diễn ra như vậy. Ngày ra tòa, chị cắn chặt môi để không khóc, còn chồng chị vẻ mặt lạnh tanh không biểu hiện một chút đau khổ nào. 9 năm kết hôn, kết thúc một cách dễ dàng và nhẫn tâm như vậy.

9 năm không quá dài nhưng đó là cả thanh xuân của chị. Ngày khoác lên mình chiếc váy cưới, chị đã tin tưởng xiết bao về hạnh phúc gia đình mình đang nắm trong tay. Chị mong mình sẽ được bình yên bên người đàn ông mình chọn. Thế nhưng, những mơ ước rất đỗi bình thường của chị lại bị chồng dẫm đạp không thương tiếc. Ngày qua ngày, niềm vui thay bằng nước mắt, hy vọng thay bằng tuyệt vọng. Rồi, chị chẳng còn có thể cười được nữa trong căn nhà mình.

dan ong sau ly hon 2
9 năm qua, anh đối xử với vợ như người dưng nước lã - Ảnh minh họa: Internet

Anh là người coi cha mẹ mình như thánh nhân, coi bạn bè như anh em ruột thịt. Vì một câu nói của họ, anh sẵn sàng bỏ qua cảm giác đau lòng, chua xót của vợ. Chị lần lượt sinh hai đứa con, anh vẫn để chị một mình chăm bẵm từ khi trứng nước đến bây giờ. Chưa bao giờ tắm con, chưa từng đưa con đi học hay đón về, chưa từng chăm con lấy một lần khi ốm sốt. Hai đứa con của chị cũng chẳng có khái niệm chơi với cha. 9 năm như thế, chị kiệt sức mà buông tay.

Đàn ông vô tâm như anh, ngỡ mãi đắm chìm trong những cuộc chơi rồi cũng bất giác giật mình hối hận. Sau một trận say bí tỉ, cổ họng đắng nghét, trong lúc nhắm mắt anh vẫn vô thức gọi vợ pha cho ly nước. Định thần lại, anh mới sực nhớ rằng vợ con đã đi rồi. Căn nhà trống huơ trống hoác, bừa bộn như bãi chiến trường. Anh nhớ sau mỗi cơn say, đều có một ly nước cam của vợ pha sẵn. Anh nhớ những bữa cơm, nhớ bàn tay vun vén của vợ…

dan ong sau ly hon 3
Trên đời này, mọi thứ đều là phép thử trừ gia đình - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông khi còn vợ bên cạnh thì chẳng trân trọng. Đến khi mất đi rồi mới giật mình hối tiếc. 5 tháng sau ly hôn, mỗi ngày anh đều sống trong sự giày vò vì những gì đã từng đối xử với vợ. Đàn ông chẳng phải cứ mãi đắm chìm trong những cuộc chơi cả đời. Ngoài kia rồi cũng chẳng có ai xem mình như người thân ruột thịt. Vậy mà anh đã nỡ đẩy vợ con rời xa mình.

9 năm qua, anh đã để vợ mình sống trong sự khổ tâm tận cùng. Anh tìm đến vợ, cầu xin tha thứ nhưng chị  cự tuyệt: “Trên đời này, mọi thứ đều có thể là phép thử nhưng gia đình thì không. Anh đã đẩy gia đình của mình xuống vực thì vĩnh viễn không bao giờ có chuyện sẽ có lại được đâu!”

Thanh xuân phụ nữ ngắn lắm, đừng sống vì người không xứng đáng

Thanh xuân phụ nữ ngắn lắm, đừng sống vì người không xứng đáng

Thời thanh xuân của phụ nữ, chị đã để lại phía sau lưng rồi! Chị tiếc vì đã hy sinh cho một người không xứng đáng. Đàn bà hy sinh cả thanh xuân, rốt cuộc sẽ nhận lại được gì?

Xem thêm
Từ khóa:   chồng vô tâm hạnh phúc gia đình đàn ông ly hôn

TIN MỚI NHẤT

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 6 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 16 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 6 phút trước
Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Sao quốc tế 2 giờ 36 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 6 phút trước
Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Dinh dưỡng 4 giờ 6 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 6 phút trước
Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Tâm sự 9 giờ 21 phút trước
Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Tâm sự gia đình 9 giờ 36 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 18 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Hệ sinh thái doanh nghiệp của Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ

Hệ sinh thái doanh nghiệp của Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Giá vàng hôm nay, ngày 11/10/2026: Vàng SJC tăng 1,3 triệu/lượng, tín hiệu mới sau tuần biến động

Giá vàng hôm nay, ngày 11/10/2026: Vàng SJC tăng 1,3 triệu/lượng, tín hiệu mới sau tuần biến động

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Nỗi bàng hoàng khi đi phát thiệp cưới lần hai và câu nói khiến cuộc tình vỡ mộng

Nỗi bàng hoàng khi đi phát thiệp cưới lần hai và câu nói khiến cuộc tình vỡ mộng

Nỗi lòng người phụ nữ lấy chồng khó tính và tuyệt chiêu chu toàn bổn phận với nhà ngoại

Nỗi lòng người phụ nữ lấy chồng khó tính và tuyệt chiêu chu toàn bổn phận với nhà ngoại