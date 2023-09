Điều phụ nữ một đời chồng cần ở đàn ông không chỉ là tình yêu

Thậm chí nhiều người còn bóng gió xa xôi rằng căn nguyên là do phụ nữ không biết gìn giữ hạnh phúc, không biết chiều chồng, chiều gia đình chồng… Phận phụ nữ, khi lấy chồng đã mang nhiều thiệt thòi. Lỡ chẳng may hôn nhân tan vỡ cũng là do phụ nữ không tốt. Cái nhìn thiển cận như thế liệu có công bằng?

Có người đàn ông nào nhìn quá khứ cùa cô ấy một cách giản đơn? - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ dù chưa từng kết hôn, chưa từng đổ vỡ, hay từng trải qua biến cố hôn nhân trong tâm thức lúc nào cũng muốn có một bờ vai để nương dựa, có một người bạn đồng hành. Phụ nữ nào cũng mong hạnh phúc. Thế nhưng, cánh cửa hạnh phúc ấy rất hẹp với những người đàn bà từng dở dang. Một phần vì sợ đau, sợ tổn thương thêm lần nữa. Một phần vì đàn ông ngoài kia, nói yêu thì dễ nhưng mấy ai đủ chân thành, đủ rộng lượng? Mấy ai nhìn về quá khứ của người phụ nữ một cách giản đơn? Ai có đủ dũng khí để nắm tay cô ấy bước qua miệng lưỡi người đời? Và ai có thể thương những đứa con riêng của cô ấy như chính những đứa con của mình?