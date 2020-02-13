Điều phụ nữ một đời chồng cần ở đàn ông không chỉ là tình yêu

Tình yêu chỉ là điều kiện cần trong mối quan hệ với phụ nữ một đời chồng. Để có thể hạnh phúc, để có thể bên nhau dài lâu, người đàn ông cần cho họ thấy được sự bao dung của mình.

Với một cô gái tươi mới, chưa từng trải qua đổ vỡ hay biến cố hôn nhân thì tình yêu có lẽ là điều quan trọng ở người đàn ông mình chọn. Thế nhưng, với phụ nữ một đời chồng thì tình yêu có thể không nồng nhiệt nhưng cần nhất vẫn là lòng bao dung. Đàn ông ai cũng có thể thề thốt yêu đương, cũng bảo rằng không có người phụ nữ mình chẳng sống nổi thế nhưng mấy ai có thể quảng đại bao dung với quá khứ của người phụ nữ? Cánh cửa hạnh phúc với đàn bà một đời chồng vốn dĩ rất hẹp - Ảnh minh họa: Internet Phụ nữ lấy chồng, ai cũng muốn trăm năm chứ có ai muốn đứt gánh giữa đường? Ai cũng muốn trọn đời trọn kiếp ở bên người đàn ông mình chọn chứ chẳng có ai đi được nửa đường phải chia ly? Thế nhưng, sau một cuộc hôn nhân tan vỡ, người đời chẳng biết tường tận nguyên nhân, những ẩn ức đằng sau lại mặc nhiên nhìn người đàn bà ly hôn với cái nhìn thiếu thiện cảm.

Thậm chí nhiều người còn bóng gió xa xôi rằng căn nguyên là do phụ nữ không biết gìn giữ hạnh phúc, không biết chiều chồng, chiều gia đình chồng… Phận phụ nữ, khi lấy chồng đã mang nhiều thiệt thòi. Lỡ chẳng may hôn nhân tan vỡ cũng là do phụ nữ không tốt. Cái nhìn thiển cận như thế liệu có công bằng? Có người đàn ông nào nhìn quá khứ cùa cô ấy một cách giản đơn? - Ảnh minh họa: Internet Phụ nữ dù chưa từng kết hôn, chưa từng đổ vỡ, hay từng trải qua biến cố hôn nhân trong tâm thức lúc nào cũng muốn có một bờ vai để nương dựa, có một người bạn đồng hành. Phụ nữ nào cũng mong hạnh phúc. Thế nhưng, cánh cửa hạnh phúc ấy rất hẹp với những người đàn bà từng dở dang. Một phần vì sợ đau, sợ tổn thương thêm lần nữa. Một phần vì đàn ông ngoài kia, nói yêu thì dễ nhưng mấy ai đủ chân thành, đủ rộng lượng? Mấy ai nhìn về quá khứ của người phụ nữ một cách giản đơn? Ai có đủ dũng khí để nắm tay cô ấy bước qua miệng lưỡi người đời? Và ai có thể thương những đứa con riêng của cô ấy như chính những đứa con của mình?

Đàn ông khi yêu thường mạnh miệng tuyên bố và minh chứng cho tình cảm của mình. Nhưng một người đàn ông chưa trưởng thành, tình yêu thường hời hợt và yếm thế. Anh ta có thể gào to với thiên hạ rằng mình yêu và mình cần, minh chứng cho tình yêu bằng rất nhiều hành động. Thế nhưng, chỉ cần một vài sóng gió, một vài lời dị nghị, hay sự ngăn cản của gia đình, anh ta vội vã buông tay. Mà tiếc thay, phụ nữ lại rất hay gặp những người đàn ông dạng này. Một người đủ bao dung mới có thể đem đến cho phụ nữ hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet Đàn ông khi và chỉ khi thực sự chín chắn, thật sự trưởng thành mới có thể đến với người phụ nữ từng đổ vỡ. Bởi tình yêu chỉ là điều kiện cần trong mối quan hệ này. Để có thể hạnh phúc, để có thể bên nhau dài lâu thì người đàn ông cần cho người phụ nữ thấy được sự chân thành, bản lĩnh và bao dung của mình. Chỉ khi làm được những điều đó, anh mới có thể mang đến hạnh phúc cho người mình yêu.

Đàn bà cô đơn quá lâu sẽ không còn cần chồng nữa Đàn ông nên nhớ rằng đàn bà cô đơn sẽ chẳng đủ kiên nhẫn, đủ sức chịu đựng sự lạnh nhạt của chồng cả đời. Đợi đến khi anh có thời gian, biết gia đình quan trọng thì người vợ đã chẳng cần anh nữa rồi.

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