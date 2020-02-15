Vì thiếu tin tưởng vào đàn ông nên phụ nữ lựa chọn sống độc thân ngày càng nhiều

Phụ nữ yêu 15/02/2020 09:25

Đàn bà lấy chồng được 5 năm, mười năm mấy ai có thể tự tin mà nói một câu rằng: “Tôi hoàn toàn hạnh phúc”? Đàn ông bây giờ không chắc có thể đem đến cho vợ hạnh phúc nên phụ nữ độc thân ngày càng nhiều.

Xã hội ngày càng hiện đại, suy nghĩ về việc lấy chồng, kết hôn với phụ nữ đã khác hoàn toàn. Bên cạnh một gia đình chuẩn mực với đầy đủ vợ và chồng thì có một bộ phận phụ nữ chọn cho mình cuộc sống độc thân. Họ không cần bất kì một người đàn ông nào mang cho họ hạnh phúc. Tự bản thân họ có thể mang tới hạnh phúc cho chính mình.

Vì sao phụ nữ độc thân hay làm mẹ đơn thân ngày càng nhiều? Nó xuất phát từ sự thiếu tin tưởng vào người đàn ông có thể gánh vác cuộc sống gia đình và làm cho họ hạnh phúc. Nhiều phụ nữ mạnh mẽ, độc lập về kinh tế, rất giỏi kiếm tiền. Họ không muốn bị ràng buộc bởi cuộc sống gia đình gò bó với quá nhiều trách nhiệm phải gánh vác trên vai.

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Rất nhiều người phụ nữ lựa chọn cuộc sống độc thân - Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó, sự đổ vỡ của cuộc những cuộc hôn nhân xung quanh như một bài học nhãn tiền. Bao nhiêu người kết hôn rồi ly hôn, bao người phụ nữ có chồng cũng như không, phải làm lụng cực nhọc nuôi con, thậm chí nuôi luôn cả chồng. Phụ nữ nào kết hôn cũng than phiền về chồng với những tật xấu: Vô tâm, lười biếng, nhậu nhẹt, cờ bạc thậm chí là vũ phu… Vậy tại sao, đàn bà phải lấy chồng để gánh bao nhiêu phiền toái vào người?

Những người đàn bà độc thân cuộc sống có quá tẻ nhạt như chúng ta nghĩ? Bởi ta luôn cho rằng thiên chức của đàn bà là sinh con đẻ cái và chăm sóc gia đình. Họ có thể là bất kì ai mà chúng ta gặp. Những người đàn bà mạnh mẽ, xông xáo giỏi kiếm tiền. Sẵn sàng xách ba lô lên và đi du lịch bất kì nơi nào mà họ muốn. Thích thì nhậu nhẹt, la cà với bạn bè thâu đêm mà không sợ bị người khác dị nghị và đánh giá. Một cuộc sống như thế không phải là đáng ao ước với tất cả đàn bà chúng ta hay sao?

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Đàn bà lấy chồng, có mấy người trọn vẹn hạnh phúc? - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà chúng ta có bao giờ tự hỏi, mình lấy chồng để làm gì? Chẳng phải là để được hạnh phúc, được vui vẻ, được có người cùng chia ngọt sẻ bùi vượt qua những sóng gió trong cuộc đời hay sao? Mấy ai khi sống với chồng được 5 năm, mười năm lại có thể tự tin mà nói một câu rằng: “Tôi hoàn toàn hạnh phúc”. Dẫu biết rằng, bát chén trong chạn còn xô nhau huống gì cuộc sống vợ chồng, thế nhưng cuộc sống hôn nhân với một số người không hẳn chỉ là những mâu thuẫn nhỏ nhặt thường ngày mà nó là những nỗi đau, là vết thương không thể lành. Chồng vũ phu, ngoại tình, lên giường cùng người đàn bà khác…

Không bị ràng buộc nên đàn bà thỏa sức rong chơi với tình yêu. Nhiều người vẫn trải qua vài ba mối tình chỉ là không đặt nặng vấn đề kết hôn. “Vui thì ở, dở thì đi”, việc chia tay hay buông bỏ một người đàn ông cũng không khiến họ đau thắt ruột gan. Rong chơi mỏi mệt thì dừng lại, kiếm một đứa con để nuôi. Đàn ông có thể bỏ mình, nhưng con cái thì không bao giờ.

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Phụ nữ bản lĩnh không cần đến đàn ông vẫn có thể hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

Lấy chồng cũng được, không lấy chồng cũng chẳng sao. Đàn ông đôi khi cũng giống như một chiếc áo, ta khoác thêm lên người cho đẹp với cuộc đời. Thà rằng chưa từng khoác lên vai còn hơn mặc rồi thấy nó quá gai góc rồi nhọc công cởi bỏ. Lấy chồng không phải lúc nào cũng đi đôi với hạnh phúc, độc thân không phải lúc nào cũng là cô đơn. Phụ nữ bản lĩnh không cần đến đàn ông vẫn có thể hạnh phúc.

Hãy làm một người đàn bà hư để cuộc sống dễ dàng hơn

Hãy làm một người đàn bà hư để cuộc sống dễ dàng hơn

Đàn bà ngoan sẽ tiêu hết thanh xuân trong bốn bức tường dầu mỡ và hàng trăm giáo điều vây bọc. Còn đàn bà hư sẽ bước ra ngoài và rong chơi để không phí hoài thanh xuân.

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Từ khóa:   đàn bà lấy chồng phụ nữ bản lĩnh đàn bà độc thân

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