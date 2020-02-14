Đàn ông ngoại tình sẽ gặp người đàn bà lẳng lơ

Ngoại tình 14/02/2020 10:46

Những gã đàn ông ngoại tình luôn luôn là những kẻ nông cạn và suy nghĩ thiển cận. Anh sẽ có được gì từ người đàn bà lẳng lơ đó?

Chuyện đàn ông ngoại tình ở xã hội bây giờ chẳng phải là chuyện hiếm. Trên báo, trên mạng xã hội vẫn thường thấy cảnh nhiều phụ nữ hùng hổ đánh ghen, quay clip vạch mặt chồng. Hậu quả của ngoại tình lúc nào cũng đắng chát: Đánh mất danh dự, tan cửa nát nhà. Thế nhưng vì sao đàn ông vẫn mải miết đi ngoại tình, thậm chí đã được vợ tha thứ rồi vẫn cứ sa vào vết xe đổ trước đó?

dan ong ngoai tinh 1
Đàn ông có máu trăng hoa, bao nhiêu người phụ nữ vẫn không thấy đủ - Ảnh minh họa: Internet

Với đàn ông có máu trăng hoa, có bao nhiêu người đàn bà trong cuộc đời họ vẫn cảm thấy thiếu. Đã có vợ thì luôn luôn thèm thuồng những người đàn bà khác. Ban đầu là ngoại tình tư tưởng, so sánh vợ với những cô gái chân dài, trẻ đẹp ngoài kia. Rồi từ ngoại tình tư tưởng đến việc lên giường rất gần. Đàn ông thường viện lí do giải quyết sinh lý cho việc ăn vụng của mình. Xem chuyện phản bội cũng chỉ là một nhu cầu bình thường như ăn uống, như đi lại...

Bản chất đàn ông là như thế. Đã có một thì muốn thêm hai, thêm ba nhân tình. Nhưng dường như xã hội bây giờ việc ngoại tình xảy ra quá dễ dàng khi có quá nhiều những ả đàn bà lẳng lơ. Biết đàn ông có vợ vẫn chẳng có chút ngại ngùng mà ve vãn. Đàn bà đoan chính, thái độ nghiêm túc thì đàn ông nào dám bỡn cợt? Chỉ có những người đàn bà không hề biết xấu hổ mới có thể qua lại, cặp kè với đàn ông có vợ. Đàn ông tham lam luôn gặp phải một ả đàn bà lẳng lơ – đó luôn luôn là công thức hoàn hảo cho một cuộc ngoại tình.

dan ong ngoai tinh 2
Chỉ có đàn bà lẳng lơ mới ngã vào lòng đàn ông có vợ - Ảnh minh họa: Internet

Đa phần đàn ông đi ăn vụng đều nghĩ rằng bản thân chỉ được chứ chẳng mất mát gì. Nhưng có mối quan hệ nào mà không dựa trên cho – nhận? Đàn ông ngoại tình sẽ tốn thời gian, tiền bạc, công sức... Sẽ phải luôn lo sợ vợ phát hiện chuyện sai trái của mình. Người đàn bà ngoài vợ không bao giờ mang đến cho đàn ông điều gì tốt đẹp cả. Người thứ ba luôn biết cách khiến đàn ông dần dần mất đi tất cả. Nhiều người đàn ông chỉ đến khi sa cơ chợt nhận ra trên đời này chẳng có ai tốt bằng vợ. Thế nhưng đợi đến lúc đó thì vợ con đã rời xa rồi.

dan ong ngoai tinh 3
Đàn ông phản bội vợ không bao giờ có kết cục tốt đẹp - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông ngoại tình luôn luôn là những kẻ nông cạn và suy nghĩ thiển cận. Một hố sâu thăm thẳm đang chực chờ. Anh sẽ có được gì từ người đàn bà lẳng lơ đó? Có bao nhiêu người đàn ông phản bội vợ mà là có kết cục tốt đẹp? Khi đàn ông thỏa mãn xúc cảm ích kỉ cá nhân mà không hề biết rằng, sau lưng mình là sự đau khổ và dằn vặt của những người vợ, sự thất vọng cùng cực của những đứa con, sự khổ tâm của cha mẹ… Nếu không có đàn bà lẳng lơ và những gã đàn ông tham lam vô độ thì hẳn những mái nhà sẽ yên ấm, hạnh phúc biết bao nhiêu.

Tâm sự đàn bà ly hôn: Chồng nói tôi sẽ đau khổ nhưng tôi đã chứng minh điều ngược lại

Tâm sự đàn bà ly hôn: Chồng nói tôi sẽ đau khổ nhưng tôi đã chứng minh điều ngược lại

Trở thành người đàn bà ly hôn, cuộc sống tôi vui vẻ và tốt gấp vạn lần khi sống với chồng. Tôi được là chính mình, được làm những điều mình thích, được sống cuộc sống như đã từng mơ ước.

Xem thêm
Từ khóa:   đàn bà lẳng lơ đàn ông phản bội chồng ngoại tình

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 26 phút trước
Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Sao quốc tế 1 giờ 56 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 26 phút trước
Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Dinh dưỡng 3 giờ 26 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 26 phút trước
Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Tâm sự 8 giờ 41 phút trước
Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Tâm sự gia đình 8 giờ 56 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 38 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 26 phút trước
Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Sao quốc tế 10 giờ 27 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Hệ sinh thái doanh nghiệp của Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ

Hệ sinh thái doanh nghiệp của Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ

Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng

Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau những âm thanh lạ 3 đêm liên tiếp và danh tính bất ngờ của người đi cùng chị hàng xóm

Sự thật đằng sau những âm thanh lạ 3 đêm liên tiếp và danh tính bất ngờ của người đi cùng chị hàng xóm

Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Nỗi phiền toái vì tiếng động lúc nửa đêm của chị hàng xóm và cuộc chạm mặt khiến tôi chết sững

Nỗi phiền toái vì tiếng động lúc nửa đêm của chị hàng xóm và cuộc chạm mặt khiến tôi chết sững

Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Quyết định dứt áo rời đi vì đứa con trai và cái kết cay đắng của người chồng

Quyết định dứt áo rời đi vì đứa con trai và cái kết cay đắng của người chồng