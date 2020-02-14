Những gã đàn ông ngoại tình luôn luôn là những kẻ nông cạn và suy nghĩ thiển cận. Anh sẽ có được gì từ người đàn bà lẳng lơ đó?

Chuyện đàn ông ngoại tình ở xã hội bây giờ chẳng phải là chuyện hiếm. Trên báo, trên mạng xã hội vẫn thường thấy cảnh nhiều phụ nữ hùng hổ đánh ghen, quay clip vạch mặt chồng. Hậu quả của ngoại tình lúc nào cũng đắng chát: Đánh mất danh dự, tan cửa nát nhà. Thế nhưng vì sao đàn ông vẫn mải miết đi ngoại tình, thậm chí đã được vợ tha thứ rồi vẫn cứ sa vào vết xe đổ trước đó? Đàn ông có máu trăng hoa, bao nhiêu người phụ nữ vẫn không thấy đủ - Ảnh minh họa: Internet Với đàn ông có máu trăng hoa, có bao nhiêu người đàn bà trong cuộc đời họ vẫn cảm thấy thiếu. Đã có vợ thì luôn luôn thèm thuồng những người đàn bà khác. Ban đầu là ngoại tình tư tưởng, so sánh vợ với những cô gái chân dài, trẻ đẹp ngoài kia. Rồi từ ngoại tình tư tưởng đến việc lên giường rất gần. Đàn ông thường viện lí do giải quyết sinh lý cho việc ăn vụng của mình. Xem chuyện phản bội cũng chỉ là một nhu cầu bình thường như ăn uống, như đi lại...

Bản chất đàn ông là như thế. Đã có một thì muốn thêm hai, thêm ba nhân tình. Nhưng dường như xã hội bây giờ việc ngoại tình xảy ra quá dễ dàng khi có quá nhiều những ả đàn bà lẳng lơ. Biết đàn ông có vợ vẫn chẳng có chút ngại ngùng mà ve vãn. Đàn bà đoan chính, thái độ nghiêm túc thì đàn ông nào dám bỡn cợt? Chỉ có những người đàn bà không hề biết xấu hổ mới có thể qua lại, cặp kè với đàn ông có vợ. Đàn ông tham lam luôn gặp phải một ả đàn bà lẳng lơ – đó luôn luôn là công thức hoàn hảo cho một cuộc ngoại tình. Chỉ có đàn bà lẳng lơ mới ngã vào lòng đàn ông có vợ - Ảnh minh họa: Internet Đa phần đàn ông đi ăn vụng đều nghĩ rằng bản thân chỉ được chứ chẳng mất mát gì. Nhưng có mối quan hệ nào mà không dựa trên cho – nhận? Đàn ông ngoại tình sẽ tốn thời gian, tiền bạc, công sức... Sẽ phải luôn lo sợ vợ phát hiện chuyện sai trái của mình. Người đàn bà ngoài vợ không bao giờ mang đến cho đàn ông điều gì tốt đẹp cả. Người thứ ba luôn biết cách khiến đàn ông dần dần mất đi tất cả. Nhiều người đàn ông chỉ đến khi sa cơ chợt nhận ra trên đời này chẳng có ai tốt bằng vợ. Thế nhưng đợi đến lúc đó thì vợ con đã rời xa rồi.

Đàn ông phản bội vợ không bao giờ có kết cục tốt đẹp - Ảnh minh họa: Internet Đàn ông ngoại tình luôn luôn là những kẻ nông cạn và suy nghĩ thiển cận. Một hố sâu thăm thẳm đang chực chờ. Anh sẽ có được gì từ người đàn bà lẳng lơ đó? Có bao nhiêu người đàn ông phản bội vợ mà là có kết cục tốt đẹp? Khi đàn ông thỏa mãn xúc cảm ích kỉ cá nhân mà không hề biết rằng, sau lưng mình là sự đau khổ và dằn vặt của những người vợ, sự thất vọng cùng cực của những đứa con, sự khổ tâm của cha mẹ… Nếu không có đàn bà lẳng lơ và những gã đàn ông tham lam vô độ thì hẳn những mái nhà sẽ yên ấm, hạnh phúc biết bao nhiêu.

Tâm sự đàn bà ly hôn: Chồng nói tôi sẽ đau khổ nhưng tôi đã chứng minh điều ngược lại Trở thành người đàn bà ly hôn, cuộc sống tôi vui vẻ và tốt gấp vạn lần khi sống với chồng. Tôi được là chính mình, được làm những điều mình thích, được sống cuộc sống như đã từng mơ ước.

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