Chị tự bó buộc cuộc sống của mình vào khuôn khổ hôn nhân. Không còn thoải mái mua sắm, hẹn hò bạn bè như trước, đa số thời gian của chị đều dành hết cho chồng con. Thế nhưng trong khi chị tận tụy, chăm lo sớm hôm, anh lại bắt đầu giở tật lăng nhăng, hết cặp cô này, đến tán tỉnh cô gái. Do kết hôn ở độ tuổi quá trẻ, anh không có nhiều cơ hội ăn chơi, đàn đúm như bao người. Đến khi chị mang thai đứa con thứ hai, không ai quản lý, anh muốn thử cảm giác mới lạ.

Ai cũng nói từ khi lấy chồng nhìn chị xinh đẹp, da dẻ hồng hào hẳn ra. Ba mẹ nghĩ chị được chồng đối đãi tốt nên thần thái mới tốt như vậy. Chị cũng tin mình lấy đúng người. Cuộc sống hôn nhân trải qua 2 năm, mọi thứ vẫn êm đềm. Anh vẫn đi làm, chị tiếp tục với công việc của mình, kinh tế gia đình có thể nói là khá ổn định. Ở độ tuổi thanh xuân phới phới, trong khi những người khác chọn quần áo đẹp, những chuyến du lịch hưởng thụ cuộc sống thì chị chọn lựa cuộc sống làm mẹ, làm vợ, sống an phận bên mái ấm của mình.

Ngày nào anh cũng đến đứng trước nhà khiến ba mẹ chị cũng động lòng. Mẹ khuyên chị nhiều, bảo chị tha thứ cho anh, là vợ chồng có chuyện gì cứ ngồi xuống thẳng thắn nói với nhau, đừng cư xử như con nít. Với lại, nhà cửa không có đàn bà, đàn ông muốn dẫn người nào về cũng được, đến khi đó có hối hận cũng muộn rồi. Nghe đến việc này, trong lòng chị có chút bất an. Gia đình này mình vun vén bấy lâu nay, chả lẽ lại đem dâng không cho người khác được. Vả lại nhìn anh gầy gò, ngày nào cũng đến đòi gặp mặt con, chị cũng mủi lòng.

Anh quen với cô gái trẻ làm cùng công ty. Qua lại một thời gian, cô gái đó bảo anh về ly dị vợ, anh muốn gì cô ta cũng chiều. Anh hẹn lần hẹn lượt rồi không có động tĩnh gì. Thấy anh ấy im lặng, ả ta tự tìm đến chị, khuyên chị từ bỏ cuộc hôn nhân của mình vì anh không còn yêu chị nữa. Biết anh ngoại tình, trong khi bản thân mình lại đang có thai, chị gục ngã, không thể bám víu, tin tưởng vào ai nữa. Chị không nói không rằng dọn đồ về nhà ba mẹ ruột sống. Anh biết tin liền qua năn nỉ, đòi gặp mặt nhưng chị vẫn nhất định không tha thứ.

Rồi cũng đến một ngày chị phát hiện anh ngoại tình - Ảnh minh họa: Internet

Chị dọn về nhà sống, anh hứa từ nay sẽ chừa tật lăng nhăng, cả đời này chỉ có chị và con. Đàn bà nào nghe được lời này cũng không khỏi động lòng. Chị cũng vậy, chị tin vào những lời hứa của anh. Cuộc sống vợ chồng chị trở lại mặn nồng như xưa. Cả hai vui mừng chào đón đứa con thứ hai, anh sống có trách nhiệm hơn một chút. Dạo gần đây, anh tăng ca nhiều, chị hỏi thì anh nói làm nhiều mới có tiền nuôi vợ con.

Thấy chồng chí thú làm ăn, chị vui trong lòng, yên tâm chồng sẽ không quay lại con đường cũ. Nhưng rồi mọi chuyện không như mơ. Dạo này, anh có nhiều biểu hiện kỳ lạ, tối đến đều cầm điện thoại nhắn tin rồi cười tủm tỉm một mình. Chị hỏi thì anh nói nhắn tin bàn giao công việc cho đồng nghiệp. Một lần, trong lúc anh tắm, chị lén mở điện thoại lên xem, nhưng điều kỳ lạ là không có một tin nhắn nào, dù là tin rác. Chị tự nghĩ, nếu không phải làm chuyện mờ ám, vậy anh xóa những tin nhắn đó làm gì? Chị sốt ruột bấm vào thư viện hình ảnh, rồi facebook nhưng không có kết bạn với ai lạ, cũng không có hình gì ngoài tấm ảnh gia đình.

Đến khi vào ứng dụng zalo, chị chết điếng khi phát hiện nhiều tin nhắn mùi mẫn của anh dành cho một người phụ nữ nào đó. Chị tức giận nhắn tin muốn biết ả ta là ai. Tin nhắn gửi đi, một lát sau đã có tin nhắn gửi đến. Ả ta tự xưng là vợ của anh khiến chị càng tức điên hơn. Không thể nhẫn nhịn được nữa, chị quyết định ba mặt một lời, hẹn anh và cô ta ra nói chuyện.

Tin tưởng, chấp nhận tha thứ cho anh để rồi chị nhận lại đớn đau - Ảnh minh họa: Internet

Trong buổi hẹn, anh nói bận không đến, ngồi trước mặt chị là cô gái trẻ chừng 20 tuổi. Nhìn thấy chị trong bộ dạng luộm thuộm, đúng chuẩn bà mẹ bỉm sữa, cô ta lên tiếng mỉa mai.

- Nhìn bộ dạng của chị như vầy, anh ấy không chán mới lạ.

Chị vẫn cố giữ bình tĩnh.

- Cô và anh ấy nên chấm dứt mối quan hệ này đi, nếu không tôi sẽ không để yên đâu.

Ả cười lớn.

- Chị nghĩ mình đủ sức níu chân anh ấy sao. Anh ấy nói chị xấu xí, già rồi nên không muốn sống chung nữa. Thế nào anh ấy cũng ly hôn thôi.

Chị nóng ran người, mặt và tai đỏ bừng. Chị không ngờ mình lại yếu thế trước ả ta như vậy. Nói xong ả ta rời đi trong sự ấm ức của chị. Đàn bà dành cả khoảng thời gian thanh xuân của mình để tin một người, để rồi đánh mất tất cả, lòng tin, lòng tự trọng, tình yêu và cả sự hy sinh. Giá như ngày đó, chị không tin tưởng và tha thứ cho anh, biết đâu sẽ không đau đớn như thế này. Vì quá tin vào anh nên giờ đây chị mới tủi nhục và ê chề đến vậy.