Đàn bà hãy trau dồi những bài học này để không đau khổ vì tật 'chán cơm thèm phở' của chồng

Đàn ông tham lam, đàn bà thì lại muốn tha thứ. Đàn ông bội bạc, đàn bà muốn níu kéo. Để rồi đến cuối cùng, chỉ có đàn bà nhận lại những đắng cay. Bởi vậy, muốn thoát khỏi những ám ảnh mang tên " chồng ngoại tình ", đàn bà hãy đọc bài viết này.

Đừng nhận lỗi về mình khi chồng ngoại tình. Bởi đó là lỗi của người đàn ông tệ bạc, hà cớ gì bạn phải vơ vào người? Chồng "chán cơm thèm phở", không phải vì bạn chưa tốt, mà là lòng người luôn đổi thay. Đàn ông vốn dĩ tham lam, họ không bao giờ chịu dừng lại, yên vị mãi bên một người mà cứ muốn cưỡi ngựa xem hoa, trêu chọc những bông hoa lạ. Điều quan trọng nhất khi chồng ngoại tình là đừng nhận lỗi về mình. Đừng cố thay đổi để níu chân một người đã lầm đường lạc bước.

Cuộc đời phụ nữ quan trọng nhất là sự nghiệp, tiền bạc và con cái, đàn ông chỉ xếp sau những điều đó. Bởi vậy, đừng nghĩ không có đàn ông bạn sẽ chết, không có đàn ông bạn không sống nổi. Hãy mạnh mẽ, tự tin đứng trên đôi chân của mình. Nếu có cơ hội, hãy đi học, đọc nhiều sách để trau dồi kiến thức. Đừng mãi giậm chân tại chỗ vì một người, đừng vì ai đó mà chôn vùi thanh xuân, sự nghiệp của mình. Bởi khi người đó rời đi, bạn sẽ rất hụt hẫng, mất thăng bằng và trở nên bế tắc trong cuộc sống.

Bài học thứ ba: Đẹp không phải là tất cả, đừng suốt ngày chăm chút cho bản thân

Đàn bà đẹp chưa hẳn đã giữ được chồng - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà đừng suốt ngày son phấn, làm đẹp, ăn diện mát mắt để giữ chồng. Hãy dành thời gian làm những chuyện có ích hơn như học tập, tìm cơ hội thăng tiến trong công việc. Nếu được cứ tìm thêm cho mình một cơ hội tốt hơn như thay đổi môi trường làm việc. Những vấp ngã sẽ giúp bạn trưởng thành và mạnh mẽ hơn rất nhiều. Phụ nữ thông minh tìm cách học hỏi, phụ nữ dại chỉ biết chăm chút cho vẻ bề ngoài của mình. Dù bạn có đẹp đến đâu, lòng dạ đàn ông đã đổi thay cũng không thể nào cứu vãn được.

Bài học thứ tư: Đàn ông tham lam, lòng dạ bội bạc, đừng níu kéo làm gì

Có nhiều phụ nữ cố gắng níu giữ người đàn ông tham lam. Nhưng rồi cuối cùng, người tổn thương chỉ có phụ nữ. Vậy, hy sinh, tận tụy, hoài công níu kéo để làm gì? Bạn có từng nghĩ lý do tại sao mình lại đi níu kéo một người chưa? Vì ích kỷ không muốn người đó thuộc về bất cứ ai hay vì lòng dạ hẹp hòi muốn mình là duy nhất trong họ? Tất cả những điều đó chỉ là suy nghĩ tầm thường. Đàn bà có thể sống cuộc đời bình thường nhưng đừng tầm thường. Đừng vì một người mà lãng phí thanh xuân. Đừng vì một người mà trở nên hèn mọn, yếu đuối. Đàn ông như mây của trời, gió thổi mây bay, biết đâu mà dò xét.

Bài học thứ năm: Con là tất cả, là phao cứu sinh khi bạn mất thăng bằng trong "ao nước" hôn nhân

Con cái là tất cả trong cuộc đời này, là phao cứu sinh khi bạn bế tắc - Ảnh minh họa: Internet

Nếu một ngày, bạn phải buông tay cuộc hôn nhân của mình, hãy giữ lại con cái và tiền bạc. Suy cho cùng, nuôi con có lời hơn là nuôi chồng. Con sẽ bên bạn những lúc cô đơn, san sẻ cùng bạn nỗi bực dọc trong người. Đó là món quà vô giá mà ông trời ban tặng cho bạn trong cuộc đời này.