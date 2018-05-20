Đàn bà hãy dứt áo ra đi bỏ lại người không có thời gian dành cho mình

Đàn bà đừng lãng phí thanh xuân vì một người không có thời gian dành cho mình. Đừng phung phí tình yêu vì một người xem tiền trọng hơn vợ.

Trong hôn nhân, đàn bà luôn sống hết trách nhiệm. Bạn muốn trở thành người mẹ, người vợ tốt. Điều bạn sợ nhất là bị ruồng bỏ, bị người khác phản bội. Nhưng rồi đời người không ai tránh khỏi những đớn đau, không ai toàn vẹn trái tim bên một người. Dù muốn dù không, bạn cũng bị bội bạc bởi người đàn ông mình thương nhất. Để rồi đàn bà bị coi là người cũ, kẻ đã qua một lần đò. Lúc này, điều bạn sợ nhất không còn là sự ruồng bỏ mà là sợ không thể tiếp tục thương ai khác nữa. Bạn bắt đầu thu mình lại, sống một cuộc đời giản dị bên con cái. Chấp nhận cuộc sống chẳng còn ai vỗ về giấc ngủ lúc nửa đêm, chẳng còn ai nắm tay đi trên con phố đông người. Và chẳng còn ai đón đưa những chiều mưa tầm tã. Đàn bà nắm buông đúng lúc sẽ tự khắc hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet Ngày đó, chị là một người phụ nữ kiêu hãnh, tự tin vì lấy được người chồng đủ tốt, đủ tự lập tài chính. Hôn nhân cứ thế trôi qua 2 năm, anh chị bắt đầu có con, cuộc sống sang từng trang mới thú vị nhưng cũng lắm khó khăn. Ngày đó, công ty của anh làm gặp nhiều khó khăn, có lệnh cắt giảm nhân sự và anh là một trong những số đó. Thời gian này, tinh thần anh sa sút trầm trọng, không ăn uống được gì, đời sống vợ chồng cũng gặp nhiều biến cố. Chị thương chồng nên cũng không nói nhiều, chỉ âm thầm cùng anh vượt qua giai đoạn này. Và rồi cơ hội cũng đến với anh, anh họ của chị có mối làm ăn buôn bán đá, có nhã ý mời anh tham gia.

Công việc mới đầu rất thuận buồm xuôi gió, không xảy ra khó khăn gì nhiều, kinh tế gia đình bắt đầu có đồng vô đồng ra. Anh chỉ phụ trách làm việc sổ sách, không đụng chạm gì đến việc kinh doanh buôn bán của anh họ. Nhưng rồi thiếu người, anh họ bảo anh theo tìm nguồn đá quý và vận chuyển về. Vậy là vợ chồng chị sống xa nhau, có khi anh đi đến hơn 1 tuần mới về nhà một lần. Thương chồng nên chị chấp nhận cuộc sống này, không muốn gây thêm cho anh nhiều áp lực. Vả lại, chị cũng muốn để anh thử thách những công việc mới, đó cũng là bài học kinh nghiệm cho anh sau này. Chị quyết định ra đi, rời xa người đàn ông quá tham lam - Ảnh minh họa: Internet Công việc ngày càng bận rộn, anh đi nhiều, chị một mình ở nhà trông con. Tình cảm vợ chồng cũng có phần nhạt dần. Có khi ở nhà, cả hai nhìn mặt nhau nói chưa quá 5 câu đã mạnh ai nấy lo công việc của riêng mình. Vừa tủi thân, vừa mệt mỏi, chị không muốn sống mãi như vậy nên bảo chồng xin việc khác làm, lương ba cọc ba đồng cũng được. Công chuyện làm ăn ngày một khởi sắc, đang trong giai đoạn kiếm tiền, anh từ chối lời đề nghị của chị. Anh nói nếu chị không chấp nhận chuyện này, cứ viết đơn ly hôn, anh sẽ ký.

Điều một người phụ nữ cần nhất chính là thời gian của đàn ông. Nhưng đàn ông lại mải mê với việc kiếm tiền, việc chứng minh bản lĩnh của mình nên vô tình quên mất người vợ ở nhà. Từ ngày anh đi làm, tiền kiếm về nhiều nhưng đổi lại thời gian bên vợ con không có. Mỗi dịp cuối tuần, anh cũng đi suốt, mẹ con chị tự tìm niềm vui cho mình. Cuộc sống của chị bây giờ là có chồng cũng như không. Có lẽ tiền tài đã khiến anh mờ mắt rồi, không còn nghĩ đến những mối quan hệ của mình. Thôi thì chị buông bỏ để anh thoải mái làm chuyện mình thích. Đàn bà đừng sợ dang dở, rồi sẽ có người vì bạn ướt nửa bờ vai - Ảnh minh họa: Internet Ngày chị đưa đơn ly hôn, anh cũng hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng ký vào. Chị hụt hẫng lắm, tưởng chừng anh sẽ suy nghĩ lại. Nhưng không ngờ anh lại vô tâm đến vậy. Tuy nhiên, chị không hối tiếc về quyết định của mình. Chị thà làm người đàn bà một lần đò, còn hơn sống mãi bên người không có thời gian cho mình. Vả lại chị tin một điều, sau này những người đàn bà một lần đò, người dám mạnh mẽ buông tay cuộc hôn nhân của mình như chị, sẽ được hạnh phúc. Rồi sẽ có một ai đó tình nguyện vì chị mà buông bỏ tiền tài, buông bỏ những hào quang trước mắt. Đàn bà à! Đừng phí thanh xuân vì một người không có thời gian dành cho mình. Đừng phung phí tình yêu vì một người xem tiền trọng hơn vợ.

Chỉ khi nắm được 5 chữ vô giá này, đàn bà mới thoát khỏi bể khổ Chỉ có thất bại mới giúp bạn trưởng thành, chỉ có khổ đau mới giúp con người ta mạnh mẽ và độc lập. Và chỉ cần nắm 5 chữ này, cuộc đời của phụ nữ mới thôi đớn đau.

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