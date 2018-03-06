Nếu xem đàn ông là tất cả thì một ngày đàn bà sẽ mất mọi thứ

Cứ nghĩ cuộc đời chị mãi mãi được bình yên mà sống bên cạnh người đàn ông ấy. Ai biết được rồi lòng người có lúc lại thay đổi? Chính anh ta đã nhẫn tâm chà đạp lên tất cả hy sinh và tin yêu của chị để ăn nằm với người đàn bà khác. Chị mất hết, tay trắng rồi!

Tình yêu có phải là thứ quan trọng nhất với đàn bà trong cuộc đời? Đàn bà nhiều khi vẫn tự làm khổ mình bởi sự hy sinh đến mức quên cả bản thân. Những người đàn bà yêu đến tận tâm can thường tự nhủ: “Chỉ cần bên cạnh người đàn ông ấy, khổ một chút, hy sinh một chút cũng chẳng sao…” Nhiều người có chồng, lùi lại phía sau làm một người đàn bà an phận trong bốn bức tường nhà bếp đầy dầu mỡ. Chấp nhận hy sinh sự nghiệp, làm hậu phương lo cho gia đình để chồng an tâm tạo dựng sự nghiệp. Ngỡ rằng cuộc đời sẽ an yên khi có một người đàn ông thủy chung bên cạnh, nhưng trên đời này có thứ gì là vĩnh viễn không thay đổi? Coi đàn ông là tất cả khác gì phó thác cuộc đời mình vào tay người khác.

Nhiều người đàn bà yêu si mê đến nỗi quên cả bản thân mình - Ảnh minh họa: Internet Chị tôi là một người xinh đẹp, giỏi giang. Chị là niềm tự hào của ba mẹ. Khi chị dắt người yêu về ra mắt, ba mẹ tôi không đồng ý bởi vì quê anh rất xa. Nhưng rồi, ba mẹ cũng chấp nhận cho hai người đến với nhau khi thấy chị quá si mê anh. Chị bỏ công việc lương cao, xa gia đình, đến quê anh để sống. Quê anh nghèo lắm, chị làm một người đàn bà bình thường chăn gà, trồng rau. Chị bảo không cần quá giàu có, chỉ cần có anh bên cạnh chị đã cảm thấy hạnh phúc rồi. Ngỡ rằng chị sống hạnh phúc, nhưng ba năm sau chị gạt nước mắt ly hôn. Lí do là chồng chị ngoại tình khi chị sinh con. Ôm đứa con còn quá nhỏ vào lòng, chị khóc hết nước mắt. Công việc không có, tiền bạc không, chị tàn tạ héo úa. Chị bảo giá như hồi trước biết nghĩ xa, biết lo xa. Cứ ngỡ anh không bao giờ phản bội mình. Cứ nghĩ cuộc đời chị mãi mãi được bình yên mà sống bên cạnh người đàn ông ấy. Ai biết được rồi lòng người có lúc lại thay đổi. Chính anh ta lại nhẫn tâm chà đạp lên tất cả hi sinh và tin yêu của chị để ăn nằm với người đàn bà khác. Chị mất hết, tay trắng rồi!

Người đời có câu: “Đừng bao giờ đặt tất cả trứng vào cùng một giỏ”. Trong chuyện tình cảm cũng như vậy, đặt hết tình cảm, cuộc sống, tin yêu cho một người, đến lúc người ta quay lưng thì đàn bà chỉ còn lại tay trắng. Đừng đợi đến lúc bị phản bội, đàn bà chỉ biết khóc vì nỗi đau đã lên đến tận cùng. Một người đàn ông thương yêu một người phụ nữ thật lòng sẽ không bao giờ bắt họ phải hy sinh bất kì điều gì. Nếu trên môi nói rằng yêu vợ mà vẫn vui khi thấy vợ bỏ sự nghiệp, bỏ gia đình, chôn vùi thanh xuân trong căn bếp dầu mỡ thì cũng chỉ là một kẻ ích kỉ, nhỏ nhen. Không ai phủ nhận tình yêu với người đàn bà rất quan trọng. Một khi đã yêu thì yêu đến quên mình. Nhưng đàn bà khôn ngoan luôn biết rằng cuộc đời mình không chỉ có tình yêu. Ngoài người đàn ông họ còn có sự nghiệp, còn bạn bè, còn gia đình… Lỡ một ngày phát hiện chồng phản bội, họ sẽ không đau đớn gục ngã vì mất tất cả. Đàn bà khôn ngoan không bao giờ xem đàn ông là tất cả - Ảnh minh họa: Internet Đàn bà à, dù yêu thương người đàn ông đến bao nhiêu đi chăng nữa cũng đừng bao giờ xem anh ta là tất cả. Đừng nghĩ rằng chỉ cần mình sống quên mình, chỉ cần mình yêu cạn kiệt sẽ giữ được trái tim họ bên cạnh. Yêu bằng con tim nhưng hãy dùng lí trí để soi xét. Đừng mãi bó buộc cuộc đời mình bên cái bóng của một người đàn ông. Dĩ nhiên, ai cũng mong cuộc đời mình sẽ yên ổn, bình yên. Được gọi nhau tiếng vợ, tiếng chồng chia ngọt sẻ bùi đến hết cuộc đời. Nhưng lòng người khó dò hơn cả sông cả biển. Đàn bà khôn ngoan luôn biết sống cho mình, bởi họ biết: Nếu xem đàn ông là tất cả thì có ngày sẽ mất tất cả…

Người thứ ba rốt cuộc cũng chỉ là nhân vật phụ trong vở diễn của gã đàn ông tham lam Tàn cuộc chơi, đàn ông mặc quần áo đàng hoàng trở về với vợ con. Bao nhiêu cuộc vui, bao nhiêu nhân tình nhưng rồi điều cuối cùng họ chọn vẫn là gia đình. Còn những người đàn bà trót mang phận kẻ thứ ba, rốt cuộc cũng chỉ là kẻ phụ, người thừa sau cuộc chơi qua đường.

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