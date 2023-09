Nếu xem đàn ông là tất cả thì một ngày đàn bà sẽ mất mọi thứ

Tình yêu có phải là thứ quan trọng nhất với đàn bà trong cuộc đời? Đàn bà nhiều khi vẫn tự làm khổ mình bởi sự hy sinh đến mức quên cả bản thân. Những người đàn bà yêu đến tận tâm can thường tự nhủ: “Chỉ cần bên cạnh người đàn ông ấy, khổ một chút, hy sinh một chút cũng chẳng sao…”

Nhiều người có chồng, lùi lại phía sau làm một người đàn bà an phận trong bốn bức tường nhà bếp đầy dầu mỡ. Chấp nhận hy sinh sự nghiệp, làm hậu phương lo cho gia đình để chồng an tâm tạo dựng sự nghiệp. Ngỡ rằng cuộc đời sẽ an yên khi có một người đàn ông thủy chung bên cạnh, nhưng trên đời này có thứ gì là vĩnh viễn không thay đổi? Coi đàn ông là tất cả khác gì phó thác cuộc đời mình vào tay người khác.