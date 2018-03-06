Nếu xem đàn ông là tất cả thì một ngày đàn bà sẽ mất mọi thứ

Tâm sự gia đình 06/03/2018 15:01

Cứ nghĩ cuộc đời chị mãi mãi được bình yên mà sống bên cạnh người đàn ông ấy. Ai biết được rồi lòng người có lúc lại thay đổi? Chính anh ta đã nhẫn tâm chà đạp lên tất cả hy sinh và tin yêu của chị để ăn nằm với người đàn bà khác. Chị mất hết, tay trắng rồi!

Tình yêu có phải là thứ quan trọng nhất với đàn bà trong cuộc đời? Đàn bà nhiều khi vẫn tự làm khổ mình bởi sự hy sinh đến mức quên cả bản thân. Những người đàn bà yêu đến tận tâm can thường tự nhủ: “Chỉ cần bên cạnh người đàn ông ấy, khổ một chút, hy sinh một chút cũng chẳng sao…”

Nhiều người có chồng, lùi lại phía sau làm một người đàn bà an phận trong bốn bức tường nhà bếp đầy dầu mỡ. Chấp nhận hy sinh sự nghiệp, làm hậu phương lo cho gia đình để chồng an tâm tạo dựng sự nghiệp. Ngỡ rằng cuộc đời sẽ an yên khi có một người đàn ông thủy chung bên cạnh, nhưng trên đời này có thứ gì là vĩnh viễn không thay đổi? Coi đàn ông là tất cả khác gì phó thác cuộc đời mình vào tay người khác.

Nếu xem đàn ông là tất cả thì một ngày đàn bà sẽ mất mọi thứ - Ảnh 1
Nhiều người đàn bà yêu si mê đến nỗi quên cả bản thân mình - Ảnh minh họa: Internet

Chị tôi là một người xinh đẹp, giỏi giang. Chị là niềm tự hào của ba mẹ. Khi chị dắt người yêu về ra mắt, ba mẹ tôi không đồng ý bởi vì quê anh rất xa. Nhưng rồi, ba mẹ cũng chấp nhận cho hai người đến với nhau khi thấy chị quá si mê anh. Chị bỏ công việc lương cao, xa gia đình, đến quê anh để sống. Quê anh nghèo lắm, chị làm một người đàn bà bình thường chăn gà, trồng rau. Chị bảo không cần quá giàu có, chỉ cần có anh bên cạnh chị đã cảm thấy hạnh phúc rồi. Ngỡ rằng chị sống hạnh phúc, nhưng ba năm sau chị gạt nước mắt ly hôn. Lí do là chồng chị ngoại tình khi chị sinh con.

Ôm đứa con còn quá nhỏ vào lòng, chị khóc hết nước mắt. Công việc không có, tiền bạc không, chị tàn tạ héo úa. Chị bảo giá như hồi trước biết nghĩ xa, biết lo xa. Cứ ngỡ anh không bao giờ phản bội mình. Cứ nghĩ cuộc đời chị mãi mãi được bình yên mà sống bên cạnh người đàn ông ấy. Ai biết được rồi lòng người có lúc lại thay đổi. Chính anh ta lại nhẫn tâm chà đạp lên tất cả hi sinh và tin yêu của chị để ăn nằm với người đàn bà khác. Chị mất hết, tay trắng rồi!

Người đời có câu: “Đừng bao giờ đặt tất cả trứng vào cùng một giỏ”. Trong chuyện tình cảm cũng như vậy, đặt hết tình cảm, cuộc sống, tin yêu cho một người, đến lúc người ta quay lưng thì đàn bà chỉ còn lại tay trắng. Đừng đợi đến lúc bị phản bội, đàn bà chỉ biết khóc vì nỗi đau đã lên đến tận cùng.

Một người đàn ông thương yêu một người phụ nữ thật lòng sẽ không bao giờ bắt họ phải hy sinh bất kì điều gì. Nếu trên môi nói rằng yêu vợ mà vẫn vui khi thấy vợ bỏ sự nghiệp, bỏ gia đình, chôn vùi thanh xuân trong căn bếp dầu mỡ thì cũng chỉ là một kẻ ích kỉ, nhỏ nhen.

Không ai phủ nhận tình yêu với người đàn bà rất quan trọng. Một khi đã yêu thì yêu đến quên mình. Nhưng đàn bà khôn ngoan luôn biết rằng cuộc đời mình không chỉ có tình yêu. Ngoài người đàn ông họ còn có sự nghiệp, còn bạn bè, còn gia đình… Lỡ một ngày phát hiện chồng phản bội, họ sẽ không đau đớn gục ngã vì mất tất cả.

Nếu xem đàn ông là tất cả thì một ngày đàn bà sẽ mất mọi thứ - Ảnh 2
Đàn bà khôn ngoan không bao giờ xem đàn ông là tất cả - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà à, dù yêu thương người đàn ông đến bao nhiêu đi chăng nữa cũng đừng bao giờ xem anh ta là tất cả. Đừng nghĩ rằng chỉ cần mình sống quên mình, chỉ cần mình yêu cạn kiệt sẽ giữ được trái tim họ bên cạnh. Yêu bằng con tim nhưng hãy dùng lí trí để soi xét. Đừng mãi bó buộc cuộc đời mình bên cái bóng của một người đàn ông.

Dĩ nhiên, ai cũng mong cuộc đời mình sẽ yên ổn, bình yên. Được gọi nhau tiếng vợ, tiếng chồng chia ngọt sẻ bùi đến hết cuộc đời. Nhưng lòng người khó dò hơn cả sông cả biển. Đàn bà khôn ngoan luôn biết sống cho mình, bởi họ biết: Nếu xem đàn ông là tất cả thì có ngày sẽ mất tất cả…

Người thứ ba rốt cuộc cũng chỉ là nhân vật phụ trong vở diễn của gã đàn ông tham lam

Người thứ ba rốt cuộc cũng chỉ là nhân vật phụ trong vở diễn của gã đàn ông tham lam

Tàn cuộc chơi, đàn ông mặc quần áo đàng hoàng trở về với vợ con. Bao nhiêu cuộc vui, bao nhiêu nhân tình nhưng rồi điều cuối cùng họ chọn vẫn là gia đình. Còn những người đàn bà trót mang phận kẻ thứ ba, rốt cuộc cũng chỉ là kẻ phụ, người thừa sau cuộc chơi qua đường.

Xem thêm
Từ khóa:   đàn bà khôn ngoan ngoại tình chồng ngoại tình

TIN MỚI NHẤT

Danh tính hai cha con đi kéo lưới giữa đồng nước bị sét đánh tử vong

Danh tính hai cha con đi kéo lưới giữa đồng nước bị sét đánh tử vong

Đời sống 1 giờ 1 phút trước
Loại nước ép giàu vitamin C giúp cải thiện sức đề kháng và những điều cần lưu ý

Loại nước ép giàu vitamin C giúp cải thiện sức đề kháng và những điều cần lưu ý

Dinh dưỡng 1 giờ 27 phút trước
TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

Đời sống 1 giờ 55 phút trước
3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay sau ngày 14/10/2026

3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay sau ngày 14/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 56 phút trước
Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 59 phút trước
Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Đời sống 2 giờ 4 phút trước
Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Đời sống 2 giờ 16 phút trước
NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đời sống 2 giờ 21 phút trước
An Giang: Cháu trai đột nhập nhà, trói cô ruột rồi cướp gần 5 cây vàng trị giá 400 triệu đồng

An Giang: Cháu trai đột nhập nhà, trói cô ruột rồi cướp gần 5 cây vàng trị giá 400 triệu đồng

Đời sống 2 giờ 53 phút trước
Lưu Diệc Phi bị đồn hét tiền thù lao khủng 50 triệu NDT, thực hư ra sao?

Lưu Diệc Phi bị đồn hét tiền thù lao khủng 50 triệu NDT, thực hư ra sao?

Sao quốc tế 2 giờ 58 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm