Chị về rồi tôi cứ suy nghĩ mãi. Còn biết bao nhiêu người đàn bà như chị trong cuộc sống này? Bao nhiêu nỗi lo toan cơm áo gạo tiền, con cái lại nặng thêm nỗi lo… giữ chồng. Sợ một ngày chồng không thương mình nữa, sợ một ngày mình xấu xí chồng sẽ chạy theo một bóng hồng nào đó.

Cách đây mấy hôm, chị hàng xóm sang mượn tôi một số tiền. Tôi hỏi chị cần tiền làm gì. Sau một hồi phân vân chị cũng nói thật: “Chị đi bơm lại bộ ngực. Đẻ hai đứa con, vòng 1 xập xệ quá rồi. Chồng chị dạo gần đây chán chị lắm. Chị phải tút tát lại cơ thể chứ không mất chồng như chơi”.

Bao nhiêu “bí kíp” đưa ra với mong muốn trói buộc trái tim một người đàn ông. Nhưng đàn ông, một khi lòng dạ đã muốn đi thì có cách nào trói buộc nổi? Một khi đã muốn ngoại tình thì cho dù vợ có đẹp đến đâu, cơm ở nhà có ngon lành đến mấy thì cũng chẳng thể níu họ ở nhà. Bởi bản tính của đàn ông ngàn đời nay vẫn là tham lam. Họ không chỉ cần đẹp, cần đảm đang mà nguyên nhân chính của việc ngoại tình chính là thèm của lạ.

Biết bao nhiêu bí quyết giữ chồng được chị em chia sẻ trên mạng, truyền tai nhau coi như "kim chỉ nam" để giữ gìn hạnh phúc. Tất cả gần như khuyên một điều là: “Đàn bà phải thay đổi”. Đàn bà muốn giữ chồng trước tiên phải đẹp. Phải biết giữ gìn nhan sắc, bụng phẳng lì, mông cong như thời con gái. Tiếp nữa đàn bà phải đảm đang, biết nấu những món ăn chồng thích. Đàn bà phải chiều chuộng chồng như một ông hoàng, nói những lời ngọt ngào như rót mật…

Có nhiều người đàn ông lạ lắm. Vợ ở nhà đẹp mặn mà, ra đường đàn ông khác nhìn như muốn rớt con mắt nhưng họ lại đem lòng thèm muốn một cô gái với nét đẹp ngây thơ. Những món ngon vợ nấu cầu kỳ, ngon lành không thua gì đầu bếp lại không bằng một tô cơm nguội của bồ nhí. Thực tế cho thấy, đàn ông phản bội thì bất chấp vợ đẹp hay xấu, đảm đang hay vụng về. Bản chất thèm của lạ đã ngấm vào máu của họ rồi.

Chị hàng xóm của tôi tính ra mất gần cả trăm triệu để vừa bơm ngực, bơm môi, nâng mũi. Chị năm nay bốn mươi, không hề xấu nhưng nỗi sợ mất chồng cứ như con ma ám ảnh chị ngày đêm. Chị nghĩ, mình đẹp lên sẽ giữ được chồng. Ngực to, mông nở chồng sẽ không còn lí do để tìm kiếm nhân tình bên ngoài. Thế nhưng, chỉ vài tháng sau khi làm đẹp, chị lại chứng kiến chồng ôm gái trong quán nhậu. Mà bồ nhí của chồng có đẹp đẽ gì cho cam.

Đàn bà à, lòng dạ đàn ông là thứ khó dò hơn cả sông cả biển. Đàn ông thủy chung với vợ, đàn bà khác có lả lơi, khêu gợi thì họ cũng không thay lòng. Còn ngược lại, lòng dạ tham lam, có vợ còn muốn thêm nhân tình thì phản bội chỉ là việc sớm hay muộn.

Đàn bà khôn ngoan sẽ không học cách giữ chân chồng - Ảnh minh họa: Internet

Vậy khi chồng ngoại tình đàn bà nên làm gì? Chấp nhận nó như việc hiển nhiên, bởi như người đời nói: “Đàn ông nào mà chẳng thế”? Hay khóc lóc, đau khổ mong chồng thay đổi quay về với vợ con? Khi chồng ngoại tình, điều một người đàn bà cần có nhất là một cái đầu thật lạnh. Phải chấp nhận một sự thật phũ phàng rằng anh ta là kẻ phản bội. Đối với kẻ phản bội thì hình phạt tàn nhẫn nhất chính là buông tay.

Đàn bà làm đẹp là để cho mình. Đảm đang, nấu ăn ngon cũng để cuộc sống mình tốt hơn, trọn vẹn hơn. Càng tìm cách giữ chân một người đàn ông, càng khiến cuộc sống của mình ngột ngạt và mất đi ý nghĩa. Đàn bà khôn ngoan sẽ không học cách giữ chồng bởi họ biết: “Đàn ông muốn phản bội, không một người đàn bà nào giữ nổi”.