Đàn bà không sợ lấy chồng nghèo, chỉ sợ lấy chồng hèn

Như đọc được câu hỏi của tôi qua ánh mắt quá đỗi ngạc nhiên, chị cười chua chát rồi tâm sự: "Chỉ khi sống chung với nhau dưới một mái nhà, ngủ chung một giường mới thấu hết người đàn ông mình đã yêu bằng cả tâm can. Chị cũng từng ngưỡng mộ, từng nghĩ mình là người may mắn khi có được anh. Nhưng hôn nhân khác nào tấm gương trần trụi phản chiếu mọi góc khuất của một con người".

Đàn bà lấy chồng, dù là ai đi chăng nữa cũng cầu một chữ An - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà lấy chồng dù là ai đi chăng nữa suy cho cùng cũng cầu một chữ An. Bình yên bên nhau qua những năm tháng cuộc đời. Người mà mình tin, dù cuộc đời ngoài kia có cay đắng, có sóng gió đến đâu nhưng bước vào căn nhà chung người đàn bà vẫn cảm thấy được an yên. Chị cũng cầu một chữ An khi lấy anh, nhưng với chị anh là một người chồng rất Hèn.

Với bạn bè, đồng nghiệp, với tất cả mọi người anh là một người tử tế. Anh đem sự tử tế đó đối đãi với tất cả mọi người trừ vợ của mình. Vì bận dự tiệc sinh nhật của đồng nghiệp anh quên mất sinh nhật của vợ. Anh có thể vì niềm vui của người khác mà mặc kệ nước mắt chị rơi. Hai vợ chồng sống chung với mẹ chồng. Bà rất khó tính, hay kiếm chuyện. Anh lại rất nghe lời mẹ nên nếu có việc gì xảy ra, dù lớn hay nhỏ anh đều mặc định là lỗi của vợ. Anh bắt chị phải im, phải nhún nhường xin lỗi mẹ. Dù bà sai hay đúng, cứ nghe theo để tránh bất hòa.