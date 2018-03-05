Gửi những cô gái chưa chồng: Hôn nhân chỉ duy nhất một lần, đừng cướp chồng người khác

Tâm sự gia đình 05/03/2018 14:55

Đời người con gái chỉ có duy nhất một lần lên xe hoa, được khoác lên mình bộ váy cưới lộng lẫy, sánh đôi cùng người mình yêu thề nguyền hạnh phúc. Có ai không mong được yêu, được cưới đúng mảnh ghép của cuộc đời mình? Yêu đàn ông có vợ, bao cô gái đã bán rẻ thanh xuân, coi rẻ chính hạnh phúc của mình.

Những người đàn ông đã có gia đình luôn có một sức hút kì lạ với những cô gái chưa chồng. Ở họ có sự trưởng thành, từng trải, độ chín về cảm xúc… Chính vì những điều đó, nhiều cô gái đã không ngần ngại ngã vào vòng tay họ dù mối quan hệ này lắm tréo ngoe. 

Đàn ông trên đời này có năm bảy dạng. Bao gã đàn ông tham lam đã có gia đình, có vợ đẹp con ngoan nhưng lòng dạ vẫn cứ thèm thuồng những cô gái khác. Nhiều người còn tự vẽ nên một cuộc hôn nhân không hạnh phúc mà mình là nạn nhân khi thủ thỉ vào tai những cô gái: “Anh sống không hạnh phúc với vợ”, “Giá mà anh gặp em sớm hơn có lẽ cuộc đời anh đã khác…”. Bao nhiêu cô gái đủ khôn ngoan để nhận ra rằng đó chỉ làm cạm bẫy, những lời nói chót lưỡi đầu môi?

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Bao gã đàn ông tham lam, đã có vợ lại muốn có thêm nhân tình - Ảnh minh họa: Internet

Năm cuối đại học, cô bạn thân của tôi có quen một người đàn ông đã có gia đình. Bạn xinh đẹp, có rất nhiều chàng trai tán tỉnh, vây xung quanh nhưng không hiểu sao cô ấy lại đem lòng yêu người đã có vợ. Cuối tuần, anh ta hay dắt bạn đi ăn, mua sắm. Bạn bảo tình yêu bạn không lãng mạn như yêu người cùng tuổi, nhưng anh ta cho bạn sự an tâm, tin tưởng. Bạn tin rằng đó là tình yêu đích thực của cuộc đời mình. Rồi sau này, anh ta sẽ bỏ vợ và cưới bạn. Giấc mơ của bạn không thành thì anh ta đã vội cao bay xa chạy. Cay đắng hơn đời con gái bạn đã dâng hết cho anh ta mà không một chút đắn đo. Bạn từng tìm đến tận nơi làm việc để khóc lóc nhưng anh ta phũ phàng: “Tôi chỉ xem cô như một cuộc chơi, ai ngu thì chịu.”

Còn biết bao cô gái như bạn thân của tôi? Cứ ngỡ là tình yêu, khoác lên mối quan hệ không có lối thoát ấy một màu hồng của hạnh phúc. Các cô tin rằng đây là tình yêu đích thực, hiến dâng không một chút đắn đo. Các cô gái đâu khác gì con cừu non nớt trước những con sói sành đời, ma mãnh. Đàn ông muôn đời tham lam, đa phần đàn ông có vợ có thêm nhân tình bên ngoài là để thỏa mãn ham muốn thể xác nhưng không bao giờ muốn chịu trách nhiệm. No xôi chán chè, dĩ nhiên họ sẽ quay trở về với vợ con, bỏ rơi nhân tình đau khổ, dằn vặt.

Dấn thân vào mối quan hệ với đàn ông có vợ, xét cho cùng phụ nữ mất nhiều hơn được. Mất thời gian, mất thanh xuân vào một mối quan hệ lửng lơ, những lời hứa hẹn đầu môi. Quen người có vợ, tình yêu đó giấu kín không được công khai. Để rồi mất cả danh dự khi bị vợ người ta phát hiện. Biết bao cô gái bị tạt axit, đánh ghen rạch mặt. Kết thúc mối quan hệ, đàn ông về nhà với vợ con. Bao đau khổ, cả nhục nhã ê chề người gánh chịu rốt cuộc chỉ là phụ nữ.

Gửi những cô gái chưa chồng: Hôn nhân chỉ duy nhất một lần, đừng cướp chồng người khác - Ảnh 2
Đời người con gái chỉ một lần lên xe hoa, đừng bán rẻ hạnh phúc của mình khi yêu đàn ông đã có vợ - Ảnh minh họa: Internet

Không ai trọng một người phụ nữ biết người ta đã có vợ vẫn cố tình dấn thân vào. Đừng nhân danh tình yêu đích thực hay đổ lỗi cho đàn ông ma mãnh, chính phụ nữ cần phải hiểu được rằng yêu đàn ông có vợ chính là cướp chồng người. Làm đau đớn và tổn thương một người phụ nữ khác.

Đời người con gái chỉ có duy nhất một lần lên xe hoa, được khoác lên mình bộ váy cưới lộng lẫy, sánh đôi với người mình yêu thề nguyền hạnh phúc. Có ai không mong được yêu, được cưới đúng mảnh ghép của cuộc đời mình? Yêu đàn ông có vợ, bao cô gái đã bán rẻ thanh xuân, coi rẻ chính hạnh phúc của mình. Phụ nữ khôn ngoan sẽ không bao giờ đánh cược hạnh phúc của mình trong một mối quan hệ không hồi kết với đàn ông có vợ.

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