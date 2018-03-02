Tâm sự người thứ ba: Giá mà tôi biết đó là mối quan hệ không có đường lùi

Giá mà tôi biết được rằng anh chỉ là một người đàn ông tham lam. Mối quan hệ đã hai năm nhưng lời hứa bỏ vợ của anh chỉ mãi nằm trên môi. Anh bắt tôi không được hé răng với bất kì ai về mối quan hệ này.

Người thứ ba thì mấy ai được tôn trọng, cảm thông. Tôi biết vậy nên âm thầm giữ chặt mối quan hệ này trong bóng tối. Cần thì tìm đến nhau nhưng có mặt mọi người thì làm như không quen biết. Anh có vợ, có con rồi. Tôi mãi mãi chỉ là cái bóng trong cuộc đời anh. Anh và tôi làm chung công ty. Những lần rủ nhau cà phê, ăn uống khiến chúng tôi hiểu nhau nhiều và có tình cảm với nhau lúc nào không biết. Tôi biết anh đã có vợ nhưng anh luôn buồn phiền về cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc. Anh bảo anh cưới vợ vì bất đắc dĩ, do cô ấy có thai trước. Cưới về mới biết đó là người đàn bà không biết chăm lo, vun vén cho gia đình. Anh cầm tay tôi bảo: “Giá mà anh gặp em trước cô ấy. Anh yêu em, anh sẽ bỏ vợ để cưới em”.

Anh luôn thủ thỉ với tôi rằng sẽ bỏ vợ và cưới tôi - Ảnh minh họa: Internet Nghe những lời anh nói, tôi đã tin và không ngại ngần ngã vào vòng tay anh. Ở công ty, chúng tôi vẫn giữ khoảng cách, chỉ xem nhau là đồng nghiệp. Nhưng khi vào khách sạn, đóng cửa lại chúng tôi lại quấn lấy nhau. Anh không ngừng thủ thỉ vào vai tôi rằng sẽ bỏ vợ, rồi sẽ cưới tôi làm vợ. Tôi cũng tự ru ngủ mình bằng giấc mơ viển vông đó. Giá mà tôi biết được rằng anh chỉ là một người đàn ông tham lam. Mối quan hệ đã hai năm nhưng lời hứa bỏ vợ của anh chỉ mãi nằm trên môi. Anh bắt tôi không được hé răng với bất kì ai về mối quan hệ này. Sau khoảng thời gian say đắm yêu đương ban đầu, tôi dần dần nhận ra con người thật của anh. Một người đàn ông vừa muốn bên vợ, lại muốn có thêm nhân tình.

Một lần tôi tình cờ gặp anh đi mua sắm cùng vợ tại siêu thị. Anh nhìn tôi, nhíu mày ra hiệu tôi tránh đi chỗ khác. Anh nắm tay vợ, kéo nhanh đi qua quầy hàng khác. Tôi thấy mình bẽ bàng và đáng thương làm sao. Tôi chỉ là một kẻ đứng bên lề cuộc đời của họ, mãi mãi chỉ là nhân vật phụ đứng xem người ta diễn một vở hạnh phúc. Tôi chủ động cắt đứt với anh. Đến lúc đó anh mới dần dần lộ rõ bản chất thật của mình. Anh bảo nếu tôi cắt đứt, anh sẽ cho toàn công ty, bạn bè biết về mối quan hệ này. Rồi tôi sẽ nhục nhã vì ngủ với chồng người khác, mãi mãi sẽ không có người đàn ông nào dám đến với tôi nữa. Rồi anh ta lại kéo tôi vào lòng. Giá mà tôi biết trước rằng mình sẽ không có đường lùi khi chấp nhận làm người thứ ba - Ảnh minh họa: Internet Tôi sợ xấu hổ với mọi người nếu bị anh ta tung ra những tin nhắn, những hình ảnh mùi mẫn. Công việc này tôi khó nhọc lắm mới có được, nếu cắt đứt với anh ta tôi phải bỏ việc và chịu nhục nhã vì lời đàm tiếu của mọi người. Nhưng tiếp tục với anh ta cuộc đời tôi sẽ đi về đâu? Đây mãi mãi là một mối quan hệ không có đường lùi. Tôi tự đâm đầu vào ngõ cụt, tin vào lời hứa của một gã đàn ông tham lam, xảo quyệt. Anh ta đến với tôi chỉ vì thể xác, vì ham muốn những lúc lên giường. Giá như tôi biết trước điều này trước khi chấp nhận làm người thứ ba. Bây giờ tôi nên làm gì để giải thoát mình khỏi người đàn ông này?

Dù bị đàn ông phụ bạc, đàn bà cũng không bao giờ được phụ chính mình “Chị đã nỗ lực bằng gấp mười người đàn bà khác để có được ngày hôm nay. Đêm đêm chị vẫn khóc, vẫn đau nhưng ngày hôm sau chị gạt nước mắt để đứng dậy làm việc. Chị nhận ra rằng, mong chờ mãi vào hạnh phúc từ bàn tay người khác thì hạnh phúc đó cũng sẽ mất đi. Bây giờ chị có tiền, có sắc đẹp. Chị thấy mình ổn hơn bao giờ hết.”

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