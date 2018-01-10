Nếu đã chọn làm người đứng bên lề của hạnh phúc thì hãy mạnh mẽ

Đàn ông rất dễ say nắng, thế nhưng sau đó anh ta cũng sẽ quay về với gia đình. Khi đó, ai tổn thương, ai ám ảnh quá khứ? Chỉ có thể là em, người đứng bên lề của hạnh phúc.

“Người thứ ba” là cụm từ mà tôi cứ trăn trở mãi, tôi cảm thấy thương hơn là ghét họ. Không phải kẻ thứ ba nào cũng mặt dày, trơ tráo. Có những người biết mình sai nhưng không thể nào thay đổi được. Họ loay hoay trong những cảm xúc mơ hồ của chính mình, luẩn quẩn với cô đơn và tủi nhục. Ai nói người thứ ba sung sướng? Họ chỉ là thừa hưởng thứ hạnh phúc dư thừa từ người khác mà thôi. Thứ hạnh phúc “cam chịu”, chỉ vỏn vẹn nằm trong khoảng đó, muốn hơn cũng không được, nhưng sẽ có thể vơi đi bất cứ lúc nào. Hỡi những cô gái đã và đang trong tình trạng “yêu bồ của người ta", chắc em đã trải qua hết thảy những lời thị phi, đàm tiếu của thế gian nên em sẽ hiểu điều đó cay nghiệt như thế nào. Tôi không biết vì lý do gì mà em lại chọn đi con đường này, chọn làm người đứng bên lề hạnh phúc của người khác. Tôi sẽ không lên tiếng chê trách em, bởi tôi nghĩ em đã chịu đựng quá nhiều rồi, không còn muốn nghe thêm nữa, đúng không?

Tôi sẽ không xát muối vào những vết thương mà em phải gánh chịu trong thời gian qua nữa. Em đã quá mệt mỏi với vai trò làm người thay thế của người khác rồi đúng không? Em đã quá chán nản với việc vướng vào cuộc tình luẩn quẩn, yêu không dám, buông cũng chẳng đành, phải không? Nếu đã mệt mỏi rồi thì hãy nhẹ nhàng buông tay đi, chẳng ai ép buộc em phải sống với điều giả dối đó suốt cuộc đời đâu. Người thứ ba à! Hãy mạnh mẽ lựa chọn những điều tốt cho mình - Ảnh minh họa: Internet Đến cuối cùng, dù có yêu em đến mấy, anh ta cũng sẽ trở về bên vợ con, bên mái ấm của mình, mặc kệ em mới những nỗi đau. Đàn ông rất dễ say nắng, thế nhưng sau cùng anh ta cũng sẽ quay về với gia đình. Khi đó, ai tổn thương, ai ám ảnh quá khứ? Chỉ có thể là em, người đứng bên lề của hạnh phúc.

Đừng khờ dại nữa, người thay thế mãi chỉ là người thay thế, nói yêu nhau nhưng không thể cho nhau nhiều hơn. Đơn giản là vì anh ta đã có bến đỗ bình yên của cuộc đời mình. Khi chùn chân, vấp ngã, anh ta sẽ có nơi quay về. Còn em, em chẳng có gì cả. Em sẽ chông chênh giữa dòng đời nghiệt ngã này, mặc cho người đời sỉ vả, chì chiết. Cuộc sống này không phải lúc nào cũng như mình mong muốn, vì vậy hãy mạnh mẽ lên. Nếu đã lỡ chọn cho mình thân phận người thứ ba thì hãy thật mạnh mẽ. Bởi không ai vực em dậy lúc sai lầm mà họ sẽ thừa cơ hội nhấn chìm em sâu hơn. Nếu bản thân em không đủ mạnh mẽ thì sẽ không bao giờ vượt qua được. Phận kẻ thứ ba vốn đã yếu thế, nếu em không đủ cứng rắn thì sẽ mãi bị quá khứ ám ảnh. Thời gian rồi sẽ chữa lành những vết thương, rồi em sẽ tìm được bến đỗ hạnh phúc của chính mình. Mạnh mẽ lên, người thứ ba!

Kẻ vô tình trở thành người thứ ba như tôi có đáng được tha thứ? “Anh tranh thủ bên em buổi trưa thôi, tối lại phải về bên mẹ con cô ấy”, lời nói của anh khiến tim tôi thắt lại. Đáng lẽ tôi là người vợ danh chính ngôn thuận nhưng lại trở thành người chen chân vào hạnh phúc của người khác. Thật sự tôi cảm thấy vô cùng xấu hổ với chính bản thân mình.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/neu-da-chon-lam-nguoi-dung-ben-le-cua-hanh-phuc-thi-hay-manh-me-266007.html