Kẻ vô tình trở thành người thứ ba như tôi có đáng được tha thứ?

Thời gian dần trôi qua, tôi vẫn chưa có dấu hiệu gì. Anh bị mẹ gây sức ép lớn nên chúng tôi đành ly hôn. Đêm đó, chúng tôi vẫn làm chuyện ấy như chưa có chuyện gì xảy ra. Đây là món quà cuối cùng mà tôi có thể bù đắp cho anh.

Cưới nhau được 1 năm, dù cố gắng trong chuyện giường chiếu nhưng vợ chồng tôi vẫn chưa có mụn con nào. Mẹ chồng bảo nếu trong 1 tháng tới vẫn không có thai, bà sẽ bắt buộc chúng tôi ly hôn. Sợ mất anh, tôi ra sức cố gắng chạy chữa khắp nơi. Thế nhưng trong khi tôi tốn công sức, cố gìn giữ cuộc hôn nhân này thì anh càng trở nên lạnh nhạt.

- Em làm gì ở đây vậy?

Chúng tôi ly hôn, mẹ anh nhanh chóng tìm người phụ nữ khác mai mối rồi ép anh cưới. Khoảng 3 tuần sau, tôi cảm thấy trong cơ thể mình có gì đó thay đổi, đi khám thì phát hiện mình đã mang thai. Tôi vừa mừng vừa tủi, thương cho đứa con trong bụng không có tình yêu thương trọn vẹn của ba mẹ. Suy đi nghĩ lại, tôi quyết định tìm gặp và báo cho anh tin mừng này. Không ngờ, vừa mới tính rời đi, tôi thấy anh và vợ mới cưới cùng nắm tay nhau bước ra khỏi bệnh viện. Anh thấy tôi, bất giác khựng lại.

Tôi nhìn sang cô vợ mới của anh.

- Anh đưa vợ đi khám thai sao?

Anh ngượng nghịu gật đầu, cô ấy liền hỏi.

- Cô ta là ai vậy?

Anh ấp úng một hồi rồi lên tiếng.

- Vợ cũ của anh.

Tôi cười chua xót. Từ "cũ" nghe sao mà xót xa đến vậy. Chúng tôi đã từng là tất cả của nhau, nào ngờ giờ gặp lại trong tình cảnh trớ trêu này. Nhìn thấy phiếu khám bệnh trên tay tôi, anh định hỏi nhưng tôi liền lảng sang chuyện khác rồi rời đi.

Mấy hôm sau, anh tìm đến nhà hỏi cho ra lẽ chuyện hôm trước. Đắn đo mãi, tôi lấy hết can đảm thừa nhận cái thai trong bụng chính là đứa con của anh. Anh chỉ im lặng không nói gì. Quan sát thấy thái độ của anh, tôi cũng không trách, cũng không van xin anh quay lại.

Sau cuộc nói chuyện hôm đó, ngày nào anh cũng đến nhà, hết mua cái này lại mang cái kia đến tẩm bổ cho mẹ con tôi. Chúng tôi như quay lại thời yêu nhau, nhưng chỉ khác là trong lén lút, vụng trộm. Thậm chí, chúng tôi còn làm chuyện ấy với nhau như thời còn là vợ chồng, không chút đắn đo, suy nghĩ.

Tôi vô tình trở thành người thứ ba trong cuộc hôn nhân của người khác - Ảnh minh họa: Internet

Qua lại với nhau một thời gian, tôi chột dạ vì nhiều lần vợ anh nhắn tin hăm dọa. Hôm đó, anh cũng sang nhà như mọi khi, tay xách nách mang bao nhiêu là thứ như tã, sữa, quần áo trẻ sơ sinh. Nhìn anh luộm thuộm, mồ hôi nhễ nhại, tôi vừa buồn cười vừa xót xa. Ở bên nhau vui vẻ hạnh phúc đến chiều, anh chia tay tôi để về với gia đình của mình. Tôi tiến lại gần ôm anh từ phía sau rồi thì thầm.

- Anh còn yêu em không?

- Anh còn yêu em nhiều lắm. Ngày đó do mẹ gây áp lực quá nên anh mới quyết định như vậy thôi.

- Vậy anh bỏ vợ mới của anh đi, chúng ta quay lại như xưa. Em không thể chịu đựng cảm giác làm kẻ thứ ba này hoài được.

Anh xoay người lại siết chặt tay tôi.

- Cô ấy đang mang thai. Anh không thể làm như vậy được. Buổi trưa anh tranh thủ ở bên em, chiều anh phải về với cô ấy.

Lời nói của anh khiến tôi lặng người. Hóa ra là do tôi tự huyễn hoặc và quá tự tin vào chính mình. Tôi cứ ngỡ rằng anh rồi cũng sẽ quay về bên mẹ con tôi, rồi gia đình chúng tôi sẽ hạnh phúc như xưa. Cuối cùng, chỉ có mình tôi tự đa tình. Kẻ vô tình làm người thứ ba như tôi có đáng được yêu thương và tha thứ không?