Mẹ chồng hào phóng vung 30 triệu cho tiền mua điện thoại mới, dâu trẻ vừa cầm máy về liền ăn cái tát trời giáng

Tâm sự gia đình 02/07/2026 14:30

Mỗi lần có ai đó gọi điện cho em, mẹ chồng lại kè kè bên cạnh để kiểm tra xem là đồng nghiệp hay bạn bè. Thậm chí có lần bạn thân của em đến chơi, mẹ chồng còn hỏi dò để biết trước đây, em từng yêu mấy người đàn ông.

Nghĩ lại mà em thấy sợ quá các chị ạ. Trước khi kết hôn, em đã được hội chị em bạn bè dặn rằng chuyện mẹ chồng nàng dâu là vấn đề muôn thuở. Chỉ có điều vì chưa va vấp lần nào nên em nghĩ rất đơn giản.

Mẹ chồng em là người nhanh miệng. Ngày cưới, thấy mẹ em thương con gái nên khóc. Bà liền đến động viên: "Chị yên tâm, tôi không có con gái. Tôi hứa với chị, tôi sẽ thương cháu như con ruột". Nghe những lời nói đó, ai rồi cũng mát lòng mát ruột. Thế nhưng mọi người đều không biết, mẹ chồng em khó tính vô cùng. Ai đời con dâu đứng rửa bát, xong cái nào là mẹ chồng phải kiểm tra. Thành ra lúc nào em cũng cảm thấy áp lực.

Chồng em hay đi công tác, một tháng anh chỉ về nhà có vài ba lần. Em buồn là một lẽ, đằng này còn cảm thấy mình bị xâm phạm quyền riêng tư. Mỗi lần có ai đó gọi điện cho em, mẹ chồng lại kè kè bên cạnh để kiểm tra xem là đồng nghiệp hay bạn bè. Thậm chí có lần bạn thân của em đến chơi, mẹ chồng còn hỏi dò để biết trước đây, em từng yêu mấy người đàn ông.

Mẹ chồng hào phóng vung 30 triệu cho tiền mua điện thoại mới, dâu trẻ vừa cầm máy về liền ăn cái tát trời giáng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thế rồi hôm trước, bà đột nhiên hỏi em thích điện thoại có màu gì để mua tặng. Sau đó, mẹ chồng đưa em đến siêu thị điện máy, mua hẳn chiếc điện thoại hơn 30 triệu các chị ạ. Thú thật lúc đó em vui lắm, còn hí hửng nhắn tin khoe chồng. Lúc về, em có hỏi mẹ chồng mua điện thoại cho mình làm gì. Bà bảo máy của bà hỏng rồi, bà mua cái mới cho em, còn cái cũ của em thì để bà dùng.

Lúc đổi máy, em định thoát icloud nhưng mẹ chồng bảo bà chẳng biết sử dụng, chỉ nghe gọi là chính. Vì thế, em đưa nguyên máy của mình cho bà. Chuyện tưởng thế là xong, không ngờ hôm vừa rồi, chồng em đi công tác về. Chưa kịp hỏi vợ câu nào, anh đã tát em cháy má. Thì ra mẹ chồng đã đọc các tin nhắn của em, trong đó có cả thư của người yêu cũ gửi qua mail của em trong đúng ngày tổ chức đám cưới. Mặc dù em không trả lời nhưng mẹ và chồng vẫn không tin, còn cho rằng em vẫn thậm thụt với người cũ. Em không ngờ mẹ chồng của mình lại đáng sợ như vậy, bây giờ em đã về nhà mẹ đẻ rồi. Chuyện này cũng chưa biết nên giải quyết thế nào, các chị cho em lời khuyên với ạ.

Nhân tình đột ngột qua đời bỏ lại đứa con đỏ hớn, tôi chết lặng trước cách hành xử của vợ danh chính ngôn thuận

Nhân tình đột ngột qua đời bỏ lại đứa con đỏ hớn, tôi chết lặng trước cách hành xử của vợ danh chính ngôn thuận

Vợ tôi sau đó biết chuyện nhưng cũng chẳng đánh ghen, chỉ lấy tờ đơn ly hôn đã ký lúc trước ra đưa tôi. Cô ấy khuyên tôi nên dứt khoát để cho con mình sau này có danh phận rõ ràng. Nhưng tôi vẫn không thể ký đơn ly hôn.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Tiêu Chiến tái xuất màn ảnh, phim đóng cùng Châu Vũ Đồng ấn định ngày lên sóng

Tiêu Chiến tái xuất màn ảnh, phim đóng cùng Châu Vũ Đồng ấn định ngày lên sóng

Sao quốc tế 28 phút trước
Tử vi thứ Bảy 4/7/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi thu tiền đầy túi, rước trọn lộc thiên hạ, Mão - Tuất mất tiền mất của, làm quần quật vẫn khó khăn

Tử vi thứ Bảy 4/7/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi thu tiền đầy túi, rước trọn lộc thiên hạ, Mão - Tuất mất tiền mất của, làm quần quật vẫn khó khăn

Tâm linh - Tử vi 28 phút trước
Được mẹ chồng cưng chiều vượt mức bình thường, dâu trẻ âm thầm điều tra để rồi chết đứng trước "uẩn khúc" vạch trần

Được mẹ chồng cưng chiều vượt mức bình thường, dâu trẻ âm thầm điều tra để rồi chết đứng trước "uẩn khúc" vạch trần

Tâm sự Eva 43 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 3/7/2026, 3 con giáp như 'cá chép vượt vũ môn hóa rồng vàng', trúng số độc đắc, giàu sang phú quý, sự nghiệp vươn lên tầm cao mới

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 3/7/2026, 3 con giáp như 'cá chép vượt vũ môn hóa rồng vàng', trúng số độc đắc, giàu sang phú quý, sự nghiệp vươn lên tầm cao mới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 1 phút trước
Khóc nghẹn thú nhận đã bắt chồng "đổ vỏ", tôi chết đứng khi anh lật ngược tình thế, quỳ sụp xuống cảm ơn

Khóc nghẹn thú nhận đã bắt chồng "đổ vỏ", tôi chết đứng khi anh lật ngược tình thế, quỳ sụp xuống cảm ơn

Tâm sự gia đình 1 giờ 13 phút trước
Ngu Thư Hân 'gây sốt' với nhan sắc rạng rỡ tại lễ bấm máy 'Niệm Tương Tư'

Ngu Thư Hân 'gây sốt' với nhan sắc rạng rỡ tại lễ bấm máy 'Niệm Tương Tư'

Sao quốc tế 1 giờ 13 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Sáu 3/7/2026, 3 con giáp được Thần Tài nuông chiều, chạm đỉnh vinh quang, vận đào hoa ghé thăm

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 3/7/2026, 3 con giáp được Thần Tài nuông chiều, chạm đỉnh vinh quang, vận đào hoa ghé thăm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước
Giấu vợ tờ kết quả vô sinh trên tay, chồng chết đứng nhìn vợ hạnh phúc ném cho tờ giấy siêu âm thai

Giấu vợ tờ kết quả vô sinh trên tay, chồng chết đứng nhìn vợ hạnh phúc ném cho tờ giấy siêu âm thai

Tâm sự 1 giờ 43 phút trước
TIN MỚI: Biển Đông sắp đón bão số 1, Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có nơi mưa lớn trên 350mm

TIN MỚI: Biển Đông sắp đón bão số 1, Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có nơi mưa lớn trên 350mm

Đời sống 2 giờ 5 phút trước
Danh tính người đàn ông ném pháo hoa, gà chết, trứng hỏng vào nhà bố vợ cũ

Danh tính người đàn ông ném pháo hoa, gà chết, trứng hỏng vào nhà bố vợ cũ

Đời sống 2 giờ 8 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 3/7/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi thu tiền đầy túi, rước trọn lộc thiên hạ, Mão - Tuất mất tiền mất của, làm quần quật vẫn khó khăn

Tử vi thứ Sáu 3/7/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi thu tiền đầy túi, rước trọn lộc thiên hạ, Mão - Tuất mất tiền mất của, làm quần quật vẫn khó khăn

Thông tin MỚI vụ du khách rơi dù lượn tử vong vì phi công quên khóa đủ đai an toàn

Thông tin MỚI vụ du khách rơi dù lượn tử vong vì phi công quên khóa đủ đai an toàn

Bắt tạm giam ông chủ chuỗi Nha khoa thẩm mỹ Đại Nam với cáo buộc lừa đảo

Bắt tạm giam ông chủ chuỗi Nha khoa thẩm mỹ Đại Nam với cáo buộc lừa đảo

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng quỳ lạy van xin “cứ ra ngoài ngoại tình thoải mái, miễn là đừng ly hôn anh”

Chồng quỳ lạy van xin “cứ ra ngoài ngoại tình thoải mái, miễn là đừng ly hôn anh”

Khóc nghẹn thú nhận đã bắt chồng "đổ vỏ", tôi chết đứng khi anh lật ngược tình thế, quỳ sụp xuống cảm ơn

Khóc nghẹn thú nhận đã bắt chồng "đổ vỏ", tôi chết đứng khi anh lật ngược tình thế, quỳ sụp xuống cảm ơn

Bị mẹ chửi bới là “gái độc không con”, chồng lật ngược tình thế nói một câu khiến bà sốc ngất, giật mình trước sự thật phía sau

Bị mẹ chửi bới là “gái độc không con”, chồng lật ngược tình thế nói một câu khiến bà sốc ngất, giật mình trước sự thật phía sau

Chỉ vì nhúm lông mèo dính trên áo vest của chồng, vợ âm thầm bám theo để rồi "đứng hình" trước bí mật

Chỉ vì nhúm lông mèo dính trên áo vest của chồng, vợ âm thầm bám theo để rồi "đứng hình" trước bí mật

Nhân tình đột ngột qua đời bỏ lại đứa con đỏ hớn, tôi chết lặng trước cách hành xử của vợ danh chính ngôn thuận

Nhân tình đột ngột qua đời bỏ lại đứa con đỏ hớn, tôi chết lặng trước cách hành xử của vợ danh chính ngôn thuận

Thấy mẹ chồng đêm nào cũng lén lút ra ngoài, tôi âm thầm bám theo để rồi chết đứng trước căn phòng bà bước vào

Thấy mẹ chồng đêm nào cũng lén lút ra ngoài, tôi âm thầm bám theo để rồi chết đứng trước căn phòng bà bước vào