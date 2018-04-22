Gửi nhân tình của chồng: Người anh ấy cần là chị, không phải em!

Tâm sự gia đình 22/04/2018 09:56

Gửi nhân tình của chồng: Có thể em yêu anh ấy nhiều hơn chị, có thể em trẻ trung và xinh đẹp hơn nhưng người hiểu anh ấy nhất là chị.

Thật tội cho những người nhân danh tình yêu để chứng minh việc làm sai trái của mình là đúng. Thật đáng thương cho những người lạm dụng tình yêu để ngụy biện cho dục vọng đê hèn của bản thân. Nói chung, kẻ thứ ba chỉ là kẻ đứng bên lề hạnh phúc đáng thương đến cùng cực. Tình yêu chẳng rõ ràng, danh phận cũng chẳng thể xác định được.

- Chị từ bỏ anh ấy đi! Tôi không muốn lặp lại điều này một lần nữa.

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Ả nhân tình kiêu ngạo tìm đến bảo chị bỏ chồng - Ảnh minh họa: Internet

Cô gái trẻ ngồi đối diện người đàn bà chừng 40 tuổi, chân vắt ngang, tay khoanh trước ngực, ánh mắt đầy khiêu khích, gương mặt hơi hếch lên. Người đàn bà cười lạnh.

- Em có quyền gì bảo chị từ bỏ chồng mình?

Cô gái lại cười đắc ý.

- Điều tôi có chắc chắn chị không thể nào sánh bằng. Tôi yêu anh ấy nhiều hơn chị. Tôi trẻ trung và có nhiều thời gian để yêu anh ấy hơn. Còn chị vừa già lại vừa xấu, nhìn thôi đã chán huống hồ gì sống chung cả đời.

Chị vẫn giữ được thái độ nhã nhặn của mình, vẫn làm ra vẻ bình tĩnh nhưng trong lòng vô cùng nóng giận.

- OK. Xem như em yêu anh ấy hơn chị, em trẻ hơn chị. Nói chung so về ngoại hình và tuổi tác, chị chẳng có gì bằng em nhưng có một thứ nhân tình các em không bao giờ bằng người làm vợ như tụi chị đâu.

Ả nhân tình tò mò.

- Thứ gì?

- Thấu hiểu và vị tha.

Không để ả ta nói, chị lên tiếng giải thích.

- Em có biết anh ấy thích ăn gì, không thích ăn gì, khi ngủ có thói quen gì xấu, khi căng thẳng, áp lực sẽ làm gì không? Có biết anh ấy thường thích mặc màu gì, áo dạng nào, tóc bao lâu mới cắt một lần, khi xem phim thường có thói quen gì hay không? Khi bệnh, em có sẵn sàng lo lắng, chăm sóc cho anh ấy, ở cùng anh ấy ở trong bệnh viện suốt mấy ngày liền, hầu như là thức trắng đêm không?

Gửi nhân tình của chồng: Người anh ấy cần là chị, không phải em! - Ảnh 2
Không còn nhân nhượng như trước, chị đáp trả vô cùng đanh thép - Ảnh minh họa: Internet

Chị nói một tràng khiến ả nhân tình đơ mặt, nhưng vẫn vội lấy lại tinh thần lấp liếm cho qua chuyện.

- Tất nhiên là biết… mà mấy chuyện đó không quan trọng. Điều quan trọng là tôi yêu anh ấy nhiều hơn.

- Cô ngây thơ quá! Tình yêu là thứ có thể phai mờ, đàn ông luôn muốn giữ lại bên mình những người anh ấy cần và thật sự hiểu anh ấy, chứ không phải người chỉ biết yêu. Đến cuối cùng anh ấy sẽ quay về với gia đình mình, vì lý do đơn giản, thứ anh ấy cần đang ở nhà, là người vợ của mình chứ không phải ở chỗ của em, hiểu không?

Ả nhân tình méo mặt, thu lại vẻ tự tin, không còn kiêu ngạo như ban đầu. Chị lại lên tiếng.

- Thử nghĩ đi, có bao giờ anh ấy tâm sự với em điều gì không? Có từng nói cho em nghe về những chuyện ở công ty hay những mối quan hệ ngoài xã hội không? Nhưng với chị thì có đấy, anh và chị thường bàn bạc với nhau về công việc và những người bạn của anh ấy cũng là bạn của chị.

Gửi nhân tình của chồng: Người anh ấy cần là chị, không phải em! - Ảnh 3
Nhân tình à! Em vốn dĩ chỉ là kẻ đứng bên lề của hạnh phúc, thật sự rất đáng thương - Ảnh minh họa: Internet

Màn đáp trả đanh thép của chị khiến ả nhân tình nín bặt, không dám hé miệng nói nửa lời. Biết mình đang áp đảo, chị nói câu dằn mặt cuối cùng.

- Nên nhớ, làm gì cũng phải nghĩ đến hậu quả, đừng để mang tiếng xấu muôn đời, đừng làm mất mặt phụ nữ nữa. Và cũng đừng nhân danh tình yêu để lấp liếm cho tội trạng, cho dục vọng đê hèn của mình. Tốt nhất từ nay em nên tránh xa chồng của chị ra, nếu không đừng trách tại sao những người vợ như chị lại ác độc, không chừa cho kẻ thứ ba con đường lui.

Nói xong chị đứng dậy ra về. Ả nhân tình cứ tưởng đây là dịp để ra oai nào ngờ lại thất bại trong thảm hại. Đàn bà nhớ nhé, bản lĩnh, mạnh mẽ, suốt đời chẳng bị ai ăn hiếp.

Đàn ông ngoại tình tìm kiếm điều gì ở nhân tình?

Đàn ông ngoại tình tìm kiếm điều gì ở nhân tình?

Các ông chồng một khi đã ngoại tình thì sẽ 'dính' lấy cô nhân tình bởi họ có sức hút khó cưỡng lại được. Chị em cũng cần nắm được điều này để tìm cách hóa giải chiêu thức của tình địch.

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