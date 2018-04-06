Có nhiều người sẽ hỏi, tại sao chồng lại mê bồ như vậy? Sao anh ấy có thể sẵn sàng bỏ vợ để tìm đến nhân tình, không lẽ vợ không đủ hấp dẫn? Ắt hẳn bạn cũng đã tự dằn vặt bản thân những câu hỏi này khi chồng có mối quan hệ ngoài luồng. Hãy đọc bài viết này để biết nhân tình hơn vợ ở điểm nào.

Nhân tình thường được gọi là “hồ ly”. Họ luôn có những chiêu dụ dỗ, quyến rũ khiến đàn ông mê đắm. Khi lên giường, cô ấy luôn biết cách chiều chuộng, hành động hoang dại để khiêu khích đàn ông. Những hành động này luôn chạm đến khoái cảm nhất định của chàng. Vợ cũng nên học cách này để chồng cảm thấy ngạc nhiên, càng tò mò và thích thú hơn về bạn. Bởi đàn ông vốn dĩ rất thích khám phá và tò mò về những điều mới lạ. Khi vợ thay đổi, anh ấy sẽ cảm thấy bạn thật thú vị, không bao giờ còn cần đến nhân tình nữa.

Nhân tình luôn dành cho đàn ông lời nói ngọt ngào - Ảnh minh họa: Internet

Những cô vợ hay càm ràm chồng về nhiều vấn đề. Chẳng hạn như, sao anh lại kiếm ít tiền như vậy, sao anh không chịu giúp em làm việc nhà… rồi hàng tỉ tỉ những câu nói khác. Điều này vô tình khiến cho chồng cảm thấy chán nản, muốn rời bỏ vợ ngay lập tức.

Điều anh ấy cần là người vợ ngọt ngào, giàu tình cảm, luôn dành tình yêu cho chồng. Bởi vốn dĩ đàn ông chỉ là đứa trẻ to xác, luôn muốn được yêu thương và chiều chuộng. Vả lại, anh ấy đã phải chịu áp lực quá nhiều từ công việc và cuộc sống, về nhà chỉ muốn vợ yêu thương, nghe những lời nói ngọt ngào từ cô ấy.

Khi làm "chuyện ấy", nhân tình hôn vào má, mũi, môi

"Chuyện ấy" luôn là vấn đề quan trọng trong đời sống vợ chồng. Nụ hôn là chất xúc tác, đẩy cao trào của những cuộc ân ái lên đến đỉnh điểm. Khi làm "chuyện ấy", chàng luôn muốn nhận được sự chủ động từ đối phương. Anh ấy muốn nhận được nụ hôn vào má, mũi và môi. Bởi đây là những bộ phận nhạy cảm, kích thích nhất khi đang "yêu".

Nhân tình luôn biết cách thể hiện tình yêu và khả năng giường chiếu của mình để thu hút đàn ông. Vợ hãy học chiêu này để chồng điên đảo, đứng ngồi không yên. Khi vợ làm được điều này, chắc chắn chồng sẽ không bao giờ còn tơ tưởng đến nhân tình nữa.

Luôn làm cho anh ấy thấy bản thân quan trọng

Bồ luôn biết cách nâng cao giá trị của đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

Bồ nhí luôn biết cách khiến cho đàn ông cảm thấy sự quan trọng của mình. Họ biết cách lắng nghe ý kiến và quan điểm của chồng bạn, từ đó nắm bắt tâm lý và tìm cách chiều chuộng, lấy lòng anh ấy. Có rất nhiều lý do khiến vợ không thường xuyên lắng nghe chồng, như gánh nặng con cái, tiền bạc. Nhưng bồ lại khác, cô ấy sống nhờ tiền của đàn ông nên lúc nào cũng ra sức làm cho đàn ông vui lòng.

Khi đó, cô ấy sẽ không ngớt lời ca tụng anh ấy lên đến tận mây xanh, không ngại dành lời khen nhân tình. Đây là điều mà nhiều cô vợ khó lòng làm được. Nói chung, chồng ngoại tình, vợ nhất định phải thay đổi chính mình. Bạn có thể chọn cách thay đổi như quan tâm bản thân nhiều hơn, hoặc lắng nghe tâm tư tình cảm của chồng.