Em chấp nhận cô đơn lủi thủi trong căn nhà chật hẹp hoặc đi ra phố một mình. Nhưng điều em không thể chịu đựng được chính là sự phản bội.

Anh là người đàn ông của công việc, lúc nào cũng tất bật, hết đi công tác lại nhận dự án mới. Sống chung một nhà nhưng cả hai nói với nhau không quá năm câu mỗi ngày. Lúc nào anh cũng bận rộn, hết chuyện này đến chuyện khác. Có lần đi công tác tận một tháng mới về nhà, mẹ con em phải về nhà ngoại ở thường xuyên. Những ngày lễ Tết, em vẫn thường đi thăm hỏi họ hàng một mình. Ai hỏi anh đâu, em đều nói chồng bận. Có người nói đừng tin chồng quá mà mất lúc nào không hay. Đàn ông nói bận chưa chắc đã bận thiệt. Cô đơn em có thể chịu nhưng phản bội thì không - Ảnh minh họa: Internet Em hiểu rõ con người anh nhất nên luôn bỏ ngoài tai những lời nói đó. Với em, anh là người có trách nhiệm, không có chuyện lừa dối vợ con. Và cũng vì tin anh nên bây giờ em mới nhận hậu quả ê chề như thế này. Anh luôn miệng nói kiếm tiền để cho mẹ con em một cuộc sống đủ đầy. Em tin anh. Anh nói em phải thông cảm cho tính chất công việc của anh. Em cũng đồng ý gạt bỏ đi những suy nghĩ ích kỷ của bản thân để anh được toàn tâm với công việc. Nhưng rồi sao, thứ em nhận lại được là gì? Một chiếc phong bì đầy hình thân mật của anh và một người phụ nữ tại resort 5 sao, nơi anh công tác. Một tin nhắn dài ngoằng với nội dung buông tha cho anh để anh và ả ta đến với nhau. Tự dưng em thấy cuộc đời mình thất bại, hoàn toàn trắng tay từ khi yêu và cưới anh.

Anh được sống với điều mình thích, còn em mỗi ngày chỉ có một ước muốn cho chồng con một cuộc sống ấm no nhất. Em không giỏi như những người phụ nữ khác, ngoại hình cũng không sánh bằng họ. Nhưng thứ em có, cô ta chưa chắc đã có: một trái tim chân thành. Chưa chắc những lúc anh sa cơ, cô ấy sẽ mãi cận kề ở bên. Những lúc anh ốm đau, liệu cô ấy có dòm ngó, hay vội vàng tìm kiếm người mới. Em luôn nghĩ anh bận rộn nhưng nào ngờ anh ngoại tình - Ảnh minh họa: Internet Từ khi kết hôn đến giờ, thời gian anh dành cho công việc còn nhiều hơn cho mẹ con em. Đi đâu, làm gì đều chỉ có hai mẹ con em dắt díu, nương tựa nhau. Anh nghĩ đi, vậy em có chồng để làm gì? Nếu anh nói bận, em cũng sẽ sẵn sàng ủng hộ công việc của anh. Em chấp nhận cô đơn một mình lủi thủi trong căn nhà chật hẹp, hoặc đi ra phố một mình. Nhưng điều em không thể chịu đựng được chính là sự phản bội.

Là phụ nữ ai lại muốn san sẻ tình cảm của chồng với người phụ nữ khác, ai muốn ngủ bên cạnh một người đã từng ôm người khác? Đàn bà vốn không ích kỷ, họ chỉ muốn có được những gì vốn dĩ là của họ mà thôi. Đàn bà không muốn ghen tuông vô cớ, nhưng vì đàn ông, họ mới rũ bỏ lòng tự tôn của mình để ghen tuông, đánh đấm. Nhưng cuối cùng điều họ nhận lại được là hai chữ bội bạc, ê chề đến xót xa. Phụ nữ chẳng cần gì đâu, chỉ cần một người đủ tận tâm là được - Ảnh minh họa: Internet Đàn ông thường nghĩ phụ nữ khó chịu, chắc họ đòi hỏi và mong muốn nhiều thứ lắm. Điều này hoàn toàn không đúng. Cuộc đời phụ nữ chỉ mong muốn có một người chồng đủ tốt, một mái ấm gia đình đủ hạnh phúc, vậy là được. Họ không cần người chồng giàu sang, nhưng lại không có thời gian dành cho mình. Họ không cần người miệng lưỡi ngọt ngào, nhưng lại thích đi tán tỉnh người khác. Họ không cần một người hứa nhiều, chỉ cần một người vì họ mà làm những điều đó. Như vậy có quá đáng lắm không, em nghĩ chẳng quá đáng chút nào. Bởi nếu đàn ông không thể làm được những điều đó thì đừng nói đến chuyện xây dựng một gia đình hạnh phúc. Trong hôn nhân, cả hai phải cùng nhau vun đắp, chứ không phải trách nhiệm chỉ có phụ nữ. Vai trò của chồng là cùng vợ giữ lửa hôn nhân, chứ không phải chăm chú vào việc kiếm thật nhiều tiền. Vật chất vốn dĩ chỉ là vật tùy thân, quan trọng là tấm lòng mà cả hai hướng về nhau như thế nào thôi. Đàn ông đừng nghĩ đàn bà là kẻ lắm lời, nói nhiều, chỉ mơ mộng những điều viển vông. Họ vốn dĩ thực tế hơn ai hết, chí ít họ cũng chẳng mơ mộng đến những mối tình ngoài luồng.

Nhìn vào tư thế ngủ biết ngay vợ chồng hạnh phúc, có chết cũng không rời xa Dưới đây là những tư thế ngủ cho thấy vợ chồng hạnh phúc, dù phong ba bão táp cũng không bỏ nhau.

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