Ghi nhớ ngay những câu chúc Tết cho bố mẹ hay nhất

Tâm sự gia đình 02/01/2018 09:37

Tết là thời điểm cả gia đình sum vầy, tụ tập và nó cũng không thể thiếu những lời chúc mừng năm mới gửi gắm tình thân, tình cảm gắn bó sâu đậm của mọi người trong nhà với nhau. Tham khảo ngay những câu chúc Tết cho bố mẹ hay nhất vừa thể hiện tình cảm với bố mẹ lại giúp bố mẹ càng thêm vui lòng, hạnh phúc hơn trong những ngày đầu năm mới nhé.

Năm hết Tết đến và cả gia đình quân quần cùng nhau đón một cái Tết thật ấm no và hạnh phúc. Giúp không khí gia đình càng thêm đầm ấm, vui vẻ và hạnh phúc các bạn đừng quên tham khảo ngay những câu chúc Tết cho bố mẹ hay nhất, tình cảm và súc tích nhé. Hẳn bố mẹ bạn sẽ thấy hạnh phúc và vui vẻ hơn rất nhiều khi nhận được những lời chúc đầy tình cảm từ con cái trong những ngày đầu năm mới này đấy nhé. 

Tổng hợp những câu chúc Tết bố mẹ hay nhất, tình cảm nhất 

Những lời chúc Tết bố mẹ ý nghĩa nhất dịp đầu Xuân
Những lời chúc Tết bố mẹ ý nghĩa nhất dịp đầu Xuân. Ảnh: Internet

1. Con chúc ba mẹ năm mới nhiều niềm vui mới, mọi khó nhọc trên đôi vai sẽ vơi bớt đi. Con chúc ba mẹ sống lâu trăm tuổi. Con chúc ba mẹ của con sống vui cùng con cháu.

2. Nhân dịp năm hết Tết đến, con xin chúc bố mẹ và gia đình mình mình có một năm mới giàu sức khỏe, nhiều niềm vui, thành công trong công việc.

3. Con sẽ cố gắng học tập thật tốt để không làm bố mẹ thất vọng, gắng ra trường kiếm được công việc thật tốt bù đắp hàng chục năm trời công nuôi dưỡng của bố mẹ.

4. Chúc bố mẹ một mùa xuân tràn đầy sức khoẻ, hạnh phúc và may mắn, vạn sự như ý, sống lâu trăm tuổi để tận hưởng niềm vui và mỗi năm bố mẹ lại đem mùa xuân về cho gia đình.

Tổng hợp những lời chúc Tết bố mẹ cảm động và tình cảm nhất
Tổng hợp những lời chúc Tết bố mẹ cảm động và tình cảm nhất. Ảnh: Internet

5. Con kính chúc ba má sức khỏe dồi dào, lúc nào cũng “tươi trẻ” như thời mới yêu. Mong nhà mình lúc nào cũng quây quần, anh chị em chúng con luôn được nghe tiếng cười đùa vui vẻ của ba má. 

6. Một mùa xuân nữa con không về ăn Tết cùng ba mẹ và các em, con buồn lắm. Con kính chúc gia đình mình luôn mạnh khỏe, tràn đầy niềm vui và hạnh phúc đong đầy. Con nhớ ba mẹ và các em nhiều lắm lắm.

7. Sang năm mới, con kính chúc ba má luôn mạnh khỏe, vui vẻ, bình an, hạnh phúc và sống thật lâu để con được nghe hoài giọng nói, tiếng cười và được nhìn thấy ánh mắt hiền, được mãi cảm nhận sâu sắc tình thương bao la, ấm áp của ba má.

8. Năm mới, con chúc Bố mãi trẻ khỏe, dẻo dai. Xuân sang con gái yêu chúc Mẹ ngày càng tươi tắn, xuân sắc hơn xuân. Con mãi yêu gia đình nhỏ bé, thân thường này.

9. Một mùa xuân mới đã đến, con kính chúc ba mẹ luôn khỏe mạnh, hạnh phúc bên chúng con và đón một năm mới an lành, sung túc và tràn ngập hạnh phúc. 

10. Mẹ ơi, mẹ vừa là người mẹ hiền, lại là người cha nghiêm khắc của chúng con. Chúng con lớn lên trong sự nhọc nhằn từ cuộc sống của mẹ. Giờ chúng con đã lớn nhưng mỗi đứa một phương, mẹ lại cặm cụi sống một mình. Mẹ chỉ mong sao các con của mẹ luôn bình yên và hạnh phúc. Mẹ thường nói món quà lớn nhất mẹ nhận được là hạnh phúc của các con. Năm hết Tết đến, con cầu mong mẹ luôn khỏe mạnh cùng chúng con. Mẹ ơi, con chỉ nói với mẹ một điều: con yêu mẹ nhiều nhiều lắm. 

Những câu chúc Tết bố mẹ hay nhất
Những câu chúc Tết bố mẹ hay nhất. Ảnh: Internet

11.

Mùa xuân chim én lượn chào

Mậu Tuất năm mới, ta cùng chúc nhau.

Chúc bố sức khỏe dồi dào

Mẹ thêm tuổi mới, ốm đau chẳng còn.

Mãi mãi sống cùng các con

Cùng nhau hạnh phúc, chúng con vui vầy.

Anh em con cùng đến đây

Sum vầy hạnh phúc, đón vàng lộc xuân

12. Chúc mừng năm mới. Chúc cả nhà những điều tốt lành nhất, may mắn sức khỏe dồi dào, gia đình ta luôn vui vẻ và hạnh phúc.

Tất cả những câu chúc Tết dành cho bố mẹ được giới thiệu trong bài đều rất hay, ý nghĩa và chứa đựng nhiều tình cảm hiếu kính của con cái với các bậc sinh thành, ghi nhớ công ơn dưỡng dục, dạy bảo của mẹ cha vô cùng. Chúc cả gia đình bạn có những phút giây sum họp bên nhau thật hạnh phúc, vui vẻ, nhiều tiếng cười cùng những lời chúc mừng năm mới đầy ý nghĩa nhé.

Tổng hợp những lời chúc Tết ông bà hay nhất

Tổng hợp những lời chúc Tết ông bà hay nhất

Trong những ngày đầu năm mới, còn niềm vui nào lớn hơn cho ông bà khi thấy con cháu, gia đình quây quần bên nhau hạnh phúc, cùng nhau chúc tục đón chào một năm mới vui vẻ, an khang. Do vậy, cùng tham khảo những lời chúc Tết ông bà hay nhất để niềm vui ông bà thêm trọn vẹn nhé.

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