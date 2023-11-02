Đi sinh nhật bạn mà quên sinh nhật vợ, đến khi thấy điện thoại thông báo mới nhớ ra chồng liền làm hành động bất ngờ này lúc nửa đêm khiến vợ rơi nước mắt

Tâm sự gia đình 02/11/2023 07:00

Sau khi ăn uống no say, Minh tiếp tục đến quán hát với bạn bè. Đang lôi điện thoại ra để livestream cảnh ăn chơi thì bất ngờ điện thoại kêu lên liên tục. Minh sửng sốt khi thấy điện thoại báo hôm nay là sinh nhật vợ....

Vừa sinh con xong được vài ngày, Nga đã có dấu hiệu trầm cảm lo lắng, lúc nào cô cũng cảm giác chồng không quan tâm chăm sóc mình như trước kia. Cô luôn tự ti cho rằng vì mình giờ đã xấu xí nên bị chồng chán ghét.

Hôm đó, thấy chồng ăn mặc rất sành điệu xịt nước hoa thơm lừng đi ra ngoài, nghĩ chồng có bồ Nga kéo anh lại hỏi thẳng:

- Anh đi đâu thế?

 Minh (Chồng Nga) đáp:

- À, an đi sinh nhật đứa bạn, em ở nhà cho con ngủ rồi ngủ sớm đi nhé, chắc anh về muộn đấy, nó còn bảo đi tăng 2.

Nga cúi gằm mặt có vẻ uất ức điều gì đó nhưng cô không nói ra, Minh xoa đầu vợ 1 cái rồi vội vã quay đi.

Sau khi ăn uống no say, Minh tiếp tục đến quán hát với bạn bè. Đang lôi điện thoại ra để livestream cảnh ăn chơi thì bất ngờ điện thoại kêu lên liên tục.

Minh sửng sốt khi thấy điện thoại báo hôm nay là sinh nhật vợ, anh đứng phắt dậy:

- Chết rồi, sao mình có thể quên cơ chứ.

Nói xong, anh túm thằng bạn lại:

- Cho tao xin mấy bó hoa các nàng tặng mày nhé.

Anh vơ hết chỗ hoa đó rồi phóng vội về nhà. Nghe tiếng chồng về, Nga giả vờ nhắm mắt ngủ, nhưng rồi Minh khẽ tới gần và gọi cô :

Đi sinh nhật bạn mà quên sinh nhật vợ, đến khi thấy điện thoại thông báo mới nhớ ra chồng liền làm hành động bất ngờ này lúc nửa đêm khiến vợ rơi nước mắt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

- Em ơi, anh về rồi đây, em không thấy ngạc nhiên à?

Nga vẫn nhắm mắt nhưng lại đáp:

- Có gì ngạc nhiên. Anh về rồi thì tắm rửa xong đi ngủ đi.

Minh bỗng nói lớn

- Chúc mừng sinh nhật vợ.

Nga sững sờ quay ra thì thấy phía sau Minh là rất nhiều bó hoa to đùng, Minh nắm lấy tay vợ:

- Anh xin lỗi vợ nhé, giờ anh mới nhớ ra, tặng em mấy bó hoa này. Cảm ơn em đã ở bên anh suốt thời gian qua.

Nga nhìn thấy hoa thì bật khóc, chồng cô hôn chụt lên má vợ rồi nói:

- Em đừng khóc, mới sinh xong không được khóc đâu. Để anh cắm hoa vào lọ cho vợ nhé.

Nga kéo chồng lại:

- Vậy mà em tưởng năm nay sẽ không có sinh nhật chứ, may mắn đến cuối cùng anh vẫn còn nhớ ra.

Minh cười:

- Dạo này công việc lu bu quá, anh không có thời gian quan tâm chăm sóc em và con, anh đã sai rồi, ngày mai anh bù cho vợ 1 bữa sinh nhật hoành tráng nhé. Em thích ăn bánh kem nhất còn gì. Mai anh sẽ mua cho em chứ giờ này người ta đóng cửa hết rồi.

Nga lắc đầu:

- Không cần hoành tráng, em chỉ cần được 1 lời chúc của anh là cảm thấy hạnh phúc rồi. Những thứ khác không quan trọng, em chỉ cần anh quan tâm tới mẹ con em 1 chút là được, em không cần quà.

Nghe vợ nói vậy, Minh ôm chầm cô vào lòng:

- Anh hứa từ hôm nay có bận đến mấy anh cũng tranh thủ ở bên em và con bất kỳ lúc nào có thể. Anh thề đấy, em tha thứ cho anh nhé.

Nga gật đầu rồi ôm siết chồng, sau lần đó, cô không còn cảm giác chán nản nữa, nhờ sự quan tâm thật lòng của chồng mà Nga đã vượt qua được giai đoạn trầm cảm sau sinh. Các ông chồng hãy nhớ, đừng bao giờ để vợ phải cô đơn 1 mình nhé.

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