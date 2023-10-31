Vợ sau sinh kém tự tin nên đi phẫu thuật thẩm mỹ nhưng nhận về cái kết buồn khiến nhiều người chê cười, riêng chồng vẫn ngày ngày làm hành động lạ

Tâm sự gia đình 31/10/2023 11:26

Thế nhưng vì số tiền không đủ, cô phải dùng những gói loại rẻ, không đảm bảo. Cuối cùng sau 1 thời gian phẫu thuật, khuôn mặt Vân trông biến dạng rất đáng sợ.

Từ khi lấy vợ sinh con, Trung càng cật lực làm việc hơn để kiếm thật nhiều tiền. Anh nghĩ, có như vậy thì vợ con anh mới có được cuộc sống hạnh phúc.

Thế nhưng, sau khi vợ sinh, Trung thường xuyên tăng ca nên đi sớm về khuya khiến Vân (vợ Trung) nghĩ rằng anh có bồ.

Một hôm, Vân tâm sự với người bạn thân:

 

- Mặc dù chưa bắt được tận tay nhưng tao đoán là chồng tao có bồ rồi, anh ấy không còn quan tâm chăm sóc tao như ngày xưa nữa.

Người bạn thân thản nhiên nói:

- Thì đó là điều bình thường mà, phụ nữ sau sinh ai cũng béo ú, sồ sề, trông lúc nào cũng xấu xấu bẩn bẩn, làm gì có ông nào không chán. Chồng mày cũng thế thôi. Nhìn khuôn mặt mày đi, ngày xưa thon gọn bao nhiêu giờ béo phúng phính, mắt húp hết cả lại rồi.

Vân giật mình vớ lấy chiếc gương, soi đi soi lại, cô thở dài:

- Tao giảm cân mãi mà không xuống được, tao còn phải ăn để có sữa cho con chứ.

- Không biết, tóm lại mày cứ phải đẹp thì mới mong chồng không ăn chả bên ngoài.

Suy nghĩ mãi về câu nói đó, Vân quyết định rút hết 200 triệu tiết kiệm đi phẫu thuật thẩm mỹ. Ban đầu cô chỉ muốn hút mỡ, cải thiện da, nhưng sau đó vì ham đẹp quá lại được bác sĩ cổ vũ nên Vân đã nâng mũi, độn cằm.

Thế nhưng vì số tiền không đủ, cô phải dùng những gói loại rẻ, không đảm bảo. Cuối cùng sau 1 thời gian phẫu thuật, khuôn mặt Vân trông biến dạng rất đáng sợ.

Ai ai gặp Vân cũng xì xào gọi cô là ác quỷ, ngay cả đứa con gái giờ cũng khóc ré lên mỗi lần mẹ đụng vào người.

Vợ sau sinh kém tự tin nên đi phẫu thuật thẩm mỹ nhưng nhận về cái kết buồn khiến nhiều người chê cười, riêng chồng vẫn ngày ngày làm hành động lạ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đã thế, thấy chồng vẫn thản nhiên chúi đầu vào máy tính gõ gõ , Vân bực quá quát lên:

- Ly hôn đi, có phải anh cũng định nói tôi là con quỷ không? Anh chê tôi xấu nên mới đi cặp bồ còn gì, giờ tôi thế này chắc chắn anh chỉ muốn bỏ luôn đi có phải không?

Nào ngờ, Trung kéo vợ ngồi xuống:

- Em nghĩ linh tinh cái gì vậy? anh cặp bồ bao giờ? Anh chê em xấu bao giờ? Anh đang tìm hiểu mấy bệnh viện uy tín để đưa em đi sửa lại.

Nghe vậy, Vân sốc nặng nhìn chồng chằm chằm:

- Anh nói gì? Sửa lại sao? Anh…không trách em à?

Trung mỉm cười:

- Em đúng là dại dột, trước kia em đã rất đẹp rồi, lúc nào trong mắt anh em cũng là người đẹp nhất. Anh mà biết em đi sửa thì anh sẽ ngăn cản sớm, cũng tại em giấu anh. Dù cho em có ở trong hình hài nào thì vẫn là vợ yêu của anh, người mẹ đảm đang của con gái anh cơ mà. Đừng bao giờ nghe những lời nói linh tinh rồi lại suy nghĩ, làm ảnh hưởng đến cuộc sống vợ chồng nữa nhé.

Vân bật khóc ôm chầm lấy chồng, từ hôm đó, ngày nào Trung cũng giúp vợ mát xa chỗ sưng đau rồi lại lên mạng tìm hiểu về các phương pháp chăm sóc sau phẫu thuật. Chờ cô hồi phục, anh sẽ đưa vợ đi sửa lại khuôn mặt để vợ anh không còn tự ti nữa.

Vì hành động đó của Trung mà Vân thề từ nay sẽ nghe lời anh tuyệt đối và không bao giờ rời xa anh. Đó quả là 1 người chồng tuyệt vời mà mọi cô gái đều ao ước.

Đang dọn dẹp phòng làm việc cho chồng thì bụng đau dữ dội, lúc nằm trên xe cứu thương, vợ mới biết được bộ mặt thật của chồng qua một câu nói, nghe mà đau xé lòng

Đang dọn dẹp phòng làm việc cho chồng thì bụng đau dữ dội, lúc nằm trên xe cứu thương, vợ mới biết được bộ mặt thật của chồng qua một câu nói, nghe mà đau xé lòng

Trong lúc tâm trí mơ hồ, chị vẫn nghe rõ từng câu từng lời anh nói. Đây chính là lời nói thật lòng của anh sao? Rốt cuộc, người đàn ông mà chị yêu thương lại là người tàn nhẫn như vậy sao?

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Từ khóa:   chồng yêu thương vợ vợ phẫu thuật thẩm mỹ chuyện gia đình

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