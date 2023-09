Những cuộc hội họp của những người đã có gia đình như chúng tôi dần chỉ nói về gia đình và con cái. Tôi không ít lần nghe những ông bạn của mình than thở họ sợ vợ thế này, sợ vợ thế kia. Vợ càm ràm mải miết cũng sợ, vợ im lìm cũng hoảng. Còn với những bà bạn thì lại nhạy cảm hơn, sợ chồng chán mình, sợ chồng lăng nhăng bỏ bê vợ con. Hóa thật, ngày trước khi yêu nhau, ở cách nhau nhiều khi cả một thành phố mà nào có nhiều điều để sợ thế đâu. Có đi xa mấy cũng không lo mất mát. Lấy nhau về rồi, ở cạnh nhau mỗi ngày, vươn tay ra đã chạm được nhau, cớ gì còn sợ lạc mất nhau? Là do hôn nhân khó khăn, hay do lòng người dễ hợp tan, mà đời lại lắm tấp nập đông đúc?

Người ta không hay họ dễ lạc mất nhau trong những vô tâm như vụn vặt hằng ngày. Nhỏ nhặt tới mức ta không nhận ra. Nhưng rồi nhỏ lại góp đầy từng ngày thành to, bỗng chốc cao lớn như vách ngăn mỏi mệt. Như chồng đi làm về, thở phào nặng nhọc. Vợ thì lại càm ràm mà nào biết chồng mong mình cười nói vui vẻ. Như vợ mong một cuối tuần hẹn hò với chồng như thuở yêu thương mặn nồng. Vậy mà vừa bắt máy đã nghe giọng chồng gắt gỏng, bận việc. Hay vài lần mê mải tấp nập mà chẳng nhớ nổi cho nhau một lời hỏi han khi chiều tàn. Cứ thế mà quên mất ta còn một người ở cạnh, một người cần ta sẻ chia và yêu thương mỗi ngày.