Đàn ông sẽ không nói bận với người mình yêu thật lòng!

Đừng huyễn hoặc về giá trị, vị trí của bản thân trong trái tim anh ấy. Bởi có lẽ, người đàn ông này không thật sự dành tình cảm cho bạn. Có thể anh ấy đến với bạn chỉ để thỏa mãn dục vọng, hoặc có thể là vì cô đơn nên mới chọn ở bên bạn. Đến khi tìm được đối tượng thích hợp, anh ấy sẽ rời đi không chút do dự.

Phụ nữ nên nhớ, đàn ông sẽ không bận với người anh ấy yêu thật lòng . Nếu luôn viện cớ bận, đó là vì anh ấy không hề yêu thương bạn. Khi đó, bạn nên thôi những mộng mơ về viễn cảnh sẽ cùng anh ấy xây nên một ngôi nhà ấm áp.

Đàn ông tốt sẽ không nói quá nhiều mà sẽ hành động. Người tệ bạc lại thích dùng lời nói ngọt ngào. Phụ nữ nên nhớ, chọn đàn ông đừng chọn người khéo nói, hãy chọn người giỏi làm. Đừng để bản thân phải chết trong những lời mật ngọt để rồi khổ đau không dứt ra được.

Khi yêu, phụ nữ cần phải sáng suốt một chút. Đừng mù quáng, những lời đàn ông nói, bạn chỉ nên tin vài phần. Còn lại hãy tin vào những gì mình thấy được.

Những lần tôi nhắn tin hay gọi điện thoại, anh đều nói là bận. Tôi dỗi, anh lại nói vì lo cho tương lai của cả hai. Khi nghe những lời nói này, tôi đã cảm thấy rất hạnh phúc. Vì nghĩ nếu lấy được anh, cuộc đời sau này của tôi sẽ không cần phải lo nghĩ gì.

Đã rất nhiều lần, anh hứa hẹn rồi lại thất hứa - Ảnh minh họa: Internet

Ai cũng bảo đàn ông biết lo sự nghiệp như vậy là tốt. Tuy nhiên đến một ngày, mọi thứ trong lòng tôi đổ sụp khi vô tình thấy anh cùng người phụ nữ khác tay trong tay, ôm ấp nhau. Trước đó, anh lại nói với tôi rằng đang ở công ty làm thêm giờ.

Hình ảnh về người đàn ông có trách nhiệm bỗng dưng tiêu tan trong phút chốc. Tôi như hóa đá đứng bên đường nhìn cả hai tình tứ với nhau, lòng uất hận trào dâng nhưng không thể làm được gì.

Đàn ông bận là vì anh ấy hết thương bạn - Ảnh minh họa: Internet

Chỉ trách tôi quá khờ dại khi đã tin lời anh nói. Chỉ trách bản thân tôi đã luôn mềm lòng mỗi khi anh tỏ ra hờn giận hay mệt mỏi. Quả thật chẳng có người đàn ông nào bận đến mức không có chút thời gian dành cho người yêu. Chẳng qua họ đã không còn xem trọng mối quan hệ này mà thôi.

Sau lần đó, tôi đã rút ra được nhiều bài học đắt giá. Khi đàn ông nói bận, đừng vội tin mà hãy nhìn lại mối quan hệ của mình. Có thể vì đã chán, họ mới nói điều đó với bạn. Nếu đã hiểu rõ, phụ nữ hãy chủ động buông tay, đừng trở thành kẻ ngốc trong mắt người khác.