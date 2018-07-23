Đàn ông nên làm gì sau khi ly hôn để cân bằng lại cuộc sống

Đàn ông nên làm gì sau khi ly hôn để nhanh chóng lấy lại sự cân bằng của cuộc sống, bởi sau ly hôn họ trở nên sống buông thả, khó chia sẻ, khó tâm sự giải tỏa nỗi buồn cũng như những cảm xúc bị đè nén với bạn bè, người thân và những người xung quanh.

Đàn ông thường dễ gục ngã sau ly hôn do họ khó quên đi dư âm đau buồn của cuộc hôn nhân nhiều mất mát và đau đớn. Họ thường chịu nhiều áp lực hơn phụ nữ về mặt định kiến cũng như tình cảm với con cái, khiến họ trở nên đơn độc hơn. Đặc biệt là họ rất khó “tự lập” trong việc lo chuyện cơm nước nhà cửa cho mình để sống cuộc đời độc thân như phụ nữ. Sau khi ly hôn đàn ông thường mất cân bằng cuộc sống Do đó, sau khi ly hôn, trước hết đàn ông cần “tự lập” để nhanh chóng cân bằng cảm xúc và cuộc sống của mình. Đầu tiên, hãy tự lập về cảm xúc, đừng chìm đắm trong rượu chè mà hãy tìm một người bạn thân mà mình có thể tin tưởng để chia sẻ mọi việc, như vậy trong lòng sẽ thấy nhẹ nhõm, phần nào đó vơi đi nỗi buồn sau khi ly hôn.

Sau đó, hãy tự chăm lo cho đời sống của mình, hãy học cách nấu nướng và dọn dẹp nhà cửa để có giảm giác đây vẫn là gia đình của mình. Có lẽ lúc này bạn sẽ nhận ra được mình sai ở đâu và vợ đã vất vả tất bật như thế nào để chăm lo cho bữa cơm của gia đình và cuộc sống của những đứa con. Bên cạnh đó, đàn ông cần phải học cách “kết nối” với những đứa con để sợi dây tình cảm ruột thịt không bị chặt đứt, cũng như để mình không cảm thấy đơn độc. Chỉ khi làm được những điều này thì cuộc sống sau khi ly hôn của người đàn ông mới không bị rơi vào trạng thái “ngõ cụt” không lối thoát. Đồng thời, khi nào làm được những điều này bạn sẽ hiểu được giá trị của “gia đình” và muốn giữ gìn nếu như có cơ hội để vun đắp.

Sau khi ly hôn đàn ông cần phải tự lập hơn cho cuộc sống của mình Đàn ông vẫn thường được xem là mạnh mẽ, là trụ cột, là điểm tựa tinh thần cho gia đình. Nhưng có một thực tế đã được chứng mình đó là sau ly hôn, đàn ông lại dễ gục ngã hơn phụ nữ. Bởi họ không bao giờ “tự lập” với chính gia đình của mình, luôn ỷ lại và cho rằng đó là những công việc của đàn bà. Ngoài công việc trên công ty, bao nhiêu công việc trong gia đình đều đổ hết lên đầu vợ. Có hôm vợ dù mệt vật vã cũng chẳng thể làm ngơ mà luôn phải cố gắng, làm xong hết, mà đàn ông vẫn vô tư, nằm trên giường và xem tivi. Chính sự vô tâm này đã khiến cho vợ chán nản, dẫn đến gia đình tan vỡ. Do không “tự lập” nên sau ly hôn, người đàn ông thường chán nản, ăn bờ ngủ bụi, giống như một người vô gia cư, cuộc sống tồi tệ, mệt mỏi, còn phụ nữ cảm thấy thoải mái vì bớt đi gánh nặng của một người mang danh là chồng, mặc dù trong lòng cũng chịu không ít tổn thương. Đàn ông sau khi ly hôn cũng dễ bị suy sụp tinh thần Chính việc không tự giác, ỷ lại cho vợ nên cuộc sống ngày càng căng thẳng. Cũng chính vì điều này mà đàn ông sau khi ly hôn thường mất phương hướng, không biết làm gì để ổn định mọi thứ khi không còn vợ và con bên cạnh. Cũng chính lúc đàn ông mới thực sự thấy hối hận cho những hành động của mình. Bởi không giúp được gì còn đổ thêm gánh nặng lên vai cô ấy. Nếu đàn ông tâm lý giúp vợ để giảm bớt gánh nặng cuộc sống thì chưa chắc đã dẫn đến ly hôn. Nói tóm lại, đàn ông sau ly hôn cần phải tự lập cho cuộc sống của mình thì mới có thể nhanh chóng lấy lại cân bằng cuộc sống. Đồng thời mới có thể tìm được hạnh phúc mới bền vững nếu như đi thêm bước nữa.

Tìm hiểu diễn biến tâm lý của con trai khi hôn như thế nào? Sau nắm tay, hôn môi là sự động chạm cơ thể tiếp theo thể hiện mối quan hệ của đôi bạn ngày càng phát triển và thân thiết hơn. Cũng giống như con gái, tâm lý con trai khi hôn cũng diễn ra khá phức tạp.

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