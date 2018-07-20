Cách nhắn tin khi yêu xa để mọi khoảng cách địa lý đều trở thành vô nghĩa

Phụ nữ yêu 20/07/2018 15:05

Cách nhắn tin khi yêu xa như thế nào cho thật tình cảm và ấm áp là điều mà bạn nên biết. Như vậy mới có thể sưởi ấm trái tim của nhau và nuôi dưỡng tình yêu vượt qua khoảng cách “ngàn dặm”.

Để chống chọi lại được với nỗi nhớ nhung đồng thời vun đắp được tình cảm khi yêu xa thì công cụ hỗ trợ đắc lực nhất cho các bạn chính là những tin nhắn yêu thương. Chúng sẽ giúp bạn quan tâm người yêu hàng ngày và hâm nóng tình yêu khi ở xa.

Muốn tình cảm luôn mặn nồng và khăng khít thì các bạn hãy áp dụng các cách nhắn tin khi yêu xa sau đây:

Nhắn tin gợi dục, thể hiện lòng ham muốn

Loại tin nhắn này không bao giờ nhàm chán, luôn khiến hai bạn cảm thấy hứng thú dù đang ở khoảng cách rất xa. Khi đọc những tin nhắn loại này đôi bạn sẽ cảm nhận được hơi thở ấm áp khi gần nhau và đánh thức được sự ham muốn trong cơ thể. Vì thế, bạn hãy gửi tin nhắn này đến với người mà mình yêu thương.

Cách tin gợi dục để hâm nóng tình cảm khi yêu xa
Cách nhắn tin gợi dục để hâm nóng tình cảm khi yêu xa

Bạn có thể nhắn với nội dung như sau: “Ước gì giờ này anh đang được nằm cạnh em, anh muốn hôn khắp cơ thể của em”, “Đã lâu rồi chúng ta không được làm chuyện ấy, anh nhớ quá, nhớ cả mùi cơ thể của em”, hoặc là Em còn nhớ cảm giác đó chứ, giây phút thăng hoa tuyệt vời.

Một tin nhắn gợi dục có tác dụng bằng 10 tin nhắn thăm hỏi, bởi nó thể hiện sự nhớ nhung, vừa khiến đối phương khao khát bạn nhiều hơn. Tuy nhiên, bạn và người yêu phải có thời gian yêu nhau đủ lâu và hiểu về nhau thì mới nhắn tin dạng này nhé. Nếu chưa hôn, chưa ôm, chưa lên giường mà sử dụng tin nhắn kiểu này sẽ phản tác dụng đấy.

Tin nhắn tạo sự tò mò

Con người ta luôn có sự tò mò về mọi sự vật, sự việc và con người, nhất là khi ở xa, họ không được tận mắt chứng kiến lại càng tò mò nhiều hơn. Vì khi nhắn tin bạn phải tạo được sự tò mò từ đối phương, đây là cách nhắn tin khi yêu xa rất hiệu quả, khiến đôi bạn không thấy nhàn chán và muốn kể cho nhau nghe bất kì chuyện gì xảy ra xung quanh mình. Khi nhắn tin tò mò bạn hãy sử dụng thêm một số từ để đệm để tăng phần kích thích và nóng hổi như: Không thể tin được, Ái chà chà, Ối trời ơi… Điều này khiến người được nghe kể cảm thấy rất tò mò và muốn biết ngay chân tướng sự việc sớm nhất có thể, thậm chí là phát điên vì nó.

Nhắn tin tạo sự tò mò để thu hút đối phương
Nhắn tin tạo sự tò mò để thu hút đối phương

Muốn làm được như vậy thì bạn phải biết được sở thích của chàng/nàng như thế nào để nhắn tin. Hoặc là bạn có thể kể chuyện của mình để làm nàng quan tâm. Ví dụ như: “Không thể tin được, em vừa gặp 1 chuyện rất là may. Đố anh biết đó chuyện gì.

Tin nhắn mang tính hài hước

Tin nhắn hài hước sẽ giúp đối phương cảm thấy vui vẻ. Như vậy tâm trạng của bạn sẽ vui vẻ theo, tình cảm sẽ luôn bền chặt. Như vậy mới bớt đi những giận hờn, cãi vã qua tin nhắn khi yêu xa. Bạn có thể nhắn tin kiểu như là: “Lâu rồi không được gặp em, chắc em dạo này trắng và dễ thương lắm… như con heo con ý nhỉ ^^.

Tin nhắn yêu thương

Đây chính là một trong những tin nhắn khi yêu xa không thể thiếu. Bạn hãy bày tỏ tình cảm để cho đối phương hiểu rõ được lòng mình, để biết được mình đang nhớ nhung ra riết ra sao. Tin nhắn này bạn cần phải chia thời gian hợp lý để nhắn, bởi nhắn nhiều quá sẽ khiến đối phương cảm thấy nhàm chán.

Nhắn tin yêu thương thể hiện sự nhớ nhung vô vờ bến
Nhắn tin yêu thương thể hiện sự nhớ nhung vô vờ bến

Khi yêu xa đôi bạn cũng nên nhắn tin trao đổi thông tin, có thể là tâm sự, chuyện hàng ngày, có thể vui, có thể buồn. Những loại tin nhắn này tạo cảm giác bạn đang nhắn tin và trò chuyện trực tiếp với người mình yêu.

Tuy nhiên, các bạn cũng phải lưu ý một điểm là nhắn tin khi yêu xa muốn hai trái tim cảm thấy ấm áp và xích lại gần nhau thì cần phải áp dụng đúng thời điểm, như vậy mới mang lại hiệu quả tốt nhất, vun đắp tình cảm thêm đong đầy.

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