Bật khóc như một đứa trẻ khi bị phản bội... để rồi mỉm cười đón nhận mọi thứ

Tâm sự gia đình 14/07/2018 13:09

Em đã bật khóc như một đứa trẻ bị phản bội và em mãi mãi không bao giờ tha thứ cho anh vì đã bỏ lại em một mình. Nhưng sau tất cả em vẫn phải mỉm cười để đón nhận mọi thứ và chấp nhận sự thật.

Sau khi tốt nghiệp lớp 9, anh đã gửi cho em một lá thư, trong đó chỉ viết có mấy chữ: “Em à, anh thích em từ lâu lắm rồi”. Sau bức thư ấy chúng ta trở thành một cặp chính thức. Tình yêu của em và anh được nuôi suốt những năm tháng học cấp III. Ngày nào đi học anh cũng đợi em ở đầu ngõ để đi cùng và khi tan học thì đưa em về tận nhà.

Em và anh bên nhau qua bao nhiêu tháng ngày hạnh phúc
Em và anh bên nhau qua bao nhiêu tháng ngày hạnh phúc

Cứ như thế tình yêu trong em lớn dần lên, anh là tất cả đối với em. Rồi kỳ thi đại học cũng đến, anh học giỏi thi đậu vào một trường đại học danh tiếng ở TPHCM còn em chỉ học kế toán ở một trường cao đẳng mà thôi. Tuy nhiên đó không phải trở ngại, tình yêu của em và anh vẫn được bồi đắp qua những năm tháng sinh viên. Bao nhiêu khó khăn em và anh đều cùng nhau vượt qua hết.

Sau khi tốt nghiệp em đã xin vào làm kế toán cho một doanh nghiệp tư nhân. Lúc này anh cũng đưa em về nhà ra mắt, xin góp gạo thổi cơm chung, chỉ cần đợi đến khi anh tốt nghiệp thì sẽ làm đám cưới. Vì nghĩa trước sau gì em và anh cũng là vợ chồng nên cha mẹ hai bên đều chấp thuận.

Những ngày tháng sống thử bên nhau thật hạnh phúc mặc dù có đôi lúc giận hờn. Em chịu khó đi làm để có tiền trang trải cho cuộc sống và muốn học liên thông nữa. Nhưng ước mơ ấy bị gác lại khi anh ngỏ lời muốn học lên thạc sĩ. Bởi công việc trợ giảng của anh thu nhập thấp, anh muốn cải thiện để có thể lo được cho em nên em đồng ý. Vậy là em lại tình nguyện kiếm tiền để nuôi “chồng” ăn học.

Khi sau có được tấm bằng thạc sĩ, anh đã xin vào làm cho một công ty nước ngoài với mức lương khá cao. Vì thế em rất hãnh diện về anh, đi đâu cũng khoe có người yêu thạc sĩ làm ở công ty nước ngoài. Dự định cuối năm hai đứa sẽ kết hôn. Lúc nào em cũng lâng lâng hạnh phúc trong cảm giác sắp được làm vợ anh.

Chúng ta đã có thời gian sống chung hạnh phúc
Chúng ta đã có thời gian sống chung hạnh phúc

Nhưng em không ngờ, trong lúc đang mong chờ đến ngày được mắc váy cưới thì em lại nhận được một tin như “sét đánh qua tai”. Anh đã phản bội em, anh đã không thể cho em một gia đình mà em hằng mong ước. Tại sao anh đi xe không cẩn thận để rồi gặp nạn và ra đi mãi mãi.

Vội vã chạy đến ngay bệnh viện, em như người mất hồn không còn nghĩ được điều gì. Nhưng trái tim em nhất đau quặn thắt và tưởng chừng như không thể thở nổi. Em vẫn chưa kịp hiểu ra chuyện gì, nhưng vẫn biết mình đã mất anh mãi mãi.

Em bật khóc như một đứa trẻ khi bị phản bội. Anh đã lừa em, anh lừa gạt chiếm lấy trái tim em, khi anh ra đi cũng là lúc trái tim em đã chết. Hơn nữa, chính anh đã lừa lấy hết tuổi thanh xuân của em, lấy hết niềm vui và nụ cười của em, rồi còn cướp đi bao công sức của em dành cho anh. Sau tất cả mọi sự hy sinh của em cũng trở thành vô nghĩa. Sao anh lại như thế, ra đi vội vàng và để lại mình em trên cõi đời này cô đơn.

Mọi thứ xung quanh em đều có hình bóng của anh, nhìn đâu em cũng thấy anh đang ở bên em. Nhưng đến khi em tiến lại gần thì anh lại biến mất. Em hận anh – người nói hứa yêu thương em suốt đời, sẽ làm em là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian, đó chỉ là lời nói mà mãi mãi anh không thực hiện được.

Và rồi anh ra đi mãi mãi, em bật khóc như một đứa trẻ bị phản bội
Và rồi anh ra đi mãi mãi, em bật khóc như một đứa trẻ bị phản bội

Em muốn đi theo anh, không muốn cô độc trên thế gian này. Nhưng không được vì em còn gia đình, vì thế em sẽ cố gắng mỉm cười đón nhận mọi thứ anh ạ. 

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