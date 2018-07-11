Con trai ngoan của mẹ nhất định phải nhớ: “Gia đình là số 1”

Dù cuộc đời có xô ngã, vùi dập con thế nào đi chăng nữa thì gia đình vẫn luôn yêu thương và che chở cho con suốt cuộc đời này. Vì thế, con trai ngoan của mẹ con hãy nhớ lấy “Gia đình là số 1”.

Giữa một biển người, con có thể tiếp xúc với rất nhiều người. Những người đó có thể trở thành bạn bè của con, tuy nhiên phải có duyên thì với trở thành vợ chồng và cũng có duyên nợ nên mẹ mới là mẹ của con. Tuy không phải là mẹ ruột nhưng mẹ yêu thương con vô bờ bến, yêu hơn chính bản thân mình vì thế mẹ có thể hy sinh cuộc sống này cho con. Con trai ngoan của mẹ hãy nhớ gia đình là số 1 con nhé Mẹ luôn luôn bao bọc con mọi thứ, nhưng giờ con đã lớn rồi. Con cần học cách trưởng thành, học cách biết cho và nhận, đặc biệt là phải yêu thương người khác. Vì thế, đừng bao giờ chỉ ích kỷ nghĩ cho bản thân mình. Mẹ biết khi con bước chân ra ngoài xã hội con sẽ trưởng thành hơn, đồng nghĩa với việc con sẽ bị nó vùi dập nhiều hơn. Nhưng không vì thế mà con có quyền làm tổn thương người khác, khi người khác đã làm tổn thương con.

Mẹ biết, cha mẹ ruột của con đã bỏ rơi con từ lúc còn đỏ hỏn, nhưng mà họ không có công dưỡng dục thì cũng có công sinh thành. Vì thế con đừng bao giờ kì thị, xa lánh họ. Bởi như vậy có nghĩ là con đang làm tổn thương họ đấy. Có thể họ bỏ rơi con vì một lý do nào đó khó nói, chứ thực lòng họ đâu có muốn vậy. Vì thế, con hãy tha thứ cho họ bởi họ mới chính là gia đình thật sự của con. Gia đình là số 1 con ạ. Bởi vì sau bao nhiêu sóng gió của cuộc đời họ vẫn trở về đây tìm gặp con, để bao bọc và bù đắp cho con. Con đã lớn rồi không nên ích kỉ nữa hãy tha thứ cho bố mẹ đẻ của mình con nhé Con hãy mở rộng tấm lòng để đón nhận họ. Không chỉ là để có thêm người yêu thương mình mà cũng là vì để trái tim con được sưới ấm cũng như giúp họ giảm bớt tội lỗi đã gây ra trong quá khứ với con. Vì thế con đừng bao giờ ích kỷ, chỉ suy nghĩ cho cảm xúc của bản thân, con đau khổ một thì người sinh thành ra con đau khổ mười. Bởi ai dứt ruột để ra con mình mà không thương, không yêu. Nhưng vì số phận, dòng đời xô đẩy quá nghiệt ngã khiến họ không thể chăm sóc con.

Có thể những lúc con đang vui tươi, cười đùa bên mẹ thì họ đang gặm nhấm nỗi đau vì đã bỏ rơi con. Quãng thời gian đau khổ ấy cũng đã đủ cho họ ân hận và coi như đó là sự trả giá cho hành động thiếu trách nhiệm của mình. Con trai ngoan của mẹ, từ nhỏ mẹ đã dạy con phải có lòng vị tha, yêu thương các con vật và người bên cạnh. Vì thế, mọi người xa lạ đến bên con, con đều có thể cười đùa đối xử tốt với họ. Vậy tại sao bố mẹ ruột của mình con lại nhẫn tâm chối bỏ, không nhìn nhận họ. Cuộc sống này muôn màu lắm và được ông trời sắp đặt. Nên coi hãy coi đây là sự sắp đặt của tạo hóa đối với cuộc sống của con nhé! Mẹ luôn tin vào quyết định của con Con trai ngoan của mẹ. Con là một cậu bé tốt dù thế nào đi chăng nữa, mọi sự quyết định của con cũng sẽ được mẹ ủng hộ. Vì mẹ hoàn toàn tin tưởng vào sự quyết định sáng suốt của con. Bởi mẹ biết rằng con là một người rất giàu lòng vị tha, thương người. Hơn hết, con là người hiểu được giá trị của gia đình mà đúng không. Con cũng đã khao khát có gia đình trọn vẹn có cả bố và mẹ mà đúng không nào. Con trai ngoan của mẹ, có thể là gia đình bị chắp vá nhưng gia đình vẫn là số 1 con ạ.

Tuổi xuân của tôi, hoài niệm đẹp nhất của tôi ai là người nắm giữ? Viết cho những gì đã qua, tuổi thanh xuân của tôi ai là người nắm giữ. Thật hoang phí cho một thời tuổi trẻ để nhớ lại chỉ là kí ức buồn, nhớ người nhưng người không bao giờ nhớ mình.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/con-trai-ngoan-cua-me-nhat-dinh-phai-nho-gia-dinh-la-so-1-289767.html