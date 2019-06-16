Đàn bà từng đổ vỡ: Sợ lắm hai tiếng hôn nhân

Đàn bà một đời chồng, tâm thế bước vào hôn nhân nhiều mặc cảm. Người đời đã vô tình khoác lên chị một chiếc áo màu đen. Lỡ chẳng may cuộc hôn nhân tiếp theo không hạnh phúc thì chắc chắn là do lỗi của chị.

Tuần trước, tôi còn gặp chị và người đàn ông đó trong quán cà phê. Trông họ rất tình cảm chẳng có biểu hiện gì của một mối quan hệ bất ổn. Vậy mà sáng nay, chị nói với tôi rằng chị và anh ta đã chia tay. Tôi nhìn chị đầy nghi hoặc. Như hiểu được ánh mắt của tôi, chị cười buồn: “Chị không phải là người đàn bà bình thường. Chị là đàn bà một đời chồng. Anh ấy đề nghị kết hôn. Chị đã suy nghĩ rất kĩ và quyết định chia tay. Đã đổ vỡ một lần, chị sợ mình đau thêm một lần nữa…”. Chị không thể bình thản mà bước vào hôn nhân bởi vì chị là đàn bà một đời chồng - Ảnh minh họa: Internet Chị nói rằng mình không buồn nhưng tôi thấy mắt chị nhòa đi. Tôi thương chị - người đàn bà từng chịu nhiều mất mát và tổn thương. Cách đây 5 năm, chị dắt con rời khỏi nhà chồng. Tôi chơi thân với chị nên hiểu những gì chị đã chịu đựng trong cuộc hôn nhân đó. Nhà chồng hà khắc, mẹ chồng ti tiện, chồng thì bạc nhược chỉ biết nghe lời mẹ. Về làm dâu, chuyện nhỏ như đầu kim cũng xé ra to. Bao nhiêu lỗi lầm đều trút lên đầu chị. Chị cô đơn vô cùng khi chồng nghe lời mẹ mà ra sức mắng nhiếc, chửi bới chị. Chịu đựng không nổi, chị quyết định ra đi.

Trái tim chị đầy những vết thương. Khó khăn lắm chị mới cân bằng lại được cuộc sống của mình, khó khăn lắm chị mới có thể tìm lại được nụ cười. Và sau bao nhiêu năm, chị lại mở lòng mình đón nhận một người đàn ông khác. Tôi thấy người đàn ông này chững chạc, có công việc ổn định, tính tình hiền lành rất hợp với chị. Mối quan hệ tình cảm của họ kéo dài khoảng 1 năm cho đến khi anh đề nghị kết hôn. Giữa mối quan hệ này là cái bóng của quá khứ - Ảnh minh họa: Internet Chị nói với tôi, nếu chị chưa từng đổ vỡ, chưa từng gặp nhiều đau khổ trong hôn nhân chị sẽ chẳng ngại ngần mà gật đầu đồng ý. Thâm tâm người đàn bà nào cũng muốn mình được bình yên, được yêu thương và che chở. Nhưng chị là người đàn bà từng ly hôn. Quá khứ ấy nằm giữa mối quan hệ này. Giữa anh ta và chị còn là đứa con của chị.

Hôn nhân không phải chỉ là màu hồng hạnh phúc mà còn là nỗi đau và xót xa. Khi hạnh phúc, người ta coi nhau là tất cả nhưng khi lạc lòng thì coi đối phương chẳng khác gì kẻ thù. Bây giờ anh ta nói lời yêu thương nhưng lỡ mai này vợ chồng “cơm không lành canh không ngọt” chắc gì anh ta không đem quá khứ ra dằn vặt chị. Đàn bà một đời chồng, tâm thế bước vào hôn nhân nhiều mặc cảm. Người đời đã vô tình khoác lên chị một chiếc áo màu đen. Lỡ chẳng may cuộc hôn nhân tiếp theo không hạnh phúc thì chắc chắn là do lỗi của chị. Chị sợ bản thân mình đau thêm lần nữa, chị sợ tổn thương con gái của mình - Ảnh minh họa: Internet Và trên hết, chị còn con gái. Dù yêu thương cỡ nào thì anh ta cũng không thể xem con gái của chị như con ruột của mình. Mai này “con anh, con tôi, con chúng ta” thì con chị sẽ đau lòng và thiệt thòi nhiều lắm. Người đàn bà đã từng đổ vỡ, sợ lắm hai tiếng hôn nhân. Sợ bản thân mình tổn thương, đau đớn thêm một lần nữa. Thôi thì sống một mình, lựa chọn một cuộc sống đơn thân vì con. Chị tin rằng điều ấy sẽ tốt hơn là kết hôn thêm lần nữa.

Đàn bà à, cam chịu không đổi được hạnh phúc Nhưng phụ nữ à, 1 năm nín nhịn, cam chịu có đổi được 1 tuần người chồng biết thương yêu, lo lắng không? Bao nhiêu năm hy sinh vì chồng, vì con đến rộc người, người đàn ông có một giây nào đó biết xót xa, biết thương cho người đàn bà bên cạnh mình?

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dan-ba-tung-do-vo-so-lam-hai-tieng-hon-nhan-328249.html