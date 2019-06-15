Đàn bà à, cam chịu không đổi được hạnh phúc

Nhưng phụ nữ à, 1 năm nín nhịn, cam chịu có đổi được 1 tuần người chồng biết thương yêu, lo lắng không? Bao nhiêu năm hy sinh vì chồng, vì con đến rộc người, người đàn ông có một giây nào đó biết xót xa, biết thương cho người đàn bà bên cạnh mình?

Đàn bà chúng ta muôn đời khổ bởi luôn tự huyễn hoặc mình về sự hy sinh. Nghĩ rằng mình nín nhịn, cam chịu những thói hư tật xấu và sự tệ bạc của chồng chính là đang giữ bình yên cho gia đình, giữ hạnh phúc cho con. Giữa những khổ tâm, dằn vặt vẫn cứ nghĩ bản thân mình cố gắng chút nữa, hy sinh chút nữa biết đâu chồng sẽ quay đầu. Một năm tần tảo hy sinh có đổi được 1 tuần chồng thương yêu, trân trọng? - Ảnh minh họa: Internet Có những người đàn bà đêm đêm khóc vì chồng, cô đơn đến cùng cực nhưng sáng ra không bao giờ để cho thiên hạ thấy mình đã khóc. Họ vẫn nói vẫn cười, đến công ty luôn nở nụ cười rạng rỡ. Chồng đêm qua nói những lời lẽ xúc phạm nhưng hôm nay họ vẫn nhắc về chồng với những lời lẽ tốt đẹp. Chồng hôm qua có đánh, có tát, thâm tâm họ chịu muôn vàn tổn thương nhưng họ vẫn mỉm cười như chưa từng có nỗi đau trong lòng.

Đàn bà luôn luôn nghĩ rằng: “Hay ho gì chuyện vạch áo cho người xem lưng?”. Họ không muốn cho ai thấy cuộc hôn nhân của mình bất ổn. Họ sợ cái hạnh phúc mong manh mà mình đang cố gìn giữ rồi bỗng chốc tan biến như bọt xà phòng. Họ sợ lời dị nghị của thiên hạ rồi sẽ làm đau lòng cha mẹ già. Họ sợ nếu mình chẳng giữ được mái ấm này thì con cái sẽ bất hạnh, tương lai sẽ mù mịt biết bao nhiêu. Vì thế, cứ chịu đựng, cứ cố gắng. Và đàn bà tự nghĩ mình đang làm đúng. Người chồng có bao giờ biết xót xa, biết thương người đàn bà đã dành cả thanh xuân cho mình? - Ảnh minh họa: Internet Nhưng phụ nữ à, 1 năm nín nhịn, cam chịu có đổi được 1 tuần người chồng biết thương yêu, lo lắng không? Bao nhiêu năm hy sinh vì chồng, vì con đến rộc người, nhan sắc tàn phai người đàn ông có một giây nào đó biết xót xa, biết thương cho người đàn bà bên cạnh mình? Chịu đựng bao nhiêu giày vò, bao nhiêu nước mắt, bao nhiêu tổn thương rồi đàn bà có thấy bình yên ngay trong chính cuộc hôn nhân của mình?

cuộc đời này đôi khi rất tàn nhẫn. Người vợ quanh năm nấu nướng, lo cho chồng những bữa cơm tươm tất nhưng khi bệnh tật chẳng được một chén cháo từ chồng. Thanh xuân người đàn bà hy sinh cho gia đình, cho chồng con nhưng đàn ông lại thấy vợ mình xấu xí, tàn tạ. Đàn ông đã tệ bạc thì sự cố gắng, hy sinh của đàn bà với anh ta thật vô nghĩa. Cố gắng 5 năm, 10 năm hay 20 năm thì đó cũng chỉ là bổn phận và trách nhiệm mà thôi. Sự hy sinh và cam chịu không bao giờ đổi được hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet Đàn bà à, cố gắng làm gì nữa khi hạnh phúc mà mình đang níu giữ thực chất đã đổ nát từ lâu. Đứng giữa đống tro tàn, đàn bà luôn muốn xây dựng, muốn vun đắp trong khi đàn ông lại muốn đạp đổ. Không có điều gì trên đời được gọi là hạnh phúc nếu như có một người trong cuộc thấy đau, thấy tổn thương. Không có căn nhà nào được gọi là mái ấm nếu người chồng đối xử với vợ lạt lẽo, vô tâm. Đàn bà à, đừng hy sinh nữa. Bởi sự hy sinh không bao giờ có thể đổi được hạnh phúc. Hãy sống cho mình, yêu thương chính mình và nhìn nhận nghiêm túc về chính cuộc hôn nhân của mình.

Sự hối hận của đàn ông ngoại tình: Vì một người dưng, tôi đã làm cho những người mà mình thương yêu phải đau khổ Ba mẹ tôi bảo rằng sống trên đời mấy chục năm chưa bao giờ phải phiền lòng như lúc này. Tôi luôn là đứa được ba mẹ tin tưởng, là niềm tự hào của họ. Vậy mà giờ đây, họ phải chứng kiến cảnh con trai mình phản bội vợ con đi ngoại tình, gia đình trên bờ vực đổ vỡ.

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