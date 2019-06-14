Gửi chồng vô tâm: Anh có thấy cuộc hôn nhân của mình vô nghĩa không?

Tâm sự gia đình 14/06/2019 14:02

Một mái nhà mà không có sự quan tâm và thương yêu thì lạnh lẽo vô cùng. Vợ chồng mà chẳng có sự đồng cảm và quan tâm thì khác nào người dưng nước lã. Em đã cạn sức, mỏi mệt khi bao nhiêu tháng ngày qua mong chờ chồng mình thay đổi.

Anh còn nhớ chúng ta đã hứa hẹn với nhau điều gì trước khi kí vào tờ giấy đăng kí kết hôn? Chúng ta sẽ hạnh phúc, sẽ yêu thương, quan tâm và chia sẻ. Chúng ta sẽ sớt chia với nhau từng niềm vui nỗi buồn. Không cần nhiều tiền bạc, vật chất chỉ cần một mái nhà bình yên, vợ chồng thương yêu, con cái ngoan ngoãn là đã thấy đủ đầy rồi. Thế nhưng bước vào hôn nhân 5 năm, những lời hứa hẹn đó chắc gì anh còn nhớ chứ đừng nói thực hiện.

Gửi chồng vô tâm: Anh có thấy cuộc hôn nhân của mình vô nghĩa không? - Ảnh 1
Một mái nhà không có sự quan tâm và yêu thương thì lạnh lẽo vô cùng - Ảnh minh họa: Internet

5 năm kết hôn, em đã không còn nhận ra người đàn ông biết yêu thương và quan tâm em ngày nào. Anh ngày càng xa lạ, chìm đắm trong những thú vui riêng của mình. Anh là chồng, là cha nhưng mối quan hệ của chúng ta cứ như những kẻ ở chung nhà. Anh vui thì chia sẻ với bạn bè, với thiên hạ. Em buồn thì cũng chỉ biết cắn răng chịu đựng một mình. Bởi chỉ cần em than phiền, em khóc anh lập tức sẽ gào lên: “Sao phụ nữ các cô phiền phức đến như thế!”.

Với một người chồng vô tâm thì mọi lí lẽ của vợ đều vô lí. Anh cho rằng em và con có một cuộc sống ấm êm hạnh phúc, anh tự hào về những gì anh mang đến cho em. Mỗi lần em buồn chán, cô đơn, yêu cầu anh quan tâm gia đình thì anh lập tức nghĩ rằng em là người đàn bà tham lam, không biết đủ: Hàng tháng anh vẫn đưa tiền cho em lo cho con như vậy chưa đủ hay sao?

Gửi chồng vô tâm: Anh có thấy cuộc hôn nhân của mình vô nghĩa không? - Ảnh 2
Vợ chồng không đồng cảm, không quan tâm thì khác gì người dưng nước lã - Ảnh minh họa: Internet

Anh à, điều một người vợ cần không phải chỉ là số tiền vô tri hàng tháng đó. Em cần anh cho em thấy rằng với anh gia đình này vẫn còn quan trọng. Anh ngoài giờ đi làm, vùi mình trong những cuộc nhậu, bia rượu chảy tràn, có bao giờ nghĩ rằng mình sẽ bỏ một bữa nhậu mà về sớm với con? Lâu lắm rồi, anh chẳng ăn cơm ở nhà. Mấy tháng nay, anh không hề đón con hay dắt con đi chơi lấy một lần. Thiên hạ gọi, dù có xa xôi ở đâu anh cũng lập tức có mặt. Còn vợ ốm, con sốt anh lại dửng dưng như không.

Với một người đàn bà, cô đơn nhất chính là có chồng mà giống như không. Có chồng mà cảm giác lúc nào cũng chỉ có một mình. Một mình gồng mình lên với con, quẩn quanh với công việc nhà. Anh phó thác mọi chuyện lớn nhỏ cho em mà không hề biết em mệt mỏi thế nào. Thật sự nhiều lúc em tự hỏi mình: Có chồng để làm gì vậy?

Gửi chồng vô tâm: Anh có thấy cuộc hôn nhân của mình vô nghĩa không? - Ảnh 3
Nhiều lúc em tự hỏi mình có chồng để làm gì? - Ảnh minh họa: Internet

Một mái nhà mà không có sự quan tâm và thương yêu thì lạnh lẽo vô cùng. Vợ chồng mà chẳng có sự đồng cảm và quan tâm thì khác nào người dưng nước lã hả anh? Anh có bao giờ nghĩ rằng cuộc hôn nhân của chúng ta vô nghĩa không? Em đã cạn sức, mỏi mệt khi bao nhiêu tháng ngày qua mong chờ chồng mình thay đổi. Nếu anh cứ sống như vậy chi bằng chúng ta ly hôn. Sống cùng nhau, gọi nhau tiếng vợ tiếng chồng mà đối đãi như người dưng thì khổ tâm nhiều lắm.

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