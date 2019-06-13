Thanh xuân của đàn ông là sự nghiệp, còn với phụ nữ chính là mối tình khắc cốt ghi tâm

Khi phụ nữ kết hôn với một người đàn ông khác trưởng thành và giàu có, họ sẽ hiểu vật chất quan trọng đến thế nào. Họ sẽ hiểu lí do vì sao người đàn ông mình yêu luôn muốn cố gắng có sự nghiệp để lo cho vợ một cuộc sống đủ đầy. Còn người đàn ông, khi có mọi thứ trong tay lại bỏ lỡ người con gái mà họ yêu thương nhất.

20 tuổi, đàn ông và phụ nữ đã nhìn cuộc đời bằng lăng kính khác nhau. Trong lòng họ theo đuổi những mục đích không giống nhau, cho nên dù yêu nhau sâu nặng, dù có xem nhau là cả cuộc đời thì vĩnh viễn họ chẳng có được nhau. Thanh xuân của đàn ông là sự nghiệp, còn với phụ nữ thanh xuân chính là người đàn ông mà mình từng yêu sâu nặng. Điều đàn ông và phụ nữ cần trong độ tuổi thanh xuân rất khác nhau - Ảnh minh họa: Internet Chị và anh gặp lại nhau sau hơn 20 năm xa cách. 20 năm, từ một cô gái rực rỡ chị trở thành vợ, thành mẹ của 3 đứa con. Còn anh bây giờ, cũng có gia đình, có những đứa con xinh xắn với người đàn bà khác. Tưởng chừng mối tình ấy ngủ yên mãi mãi cho đến khi vô tình gặp lại nhau. Họ có gia đình, cũng hạnh phúc với mái ấm của mình nhưng người đàn ông và người phụ nữ họ bỏ lỡ ở thanh xuân vẫn luôn là điều day dứt nhất.

Ly cà phê nóng hổi trên bàn, chị bắt đầu câu chuyện bằng câu nói: “Giá như 20 năm trước, điều anh chọn là em chứ không phải sự nghiệp thì cuộc đời chúng ta đã khác”. Họ từng có một mối tình rất đẹp và lãng mạn. Họ từng được bạn bè ngưỡng mộ vì mối tình ấy. 20 tuổi, chị chẳng cần gì ngoài anh. Chị muốn kết hôn, muốn sinh con, muốn có một gia đình hạnh phúc. Nhưng đáp lại, anh chỉ lắc đầu. Anh bảo rằng mình cần có gì đảm bảo trong tay mới có thể cưới vợ. Họ đổ vỡ như thế. Thanh xuân con gái có thì, chị không thể chờ đợi khi người đàn ông không thể cho mình câu trả lời chắc chắn. Khi chị muốn kết hôn thì anh chỉ chuyên tâm lo cho sự nghiệp - Ảnh minh họa: Internet Anh ngồi trước mặt chị, trầm ngâm. Người con trai thư sinh ngày nào giờ đã là người đàn ông từng trải, gặp muôn vàn sóng gió. Anh nhấp ngụm cà phê, nói với chị bằng giọng rất buồn: “Người phụ nữ mãi mãi không nhìn thấy được gánh nặng trên vai của người đàn ông. Anh không thể kết hôn nếu không biết chắc người con gái của mình được hạnh phúc. Không phải tình yêu không còn mà là anh đảm bảo cho cuộc hôn nhân của mình bằng những điều kiện tốt nhất".

Câu chuyện của anh và chị giống hằng hà sa số những chuyện tình yêu tan vỡ trong cuộc đời này. Trong lúc người phụ nữ sống chết vì tình yêu, mong muốn mối tình của mình kết trái đơm hoa còn đàn ông thì dốc tâm, dốc sức cho sự nghiệp. Phụ nữ trách đàn ông vô tâm, không muốn lấy mình. Còn đàn ông lại chỉ mong cầu một tương lai tốt hơn cho hai đứa. Cãi vã, mâu thuẫn, lạnh nhạt chỉ vì người phụ nữ nghĩ rằng đàn ông đang tìm một lí do để chia tay. Đàn ông buông tay vì quá mỏi mệt… Tình yêu tan vỡ vì không hiểu nhau, không kiên nhẫn chờ đợi. Nếu ngày ấy, thấu hiểu và kiên nhẫn hơn thì họ đã không lạc mất nhau trên đường đời - Ảnh minh họa: Internet Khi phụ nữ kết hôn với một người đàn ông khác trưởng thành và giàu có, họ sẽ hiểu vật chất quan trọng đến thế nào. Họ sẽ hiểu lí do vì sao người đàn ông luôn muốn cố gắng có sự nghiệp để lo cho vợ một cuộc sống đủ đầy. Còn người đàn ông, khi có mọi thứ trong tay lại bỏ lỡ người con gái mà họ yêu thương nhất. Nếu như những người trong cuộc ấy, biết nhìn đời bằng lăng kính của người kia thì đã thấu hiểu đối phương nhiều hơn. Đừng để lạc mất nhau giữa cuộc đời chỉ vì hai chữ sự nghiệp của đàn ông và tuổi trẻ của người con gái.

Đàn ông có vợ thì thảnh thơi, đàn bà có chồng lại muôn vàn cực nhọc Đàn ông có vợ, nhiều người vẫn sống như những gã độc thân nhàn rỗi. Say sưa cụng ly, vùi mình vào những cuộc vui, thậm chí là dán mắt vào màn hình để chơi game thâu đêm. Trong đầu họ xuất hiện tư tưởng: “Mình không cần làm, mọi thứ đã có vợ lo hết rồi!”.

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