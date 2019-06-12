Đàn bà mạnh mẽ là những người đã từng rất cô đơn

Tâm sự gia đình 12/06/2019 11:17

Cô đơn vì chưa từng có ai cho họ cảm giác được làm một người đàn bà bình thường, yếu đuối. Cô đơn vì chưa từng được trân trọng và yêu thương. Và đàn bà lấy sự mạnh mẽ để lấp đi những nỗi cô đơn cùng cực ấy.

Sau lưng một người đàn bà mạnh mẽ là những ngày gian nan, gặp muôn vàn sóng gió mà người khác chẳng thể nhìn thấy được. Đàn bà chẳng phải tự nhiên mà trở thành những người bản lĩnh, kiên cường. Vì gặp một người chồng vô dụng nên đàn bà phải sống như một người đàn ông. Vì chẳng được ai yêu thương và che chở nên đàn bà phải tự thương lấy mình.

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Vì chẳng nhận được sự yêu thương từ chồng nên đàn bà phải tự thương lấy mình - Ảnh minh họa: Internet

Đợt vừa rồi lên thành phố, tôi ghé thăm chị họ đã hơn 10 năm không gặp. Gặp lại chị tôi suýt không nhận ra vì chị đẹp và sang trọng quá. 40 tuổi, chị đã có nhà riêng, có thể cho con mình những điều kiện sống tốt nhất. Như đọc được sự ngạc nhiên trong mắt tôi, chị bảo rằng đàn bà muốn hạnh phúc phải suy nghĩ khác đi, phải dám mạnh mẽ từ bỏ những gì không xứng đáng và yêu thương bản thân mình nhiều hơn.

Tôi ở dưới quê, thỉnh thoảng cũng nghe họ hàng nhắc về chị. Cuộc đời chị khổ sở muôn phần khi gặp phải một người chồng không ra gì. Anh ta ăn chơi trác táng, vướng vào cờ bạc. Bao nhiêu tiền bạc lần lượt đội nón ra đi theo những trận đỏ đen. Chị tôi là một người phụ nữ hiền lành, cam chịu sống trong nước mắt bao nhiêu năm với kẻ tệ bạc đó.

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Chị cô đơn cùng cực khi có chồng mà như không - Ảnh minh họa: Internet

Rồi một ngày, chị gạt nước mắt cương quyết ly hôn. Nhìn hai đứa con nheo nhóc chị gồng mình lên kiếm tiền. Chị làm việc gấp đôi người khác, chị nhịn ăn nhịn mặc để dành vốn làm ăn. Nhờ trời thương, bây giờ chị đã có nhà, có xe, có mọi thứ mà mình mong ước.

Chị bảo với tôi rằng, chị đã từng là một người đàn bà cô đơn cùng cực. Có chồng mà như không, phải cam chịu một cuộc sống không thua gì tù ngục. Chồng chị chẳng đem đến cho chị hạnh phúc, trái lại còn bào mòn đến đồng tiền mua sữa cuối cùng của con để đi đánh bạc. Cuộc sống của chị trước kia là nước mắt, là những nỗi đau không ai thấu. Lẽ ra chị nên ly hôn sớm hơn. Rời xa người chồng tệ bạc ấy cuộc đời chị mới có được như ngày hôm nay.

Vì chẳng có ai để nương dựa, không thể mong ai đó sẽ chở che cho cuộc đời mình nên chị phải gồng mình lên để sống. Những người đàn bà mạnh mẽ, kiên cường là những người đã từng chịu nhiều cay đắng, sóng gió trong cuộc đời. Không thể khóc mãi nên buộc lòng phải cười. Yếu đuối và nước mắt không thể cho con áo mặc, cơm ăn nên phải gồng mình lên kiếm tiền. Khi một người đàn bà sống mạnh mẽ thì chứng tỏ chắc chắn một điều rằng người chồng bên cạnh quá vô dụng, không có bản lĩnh.

Đàn bà mạnh mẽ là những người đã từng rất cô đơn - Ảnh 3
Sau lưng một người đàn bà mạnh mẽ là một cuộc sống không hề dễ dàng - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà mạnh mẽ là những người đàn bà rất cô đơn. Cô đơn vì chưa từng có ai cho họ cảm giác được làm một người đàn bà bình thường, yếu đuối. Cô đơn vì chưa từng được trân trọng và yêu thương. Và đàn bà lấy sự mạnh mẽ để lấp đi những nỗi cô đơn cùng cực ấy. Sau lưng một người đàn bà mạnh mẽ, luôn là một cuộc sống không hề dễ dàng.

Đàn ông bản lĩnh đừng đem chuyện kiếm tiền so với chuyện chăm con

Đàn ông bản lĩnh đừng đem chuyện kiếm tiền so với chuyện chăm con

Nỗi niềm trong lòng đàn bà luôn cần được giải tỏa, còn đàn ông đi làm về thì mặt nặng mày nhẹ, vợ nói cũng không thèm nghe. Phụ nữ dù sắt đá, mạnh mẽ đến đâu thì cũng làm sao có thể chịu đựng nỗi sự cô đơn này?

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