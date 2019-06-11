Đàn bà ngoại tình, không hẳn vì quá yêu, quá cần tình nhân. Mà bởi vì họ tìm thấy ở người đàn ông này những điều không thể có ở chồng. Đàn bà ngoại tình không phải là những người đáng trách nhất mà chính là những người cô đơn nhiều nhất.

Đàn bà ngoại tình cần gì từ tình nhân? Tiền bạc, vật chất hay là tình dục? Tất cả điều này đều không phải. Bởi có những người đàn bà chồng rất giàu có, nhà cửa xe cộ xênh xang lại đi ngoại tình với một người đàn ông chỉ dắt mình đi ăn hủ tiếu lề đường. Có người đàn bà sống trong nhung lụa, chẳng thiếu thứ gì lại từ bỏ tất cả chỉ để đi theo người đàn ông quàng cho mình chiếc khăn khi trời lạnh. Sự cô đơn trong hôn nhân rất dễ khiến đàn bà sa ngã vì người đàn ông khác - Ảnh minh họa: Internet Hẳn nhiều người sẽ cho rằng đàn bà nông cạn. Sung sướng không biết hưởng lại đi làm điều rồ dại. Nhưng không đâu, những gì chúng ta thấy đàn bà có chỉ là bề ngoài còn những gì đàn bà thiếu trong cuộc hôn nhân thì chẳng nhìn thấy được. Sống trong nhung lụa nhưng lạnh lẽo vô cùng, nhà cửa xênh xang nhưng vợ chồng đối đãi với nhau chẳng khác gì người dưng nước lã. Trái tim người đàn bà cần được sưởi ấm bằng sự quan tâm, bằng tình yêu của chồng. Thiếu vắng những điều đó, đàn bà trở nên cô độc và khô cằn biết bao.

Trên đời này, con người ta thiếu điều gì sẽ đi tìm thứ ấy. Khi chồng coi trọng thiên hạ ngoài kia lòng người đàn bà lại khao khát có người được quan tâm, vỗ về. Khi ngồi chờ chồng bên mâm cơm nguội lạnh, đàn bà lại ao ước có một bữa ăn giản dị nhưng rộn rã tiếng cười. Khi rơi nước mắt, đàn bà yếu mềm lại mong có người an ủi, sẻ chia. Sự cô đơn và cô độc trong trái tim đàn bà không thể khỏa lấp bằng tiền bạc, bằng những bữa tiệc tùng. Sự cô đơn dẫn dắt, đàn bà lại rất dễ sa ngã, rất dễ động lòng trước những cử chỉ quan tâm, ân cần của người đàn ông khác.

Khi rơi nước mắt, đàn bà lại mong có người an ủi, sẻ chia - Ảnh minh họa: Internet Thông thường, chúng ta cứ nghĩ rằng đàn bà một khi bỏ chồng để ngoại tình thì chắc nhân tình phải hơn chồng rất nhiều. Nhưng điều này không đúng! Chồng có thể có tất cả, từ sự giàu có, tiền bạc đến danh tiếng vẻ vang nhưng khi không dành cho vợ sự quan tâm thì đàn bà vẫn thấy cô độc. Có những người đàn bà sa ngã chỉ vì một vài câu hỏi han, quan tâm của người khác. Khi ốm sốt, chồng chẳng hay biết nhưng có người lại dúi vào tay một vài viên thuốc. Chung sống với nhau nhiều năm, nhiều khi chồng chẳng chúc được một câu trong ngày sinh nhật nhưng vì một cành hồng của người khác, đàn bà đã thấy rung động. Đàn bà ngoại tình, chính bản thân họ cũng hiểu mình mất mát rất nhiều - Ảnh minh họa: Internet Đàn bà ngoại tình, không hẳn vì quá yêu, quá cần tình nhân. Mà bởi vì họ tìm thấy ở người đàn ông này những điều không thể có ở chồng. Đàn bà ngoại tình không phải là những người đáng trách nhất mà chính là những người cô đơn nhiều nhất. Và rồi, ngay trong khoảnh khắc ôm người đàn ông khác chính họ cũng mất đi rất nhiều thứ. Nỗi cô đơn và nỗi khổ tâm trong lòng họ, chắc chẳng người nào có thể nhìn thấy được.

Thanh xuân ngắn lắm, đàn bà ngoan quá rồi sẽ nhận được gì? Đàn bà đảm đang quá thì việc gì cũng đến tay. Đàn bà ngoan ngoãn quá thì bao nhiêu trách nhiệm và bổn phận cứ mặc nhiên mà mang hết vào người. Càng ngoan quá thì càng mệt mỏi nhiều!

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