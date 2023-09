Lầm tưởng của đàn bà về sự an phận

Phụ nữ chúng ta thường nghĩ rằng an phận sẽ được bình yên. Chỉ cần nép vào vai chồng, thu hẹp cuộc sống của mình trọn vẹn bên chồng con đã thấy đủ. Nhưng đàn bà nhiều khi lầm tưởng về chính sự an phận của mình. An phận không có nghĩa là hy sinh, an phận càng không có nghĩa là chấp nhận và cam chịu cho dù sống trong một cuộc hôn nhân không hạnh phúc.

An phận không đồng nghĩa với hy sinh và cam chịu - Ảnh minh họa: Internet

Với đàn bà, cho dù vẫy vùng ngoài xã hội, làm được những việc lớn lao nhưng gốc rễ của hạnh phúc vẫn chính là gia đình. Được trở về bên cạnh chồng con, ấm ấp bên mâm cơm giản dị, có thể bỏ ngoài cánh cửa mọi tị hiềm, sân si của cuộc đời đã là hạnh phúc. Bao nhiêu người đàn bà đã chọn cách rút lui trên con đường sự nghiệp, trở về vun vén cho gia đình của mình. Nếu chồng trân trọng, thương yêu và chính mình cảm thấy hài lòng với điều đó thì đó là người đàn bà hạnh phúc. Còn ngược lại, cảm thấy buồn bã, cô đơn, chồng không biết trân trọng thì sự hy sinh của đàn bà đã trở thành vô nghĩa rồi.