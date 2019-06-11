Đàn ông bản lĩnh đừng đem chuyện kiếm tiền so với chuyện chăm con

Tâm sự gia đình 11/06/2019 10:38

Nỗi niềm trong lòng đàn bà luôn cần được giải tỏa, còn đàn ông đi làm về thì mặt nặng mày nhẹ, vợ nói cũng không thèm nghe. Phụ nữ dù sắt đá, mạnh mẽ đến đâu thì cũng làm sao có thể chịu đựng nỗi sự cô đơn này?

“Chỉ việc ở nhà chăm con mà cũng không làm nổi. Cô ở nhà có cực khổ, có mệt mỏi bằng việc chồng cô kiếm tiền ở bên ngoài không?”. Phụ nữ nghe câu nói này thì đau lắm. Nếu thốt ra từ người nhà chồng thì chỉ đau một nhưng thốt ra từ miệng chồng thì đau gấp trăm. Mà đau lòng thay, ở Việt Nam đàn ông rất hay nói câu đó.

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Đàn ông Việt Nam, đa phần đều xem nhẹ việc ở nhà chăm con của phụ nữ - Ảnh minh họa: Internet

Trong mắt đàn ông, phụ nữ chăm con nhẹ nhàng, dễ dàng lắm. Như “cún con no sữa”, con chỉ việc ăn rồi ngủ. Phụ nữ ở nhà chỉ làm vài việc lặt vặt rồi nằm ườn ra đấy chứ có khổ gì mà kêu ca. Đàn ông lại tự thổi phồng công lao, tự thấy mình vĩ đại khi ra ngoài kiếm tiền nuôi vợ con. Chuyện đại sự kiếm tiền, chẳng phải cực khổ gấp trăm lần ở nhà chăm con hay sao? Nhưng đàn ông à, nếu được lựa chọn, phụ nữ tình nguyện thay đàn ông ra ngoài kiếm tiền còn các anh chỉ cần ở nhà chu toàn cho con – giống như phụ nữ làm là được.

Chỉ cần mỗi ngày anh cho con bú vài cữ sữa, rồi dỗ con ngủ. Con nít cũng dễ ngủ lắm, chỉ cần anh bế trên tay một vài tiếng, một ngày vài cữ là được. Đến đêm, cũng chỉ cần anh thức vài cữ cho con ăn, rồi con thức, con quấy anh chỉ việc bế dỗ. Ngoài chuyện cho con ăn ngủ, anh chỉ cần tắm con, dọn mớ nôn trớ, tã bỉm. Con ngủ, anh tranh thủ nấu nướng, dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ quần áo cho con, cho cả nhà… Chỉ cần anh làm tốt, đàn bà dư sức để kiếm tiền nuôi gia đình mà lại còn ngọt ngào chứ không gắt gỏng, so bì hơn thua như các anh.

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Phụ nữ ở nhà chăm con rất dễ u uất, trầm cảm - Ảnh minh họa: Internet

Kể ra đã thấy mệt, sao đàn ông lại nhỏ nhen hơn thua với vợ trong việc chăm con? Phụ nữ ở nhà chăm con, không chỉ mệt về thể xác mà còn mệt mỏi cả tinh thần. Quanh quẩn trong 4 bức tường, mỗi ngày đều lặp đi lặp lại những công việc ấy. Sự quẩn quanh cô độc rất dễ khiến đàn bà bí bách, trầm cảm. Nỗi niềm trong lòng đàn bà luôn cần được giải tỏa, còn đàn ông đi làm về thì mặt nặng mày nhẹ, vợ nói cũng không thèm nghe. Phụ nữ dù sắt đá, mạnh mẽ đến đâu thì cũng làm sao có thể chịu đựng nỗi sự cô đơn này?

Đa số đàn ông đều chán ngán, lảng tránh, cho rằng vợ mình lắm lời, thổi phồng sự việc. Họ cho rằng việc ở nhà chăm con quá nhỏ mọn so với việc gánh vác kinh tế. Đem việc chăm con của vợ so với việc kiếm tiền bên ngoài, những người đàn ông như thế, quả thực rất đáng chê trách.

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Làm đàn ông, hãy chia sẻ cùng vợ chứ đừng so bì - Ảnh minh họa: Internet

Sinh con và chăm con nhỏ là giai đoạn khó khăn và cực nhọc nhất trong cuộc đời người phụ nữ. Đàn ông biết thương vợ hãy cho vợ một bờ vai, một điểm tựa. Giúp đỡ vợ chăm con, làm việc nhà, lắng nghe những tâm sự của vợ dù những điều ấy rất cỏn con, nhỏ nhặt. Hôn nhân chỉ có thể bền vững nếu như cả hai cùng biết cố gắng, biết san sẻ và vun đắp.

Thanh xuân ngắn lắm, đàn bà ngoan quá rồi sẽ nhận được gì?

Thanh xuân ngắn lắm, đàn bà ngoan quá rồi sẽ nhận được gì?

Đàn bà đảm đang quá thì việc gì cũng đến tay. Đàn bà ngoan ngoãn quá thì bao nhiêu trách nhiệm và bổn phận cứ mặc nhiên mà mang hết vào người. Càng ngoan quá thì càng mệt mỏi nhiều!

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