Nếu cuộc đời là một vai diễn, thì những người đàn ông đi ngoại tình xứng đáng được trao giải. Anh ta luôn vào vai một kẻ bất hạnh trong hôn nhân, có một người vợ chẳng hề biết quan tâm thấu hiểu. Anh ta luôn tỏ ra mình là một kẻ tội nghiệp luôn khao khát có một người đàn bà để chia sẻ, yêu thương.

Người thứ ba là những kẻ đáng khinh khi, đáng bị dè bỉu nhất. Nhưng vẫn luôn có những kẻ cướp chồng người khác tự an ủi, tự ve vuốt lòng tự trọng của mình bằng lí lẽ: Đó là tình yêu chân chính. Kẻ thứ ba cũng ngụy biện rằng: Nếu cuộc hôn nhân kia hạnh phúc thì làm sao họ có thể chen chân vào? Sự xuất hiện của họ chỉ minh chứng rằng cuộc hôn nhân kia là sai lầm mà thôi. Người thứ ba thường ngụy biện: Nếu gia đình họ hạnh phúc làm sao mình chen chân vào được? - Ảnh minh họa: Internet Nhưng kẻ thứ ba à, không có một gã đàn ông nào khi ôm nhân tình trong tay mà mở miệng nói rằng mình hạnh phúc cả. Ngay trong lúc gia đình ấm êm nhất, anh ta vẫn tự viết nên một bi kịch hôn nhân đầy khổ ải. Ngay buổi sáng, anh ta có thể ôm vợ hôn con nhưng khi ôm nhân tình thì lại bảo rằng vợ mình là kẻ chẳng ra gì. Ngày hôm trước, anh ta thề thốt yêu thương vợ con nhưng hôm sau lại nói những lời đó với nhân tình.

Nếu cuộc đời là một vai diễn, thì những người đàn ông đi ngoại tình xứng đáng được trao giải. Anh ta luôn vào vai một kẻ bất hạnh trong hôn nhân, có một người vợ chẳng hề biết quan tâm thấu hiểu. Anh ta luôn tỏ ra mình là một kẻ tội nghiệp luôn khao khát có một người đàn bà để chia sẻ và thấu hiểu. Và anh ta tỏ ra tiếc nuối, day dứt khi gặp người thứ ba trong hoàn cảnh đã có vợ… Cứ như thế, anh ta gieo vào lòng những kẻ thứ ba niềm tin rằng mình chính là người đàn bà mà anh ta cần trong cuộc đời. Và rồi, người thứ ba ngã vào lòng anh ta chẳng hề phân vân. Đàn ông ngoại tình, luôn vào vai một kẻ có hôn nhân bất hạnh - Ảnh minh họa: Internet Người ta nói rằng đàn ông đi ngoại tình thì nông cạn và ngu ngốc. Nhưng thực ra đàn ông không hề nông cạn. Về nhà, anh ta vẫn minh chứng cho vợ con thấy sự chung thủy và tử tế của mình. Anh ta vẫn lo lắng thương yêu và viện những lí do cho sự vắng mặt của mình là vì công việc. Anh ta bước về nhà có cơm ngon, canh ngọt, có vợ nuôi nấng con cái, phụng dưỡng cha mẹ của mình. Bước ra đường, lại có người phụ nữ khác tin yêu và hết lòng vì anh ta. Thử hỏi đàn ông như thế là khôn hay dại?

Đàn ông dễ sa ngã, thèm của lạ nhưng lại không dễ dàng đánh đổi. Người thứ ba luôn ngây thơ tin rằng mình được yêu thương, là số 1 trong lòng và sớm muộn gì mình sẽ chính thức bước cùng anh ta trong cuộc đời. Thế nhưng đàn ông, bao nhiêu kẻ đi ngoại tình nhưng có ai đánh đổi gia đình vì một người đàn bà ngoài đường? Rồi anh ta cũng sẽ trở về bên vợ con, bên gia đình mà anh ta cũng tốn không ít công sức để gây dựng. Đàn ông dễ ngoại tình nhưng lại không dễ dàng đánh đổi - Ảnh minh họa: Internet Phụ nữ à, không bao giờ có thứ tình yêu gọi là đích thực trong trái tim của những kẻ đi ngoại tình. Tin vào lời đàn ông có vợ là điều dại dột nhất trong cuộc đời phụ nữ. Rốt cuộc người đau nhất, chịu tổn thương nhiều nhất chỉ là những kẻ thứ ba. Người thứ ba à, đừng tự biến mình thành nơi mua vui cho những gã đàn ông thèm của lạ.

Đàn ông bản lĩnh đừng đem chuyện kiếm tiền so với chuyện chăm con Nỗi niềm trong lòng đàn bà luôn cần được giải tỏa, còn đàn ông đi làm về thì mặt nặng mày nhẹ, vợ nói cũng không thèm nghe. Phụ nữ dù sắt đá, mạnh mẽ đến đâu thì cũng làm sao có thể chịu đựng nỗi sự cô đơn này?

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/gui-nguoi-thu-ba-khong-mot-nguoi-dan-ong-nao-di-ngoai-tinh-ma-noi-hon-nhan-cua-minh-hanh-phuc-327825.html