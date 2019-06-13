Đàn ông nông cạn trọng thiên hạ, đàn ông khôn ngoan trọng vợ con ở nhà

Rốt cuộc rồi khi ốm đau, khi bệnh tật người lo cho chén cháo, viên thuốc vẫn là người vợ mà đàn ông từng đối xử bạc bẽo. Tiền bạc, thời gian, công sức dâng cho thiên hạ hưởng rồi gian nan quay về làm khổ vợ con.

Muốn biết đàn ông khôn ngoan hay nông cạn chỉ cần nhìn cách anh ta đối xử với người đàn bà bên cạnh mình. Đàn ông nông cạn trọng thiên hạ, đối xử bạn bè nặng như tình thâm còn vợ con thì nhạt như nước lã. Còn đàn ông khôn ngoan luôn trọng vợ con trên hết mọi thứ. Muốn biết đàn ông nông cạn hay khôn ngoan chỉ cần nhìn cách đối xử với người đàn bà bên cạnh mình - Ảnh minh họa: Internet Đàn ông nông cạn rất thích nhậu nhẹt, tụ tập bạn bè, vui chơi tàn cuộc rồi mới về bên gia đình. Còn đàn ông khôn ngoan luôn nghĩ đến vợ con trước tiên. Với họ, một bữa cơm ngon lành, vợ chồng con cái sum vầy vui vẻ còn quý giá hơn cả những bữa tiệc rượu bia tràn ly. Cuộc chơi nào rồi cũng tàn, chỉ có vợ con và tình thân là còn mãi.

Đàn ông nông cạn ngồi với thiên hạ rất hay kể xấu người đàn bà của mình. Họ cho rằng vợ mình luộm thuộm, già nua, không biết ngọt ngào, chiều chuộng. Trong mắt đàn ông nông cạn, vợ mình luôn thua kém những người đàn bà ngoài kia. Người đàn bà đẹp nhất, dịu dàng nhất, hiểu chuyện nhất mãi mãi không bao giờ là vợ mình. Nhưng người đàn ông khôn ngoan lại ca ngợi vợ, thật lòng biết ơn và cảm kích vợ. Anh ta cũng cho thiên hạ thấy rằng bản thân mình thật sự may mắn khi có cô ấy bên cạnh mình. Trước những bất toàn của vợ, đàn ông càng thương yêu và trân trọng người đàn bà đã trải qua sóng gió cùng mình. Đàn ông nông cạn hay chê bai, nói xấu vợ - Ảnh minh họa: Internet Đàn ông nông cạn cho rằng chồng là người làm chủ gia đình. Họ có quyền to tiếng, lấn át, nạt nộ. Người vợ phải phục tùng và nghe lời chồng. Xung quanh chúng ta, không hiếm những cảnh vợ chẳng khác nào người giúp việc, còn chồng lại sống sung sướng như những ông hoàng trong gia đình. Ngược lại, đàn ông khôn ngoan sẽ không thể hiện uy quyền với vợ. Với họ, vợ là người bạn đồng hành, là người bạn đời cùng chia ngọt sẻ bùi. Họ hiểu rằng, khó khăn hay bất hạnh, cũng duy nhất người đàn bà này cùng vượt qua với mình.

Đàn ông nông cạn cho rằng những vật ngoài thân như tiền bạc, danh tiếng, nhà cửa, xe cộ là những điều có thể khiến mình ngẩng cao đầu với thiên hạ. Đàn ông nông cạn nghĩ rằng khi mình lắm tiền nhiều của mình có quyền có nhiều người đàn bà bên đời. Càng nhiều đàn bà càng chứng tỏ bản lĩnh nam nhi. Nhưng đàn ông khôn ngoan cho rằng gia đình mới chính là điều khiến mình ngẩng cao đầu với thiên hạ. Tiền bạc, vật chất nhiều bao nhiêu nhưng với họ chỉ cần một người đàn bà bên cạnh là đủ. Đàn ông nông cạn nhất là khi vui tìm đến thiên hạ còn khi khó khăn lại quay về làm khổ vợ con - Ảnh minh họa: Internet Đàn ông nông cạn chia sẻ niềm vui, vinh quang, sự thành đạt của mình cho thiên hạ ngoài kia. Nghĩ rằng thiên hạ như anh em ruột thịt, khó khăn hoạn nạn đều có nhau. Nhưng khi sóng gió, khi hoạn nạn anh em còn lại mấy người? Rốt cuộc rồi khi ốm đau, khi bệnh tật người lo cho chén cháo, viên thuốc vẫn là người đàn bà mình từng đối xử bạc bẽo. Tiền bạc, thời gian, công sức dâng cho thiên hạ hưởng rồi gian nan quay về làm khổ vợ con. Đó chính là sự nông cạn lớn nhất trong cuộc đời người đàn ông.

Đàn ông có vợ thì thảnh thơi, đàn bà có chồng lại muôn vàn cực nhọc Đàn ông có vợ, nhiều người vẫn sống như những gã độc thân nhàn rỗi. Say sưa cụng ly, vùi mình vào những cuộc vui, thậm chí là dán mắt vào màn hình để chơi game thâu đêm. Trong đầu họ xuất hiện tư tưởng: “Mình không cần làm, mọi thứ đã có vợ lo hết rồi!”.

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