Ba mẹ tôi bảo rằng sống trên đời mấy chục năm chưa bao giờ phải phiền lòng như lúc này. Tôi luôn là đứa được ba mẹ tin tưởng, là niềm tự hào của họ. Vậy mà giờ đây, họ phải chứng kiến cảnh con trai mình phản bội vợ con đi ngoại tình, gia đình trên bờ vực đổ vỡ.

Tôi đã nghĩ chuyện mình vụng trộm chỉ là chuyện của 2 người. Chỉ tôi và nhân tình biết, nếu mình im lặng thì chẳng gây ảnh hưởng gì đến cuộc sống gia đình. Nhưng tôi không biết rằng “đi đêm lắm có ngày gặp ma”. Đàn ông có thể giấu giếm cả thiên hạ nhưng làm sao qua mắt được người vợ của mình. Đàn ông có thể giấu giếm cả thiên hạ nhưng làm sao có thể qua mắt được vợ của mình? - Ảnh minh họa: Internet Một bữa hò hẹn nhân tình ở nhà nghỉ xong, vừa bước vào nhà đã thấy vợ tôi ngồi với gương mặt vừa giận dữ vừa thất vọng. Tôi đang định hỏi vợ có chuyện gì thì cô ấy gào lên: “Anh có cần tôi đọc địa chỉ nơi anh vừa mới bước ra không? Còn người đàn bà kia tên Hoa, 25 tuổi, là nhân viên mới vào công ty anh được nửa năm. Anh lén lút qua lại với cô ta 3 tháng rồi. Anh nghĩ những lần anh viện lí do đi sinh nhật, tiệc tùng tôi đều không biết đó là lí do để anh đi chơi với nhân tình hay sao?”.

Tôi cứng họng khi vợ mình đã biết mọi chuyện. Tôi chẳng thể chối khi cô ấy đã nắm hết thông tin của nhân tình trong tay. Nhân tình của tôi mới vào công ty vài tháng. Thấy xinh đẹp, trẻ trung nên tôi hay trêu đùa ai ngờ cô ta xiêu lòng thật. Tôi nghĩ đàn ông rong chơi bên ngoài thì cũng chẳng ảnh hưởng gì miễn là mình làm tròn trách nhiệm và bổn phận trong gia đình. Nhưng dù tôi có giải thích đó là chỉ là vui chơi qua đường thì vợ tôi cũng chẳng thể nào tha thứ được: “Vui chơi hay thật lòng thì có khác gì nhau. Anh cũng chỉ là một kẻ phản bội mà thôi!”. Vợ không thể tha thứ cho sự phản bội của tôi - Ảnh minh họa: Internet Vợ chồng tôi sống cùng ba mẹ nên cuộc cãi vã của chúng tôi họ đã nghe hết. Gia đình tôi bắt đầu sống trong những chuỗi ngày nặng nề, mệt mỏi. Vợ tôi vì quá đau đớn nên về nhà cha mẹ ruột ở. Cô ấy bảo với tôi rằng sẽ ly hôn bởi không còn có thể chung sống với một kẻ dối trá, bạc bẽo như tôi. Tôi gọi điện xin ba mẹ vợ khuyên nhủ vợ, đáp lại họ bảo rằng: Sao lúc ăn chơi không nghĩ đến sẽ có ngày hôm nay?

Ba mẹ tôi rất buồn lòng. Họ bảo rằng sống trên đời mấy chục năm chưa bao giờ phải phiền lòng như lúc này. Tôi luôn là đứa được ba mẹ tin tưởng, là niềm tự hào của họ. Vậy mà giờ đây, họ phải chứng kiến cảnh con trai mình phản bội vợ con đi ngoại tình, gia đình trên bờ vực đổ vỡ. Đêm đêm, tôi nghe thấy tiếng thở dài của ba, tiếng bước chân mẹ không ngủ. Ban ngày, họ cũng chẳng thiết ăn uống, lúc nào cũng buồn bã. Bây giờ tôi phải làm gì để chuộc lại sai lầm của mình? - Ảnh minh họa: Internet Hai đứa con của tôi tuy còn nhỏ nhưng nhìn ông bà, ba mẹ như vậy nên không dám cười đùa như mọi hôm. Bước về căn nhà nặng nề, bếp núc nguội lạnh, lòng tôi ngập tràn hối hận. Tôi thèm được như trước, cả gia đình quây quần vui vẻ bên mâm cơm. Cha mẹ tôi lúc nào cũng nở nụ cười hiền lành. Tôi bây giờ nên làm gì để cầu xin vợ tha thứ và chuộc lại lỗi lầm của mình đây?

Thanh xuân của đàn ông là sự nghiệp, còn với phụ nữ chính là mối tình khắc cốt ghi tâm Khi phụ nữ kết hôn với một người đàn ông khác trưởng thành và giàu có, họ sẽ hiểu vật chất quan trọng đến thế nào. Họ sẽ hiểu lí do vì sao người đàn ông mình yêu luôn muốn cố gắng có sự nghiệp để lo cho vợ một cuộc sống đủ đầy. Còn người đàn ông, khi có mọi thứ trong tay lại bỏ lỡ người con gái mà họ yêu thương nhất.

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