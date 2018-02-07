Đàn bà một khi đã tự chủ hạnh phúc sẽ chẳng cần đàn ông nữa

- Tài sản, của cải đều do con tôi làm ra, sao giờ lại chia đôi? Loại đàn bà như cô thật quá đáng sợ. Đáng lẽ phải ra đi với hai bàn tay trắng mới đúng, giờ lại đòi hỏi chia chác hả?

Chị đưa đơn ly hôn trước sự ngạc nhiên của hai bên gia đình. Chưa bao giờ họ thấy chị kiên quyết và có phần đáng sợ như thế này. Những thủ tục về nhà cửa, tài sản và quyền nuôi con chị cũng đã hoàn thành xong. Tài sản thì chia đôi, con cái chị nuôi hết. Nhìn hồ sơ trên bàn, anh cúi gầm mặt, mẹ chồng chị tức tối quát thẳng.

- Mẹ nói đúng, tiền là anh ấy kiếm. Nhưng từ xưa đến nay luôn có câu của chồng, công vợ. Với lại không nhờ con, đống tài sản đó và căn nhà này cũng ra đi với người đàn bà kia. Không nhờ con, anh ấy không thể ngồi bình thản ở đây được đâu, mà phải ngồi hầu tòa vì biển thủ quỹ của công ty rồi.

Chị nhìn sang anh nói với giọng sắc lạnh.

- Tôi nghĩ mấy người cần phải cảm ơn tôi mới phải. Sao lại ở đây trách móc ân nhân như thế này?

Mặt bà tái xanh, không nói nên lời. Còn anh thì cúi gầm mặt hối hận. Nhớ lại hết những chuỗi ngày trước đó, chị chạy đôn chạy đáo để lo cho anh thoát khỏi vòng lao lý. Rồi cắn răng chịu đựng sự nhục nhã khi thấy những hình ảnh của chồng và ả nhân tình tràn lan trên mạng. Đó là những điều tồi tệ mà suốt cuộc đời này chị sẽ chẳng bao giờ quên.

Đàn bà khôn ngoan nên biết buông bỏ đau thương - Ảnh minh họa: Internet

Nhân nhượng và tha thứ hết lần này đến lần khác, cuối cùng chị đã đủ can đảm để ký vào đơn ly hôn. Với chị, chồng tệ có thể bỏ nhưng không bao giờ bỏ hai thứ quan trọng nhất cuộc đời là con và tiền. Có người sẽ nói chị thực dụng, nhưng chị chấp nhận. Bởi không tiền, không thể sống cuộc đời vô lo vô nghĩ. Không có con sẽ không bao giờ có được hạnh phúc.

Sau sự việc lăng nhăng của chồng, chị nhận ra được nhiều thứ và biết được thứ gì là quan trọng với mình. Đàn bà kết hôn lãi mỗi đứa con, dại gì không lấy đi món lãi đó để an ủi những vết thương kia. Trong cuộc đời này chỉ có gia đình, tiền bạc và con cái là không bao giờ rời bỏ bạn. Hãy đối xử với gia đình thật tốt, đó là nơi bạn tìm về mỗi khi cô đơn. Hãy thương con thật nhiều, vì sau này chúng sẽ nuôi bạn. Còn tiền sẽ giúp bạn sẽ có cuộc sống hạnh phúc, chẳng âu lo quá nhiều.

Phụ nữ khôn ngoan phải biết làm chủ cuộc sống của mình. Chồng tệ có thể dứt khoát buông bỏ, chẳng ai bắt bạn phải chịu đựng cả. Sau những đổ vỡ, ai cũng sẽ trải qua những tháng năm đau đớn đến tột cùng. Đó là khoảng thời gian bạn nên dành cho gia đình, người thân và con của mình. Dùng những đồng tiền mình kiếm được cùng họ hưởng thụ cuộc sống. Bởi thanh xuân đàn bà ngắn lắm, một cái chớp mắt tóc đã bạc, khóe mắt đã có nhiều nếp nhăn. Nếu hạnh phúc được cứ hạnh phúc, cứ sống những chuỗi ngày an yên nhất, vui tươi nhất. Một khi đàn bà có thể tự khiến mình hạnh phúc được thì chẳng còn cần đàn ông nữa.