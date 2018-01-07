Chồng ngoại tình: Buông thì được, giữ là mất

Tâm sự gia đình 07/01/2018 06:30

Anh đi nhiều ngày không về. Thời gian này, chị ở nhà suy nghĩ rất nhiều. Mỗi lần đặt bút viết đơn ly hôn thì nước mắt chị lại chảy ướt hết tờ giấy.

Đa số người phụ nữ nào cũng sợ mình sơ sẩy buông tay, chồng sẽ nhanh chóng ngã vào vòng tay người khác. Thế nhưng cuộc sống này ngộ lắm, thứ càng giữ càng dễ mất, thứ hờ hững thì vẫn ở đó.

Tôi biết một người phụ nữ cưới chồng hơn 10 năm và nhiều lần chứng kiến chồng ngoại tình. Có thể nói chị ấy là mẫu người phụ nữ vô cùng lý tưởng, giỏi việc nước đảm việc nhà. Nhưng có một điều, tình yêu thương có chị ấy quá lớn khiến chồng cảm thấy áp lực và khó chịu. Rồi cũng đến một ngày, anh mạnh mẽ thoát khỏi vòng tay của chị để trải nghiệm những điều thú vị hơn. Vậy là anh ngoại tình hết lần này đến lần khác. 

Với tính cách của chị, tất nhiên không thể bỏ qua chuyện này được. Chị tìm đủ mọi cách, từ thông minh đến ngu xuẩn nhất để níu kéo chồng. Có lẽ điều đau đớn nhất mà chị trải qua trong cuộc đời của mình là tận mắt chứng kiến chồng và ả nhân tình quấn lấy nhau trên giường. Mọi thứ trước mắt chị như tối sầm, chị điên tiết lao vào đánh cả hai rồi tự đánh thình thịch vào người mình. Vì bị lỡ cuộc vui, anh tức giận kéo chị về nhà.

Chồng ngoại tình: Buông thì được, giữ là mất - Ảnh 1
Ngày phát hiện chồng ngoại tình, chị ra sức níu kéo - Ảnh minh họa: Internet

Hôm đó, cả hai cãi nhau một trận long trời lở đất. Chị chạy vào bếp cầm con dao dí sát vào cổ dọa tự tử. Đứa con trai bé bỏng chứng kiến cảnh ba mẹ lớn tiếng với nhau cũng khóc nức nở.

- Cô đừng hù dọa tôi nữa. Nhiều lần lắm rồi, có ngon thì chết đi.

Nói xong anh rời đi. Tay chị run rẩy để rớt con dao xuống đất. Đứa con khóc càng lớn hơn, chị hốt hoảng chạy lại ôm chặt con vào lòng, nước mắt giàn giụa. Thời gian trước, chị cũng mang sinh mạng của mình ra để hù dọa, anh chấp nhận ở nhà với mẹ con chị được mấy ngày rồi cũng chứng nào tật nấy. Giờ đây có lẽ việc chị chết sống ra sao cũng không còn làm lung lay trái tim nguội lạnh của anh nữa rồi.

Anh đi nhiều ngày không về. Thời gian này, chị ở nhà suy nghĩ rất nhiều. Mỗi lần đặt bút viết đơn ly hôn thì nước mắt chị lại chảy ướt hết tờ giấy, đành phải để sang ngày hôm sau. Đã nhiều ngày trôi qua, chị cũng không thể viết nổi ba chữ “Đơn ly hôn”. Anh không có ở nhà, chị cũng không còn điện thoại hỏi, thúc giục như trước. Chị đã bắt đầu học cách dần buông bỏ cuộc hôn nhân này.

Hôm sau, anh trở về nhà với khuôn mặt buồn bã. Chị đặt đơn ly hôn trước mặt khiến anh hơi sửng sốt.

- Em viết sẵn đơn ly hôn rồi. Đợi anh về ký thôi. Xin lỗi vì những ngày qua đã làm khổ nhau như thế này. Đáng lẽ ra em phải làm chuyện này lâu rồi.

Anh ngạc nhiên, nhìn chị với ánh mắt van xin.

- Anh biết vợ chồng chúng ta đã xảy ra rất nhiều chuyện nhưng cũng đâu đến mức này đâu. Sao em lại… Em có thấy người đàn ông nào ngoại tình mà bỏ vợ không? Phải cho anh thời gian để chấm dứt mối quan hệ kia chứ.

- Với em chừng đó đã quá đủ rồi. Bấy lâu nay em cố gắng níu kéo nhưng anh chỉ lạnh nhạt thôi, thậm chí còn mặc kệ sự sống chết của em. Đủ rồi, dừng lại thôi. Em không thể sống với người vô tâm như vậy được nữa.

- Nhưng anh…

Chị rời đi, anh níu kéo nhưng chị nhất quyết không lung lay. Chị chấp nhận buông bỏ là vì không muốn bản thân phải sống nhịn nhục như thời gian qua nữa. Chị không muốn con cái chứng kiến cảnh mẹ dọa chết để níu kéo ba. Quan trọng hơn, chị không muốn tha thứ cho một người vô tâm như anh.

Chuyên gia tâm lý chỉ cách ứng phó khi chồng ngoại tình

Chuyên gia tâm lý chỉ cách ứng phó khi chồng ngoại tình

Khi phát hiện nửa kia ngoại tình, những người vợ không nên làm ầm lên mà hãy bình tĩnh tìm cách giải quyết. Tuyệt đối, không nên nghĩ cách bắt quả tang chồng ngoại tình.

Xem thêm
Từ khóa:   hôn nhân yêu hôn nhân tâm sự gia đình tâm sự vợ chồng chồng ngoại tình ngoại tình

TIN MỚI NHẤT

Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Tâm sự gia đình 25 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 35 phút trước
Lý Nhược Đồng tái hiện nét đẹp Tiểu Long Nữ, khán giả bồi hồi nhớ 'Thần điêu đại hiệp'

Lý Nhược Đồng tái hiện nét đẹp Tiểu Long Nữ, khán giả bồi hồi nhớ 'Thần điêu đại hiệp'

Sao quốc tế 55 phút trước
Hai người mất tích sau khi một chiếc trực thăng chở 7 hành khách rơi xuống hồ

Hai người mất tích sau khi một chiếc trực thăng chở 7 hành khách rơi xuống hồ

Video 55 phút trước
Điều hòa Sharp Airest được vinh danh trong ‘Bộ sản phẩm nâng tầm sống khỏe tiêu biểu’ tại Better Choice Award 2026

Điều hòa Sharp Airest được vinh danh trong ‘Bộ sản phẩm nâng tầm sống khỏe tiêu biểu’ tại Better Choice Award 2026

Đời sống 1 giờ 10 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến thăm vợ cũ của người chồng sau bi kịch hôn nhân đổ vỡ

Sự thật đằng sau chuyến thăm vợ cũ của người chồng sau bi kịch hôn nhân đổ vỡ

Tâm sự 1 giờ 25 phút trước
Từ phát ngôn của Phạm Băng Băng, tranh luận về AI và tương lai nghề diễn nóng trở lại

Từ phát ngôn của Phạm Băng Băng, tranh luận về AI và tương lai nghề diễn nóng trở lại

Sao quốc tế 1 giờ 28 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, ngũ hành tương sinh, cát thần trợ mệnh, 3 con giáp 'hưởng trọn lộc trời', tiền vào như nước, phúc lộc không bao giờ vơi

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, ngũ hành tương sinh, cát thần trợ mệnh, 3 con giáp 'hưởng trọn lộc trời', tiền vào như nước, phúc lộc không bao giờ vơi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 30 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (15/10-16/10/2026), 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (15/10-16/10/2026), 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 45 phút trước
'Đội bóng nữ Kungfu' của Châu Tinh Trì được kỳ vọng đạt doanh thu hơn 240 triệu NDT

'Đội bóng nữ Kungfu' của Châu Tinh Trì được kỳ vọng đạt doanh thu hơn 240 triệu NDT

Sao quốc tế 1 giờ 54 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống