4 việc vợ nhất định phải làm khi biết chồng ngoại tình mới mong được hạnh phúc

Tâm sự gia đình 23/12/2017 06:30

Nhiều phụ nữ tự hỏi phải làm gì khi chồng ngoại tình? Hãy nhớ rằng, trái đất vẫn quay, bầu trời vẫn xanh, sự thật mãi không thay đổi thì hà cớ gì mình phải tự hành hạ bản thân.

Anh chê tôi xấu xí, ăn mặc chẳng khác nào kẻ hành khất. Mỗi lần có tiệc tùng công ty, họp lớp các kiểu anh đều giấu giếm, không muốn tôi đi cùng. Có lẽ anh ấy sợ mất mặt vì phải sánh đôi bên người vợ xấu xí, ăn mặc lôi thôi. Mà cũng đúng, giờ đây nhìn mình trước gương, tôi bỗng giật mình, không ngờ bản thân đã thay đổi quá nhiều như vậy.

Từ ngày sinh con đến giờ, hết chăm con khóc, con đau ốm, tôi hoàn toàn không có thời gian chăm sóc bản thân. Nhìn những quầng thâm mắt cùng với những nếp nhăn xuất hiện ngày càng nhiều, lòng tôi buồn da diết. Biết chồng ngoại tình, tôi cũng chẳng dám đánh ghen vì không có can đảm, không tự tin về ngoại hình của mình, sợ lại bị người ta chê trách.

Sống với nỗi đau chồng ngoại tình một thời gian, tôi ăn không ngon, ngủ không yên, tiều tụy đi thấy rõ. Hôm đó tôi có hẹn với một người chị bạn thân. Vừa gặp tôi, chị đã tá hỏa hỏi vì sao tôi ngày càng gầy gò, xanh xao như vậy. Lắng nghe câu chuyện của tôi một lúc, chị lại lớn tiếng mắng tôi dại.

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Khi phát hiện chồng ngoại tình bạn đừng nên đánh ghen - Ảnh minh họa: Internet

Khi chồng phản bội, trái đất này sẽ vẫn quay, bầu trời sẽ vẫn xanh, sự thật mãi không thay đổi thì hà cớ gì mình phải tự hành hạ bản thân. Tôi khóc hết nước mắt, nhưng phải công nhận những lời chị ấy nói rất đúng. Thậm chí chị ấy còn chỉ tôi cách đối phó với chuyện chồng ngoại tình.

Áp dụng cách của chị chỉ dẫn một thời gian, tôi cảm thấy có chút hiệu quả. Giờ đây chồng tôi đã bắt đầu hồi tâm chuyển ý. Nay tôi sẽ chia sẻ những điều đó với chị em phụ nữ để chúng ta cùng nhau vượt qua những cú sốc do người chồng phản bội gây ra.

Tìm lại sở thích, đam mê của bản thân

Trước khi lấy chồng, mỗi tháng, tôi đều dành thời gian đi du lịch đây đó, hưởng thụ cuộc sống. Nhưng khi kết hôn xong, chuyện chồng con dường như đã chiếm hết thời gian khiến tôi quên hẳn sở thích và đam mê của mình. Cuộc sống của tôi suốt ngày chỉ quanh quẩn bên bếp núc, lau dọn nhà cửa, nghĩ lại sao mà mình dại thật. Vậy là tôi bắt đầu tìm lại những điều mình thích.

Mặc chồng ngoại tình, vào dịp hè năm ngoái, tôi dẫn con đi du lịch năm bữa, nửa tháng mới về. Trong chuyến đi đó, tôi mới nhận ra nhiều điều, phải biết tận hưởng khi còn có thể, lỡ sau này không còn cơ hội nữa thì sẽ rất đáng tiếc. Tinh thần cũng dần ổn định, tôi bắt đầu lấy cân bằng lại mọi thứ trong cuộc sống. Công việc cũng tốt hơn, tôi được sếp giao nhiều dự án mới. Thật sự khi làm được những điều mình thích, tôi cảm thấy bản thân không sống uổng phí một đời người.

Nói chuyện thẳng thắn với chồng khi xảy ra vấn đề

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Những việc phụ nữ nên làm khi chồng ngoại tình - Ảnh minh họa: Internet

Không thể giấu giếm những uất ức trong lòng mình nữa, tôi quyết định nói chuyện thẳng thắn với anh. Chồng thừa nhận anh ngoại tình. Dù đã biết trước mọi việc nhưng tôi vẫn không tránh khỏi những cảm xúc đau lòng. Tôi cố gắng dùng những lời lẽ nhẹ nhàng, thậm chí còn dỗ dành anh nên suy nghĩ lại mọi chuyện. Thật sự tôi và con rất cần anh nhưng đáp trả lại lời van xin đó là thái độ lạnh lùng với câu nói như dao cắt: “Tôi thà ly hôn chứ không bỏ nhân tình”. Sau câu nói của anh, tôi không còn lời nào để nói nữa nên chọn cách im lặng, im lặng để anh biết tôi đã tổn thương như thế nào. Tôi chỉ hy vọng anh có thể suy nghĩ lại những việc đã xảy ra và quay về bên mẹ con tôi.

Nói không với đánh ghen

Việc tuyệt đối không nên làm khi phát hiện chồng ngoại tình đó là đánh ghen. Bởi vì chuyện đánh đấm, mắng chửi nhau không bao giờ là điều tốt đẹp cả. Theo quan niệm của tôi, những chuyện xấu xa, gây đau thương cho người khác ắt hẳn sẽ có quả báo, sẽ bị trừng trị. Đàn ông ngoại tình hà cớ gì phụ nữ lại lôi nhau ra đánh đập, hành hạ, làm xấu mặt nhau như vậy. Vả lại tôi là người vốn rất yếu đuối, nói thẳng ra là hơi nhát gan. Tôi chưa bao giờ dùng bạo lực với bất kỳ ai hay làm trò bỉ ổi để hại người khác. Nếu chẳng may tôi đi đánh ghen, anh ấy sẽ lại bênh vực bồ mà đánh tôi, hay thậm chí tôi không biết mình có đánh thắng ả ta hay không? Những việc đó khiến tôi sợ và trở nên hèn nhát. 

Trở nên xinh đẹp, gợi cảm hơn xưa

Anh ấy chê tôi là người vợ xấu xí, ăn mặc lôi thôi, luộm thuộm nên không bao giờ đưa tôi đến những cuộc gặp gỡ mọi người. Vậy là tôi tìm nhiều phương pháp giảm cân, chăm chỉ đến phòng tập thường xuyên để lấy lại vóc dáng ngày xưa. Sau khoảng 2 tuần, cơ thể tôi thay đổi trông thấy, đến anh cũng vô cùng ngạc nhiên. Suy cho cùng không ai có thể chấp nhận một người xấu xí cả, mọi người chỉ thích và tôn trọng những người xinh đẹp. Vậy là anh dần thay đổi, không còn đi sớm về muộn, không la cà hàng quán với đồng nghiệp. Thái độ của anh cũng nhẹ nhàng hơn, không còn gay gắt, tức giận vô cớ như xưa.

Cách vượt qua nỗi đau khi chồng ngoại tình, phụ nữ nên biết

Cách vượt qua nỗi đau khi chồng ngoại tình, phụ nữ nên biết

Việc chồng ngoại tình khiến nhiều cuộc hôn nhân có nguy cơ đổ vỡ, vợ chồng ly tán, con cái bơ vơ. Để vượt qua giai đoạn khó khăn và khủng hoảng này, phụ nữ nên biết cách đối mặt với nó, đừng ưu sầu, bi lụy.

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