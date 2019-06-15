Đàn bà cô đơn lâu quá trong hôn nhân sẽ không còn cần chồng nữa

Chẳng có người đàn bà nào ngu dại mà khóc cả đời cho kẻ chẳng hề biết quay đầu. Không có người đàn bà nào đủ bao dung, đủ nhu nhược để cam chịu năm này qua năm khác. Đàn bà cô đơn quá lâu, họ có thể không ly hôn nhưng không còn cần chồng nữa.

Có những cuộc hôn nhân bề ngoài vẫn yên ấm nhưng thực ra vợ chồng coi nhau chẳng khác gì người dưng nước lã. Có nhiều cặp vợ chồng vẫn sống chung dưới một mái nhà nhưng phần ai nấy ăn, giường ai nấy ngủ. Mỗi người sống cuộc đời của mình mà chẳng làm phiền nhau. Ranh giới của họ chỉ là lá đơn ly hôn mong manh. Năm này qua năm khác, họ vẫn là vợ chồng trên danh nghĩa nhưng tình cảm đã chết đi rồi. Ranh giới của nhiều cặp vợ chồng chỉ là tờ giấy ly hôn mong manh - Ảnh minh họa: Internet Có những người đàn bà dù đang có chồng nhưng họ bất cần, sống mà chẳng cần chồng. Họ tự kiếm tiền, tự nuôi con, tự làm tất cả mọi việc lớn nhỏ trong nhà. Chồng sống ra sao cũng mặc kệ. Chồng đi sớm về khuya, có sa vào thói xấu thì đàn bà cũng chẳng quan tâm. Vợ chồng có khi cả ngày chẳng mở miệng nói với nhau được lời nào. Có khi nhiều năm, chuyện ái ân vợ chồng cũng không hề có.

Vì sao đàn bà lại trở nên bất cần như thế? Bởi họ là những người đã từng cô đơn rất nhiều trong cuộc hôn nhân của mình. Họ là người đã từng khóc cạn nước mắt vì những vô tâm, tệ bạc của chồng. Họ đã từng khuyên nhủ, từng than vãn chỉ mong chồng thay đổi mà quan tâm đến gia đình. Họ cũng chính là những người đã đặt nhiều hy vọng, kí thác cả cuộc đời mình vào cuộc hôn nhân này. Đàn bà bất cần vì người chồng không biết trân trọng - Ảnh minh họa: Internet Nhưng đàn ông đã đối xử với người đàn bà của mình như thế nào? Vợ khóc lóc, than vãn thì càng lún sâu vào sự vô tâm. Trong mắt đàn ông tệ bạc, vợ mình mãi mãi là những người đàn bà phiền phức và lắm lời. Đàn ông không cho vợ mình cảm giác được nương dựa, được yêu thương. Ngược lại, ngay cả những điều nhỏ bé và bình thường nhất trong hôn nhân cũng không làm được.

Chẳng có người đàn bà nào ngu dại mà khóc cả đời cho kẻ chẳng hề biết quay đầu. không có người đàn bà nào đủ bao dung, đủ nhu nhược để cam chịu năm này qua năm khác. Đàn bà cô đơn quá lâu, họ có thể không ly hôn nhưng đã không còn cần chồng nữa. Họ như con nhím, đang xù lông lên để bảo vệ mình. Họ đã không còn hy vọng rằng chồng mình sẽ có ngày thay đổi. Đàn bà không cần chồng chính là những người cô đơn nhiều nhất - Ảnh minh họa: Internet Một cuộc hôn nhân chỉ còn tồn tại trên giấy tờ thì khổ tâm và dằn vặt lắm. Đàn ông có bao giờ chạnh lòng buồn khi bước về căn nhà mà ở đó người đàn bà chỉ còn coi mình là chiếc bóng? Đàn ông có hối hận, có dằn vặt vì những gì mình đã gây ra hay không? Những ông chồng có bao giờ tự hỏi mình đã làm tròn trách nhiệm của một người chồng, người cha trong gia đình? Bất kì điều gì xảy ra cũng đều có nguyên nhân cả. Đàn bà bất cần bởi vì người chồng không biết trân trọng. Đàn bà vô tâm bởi đã từng chịu đựng trăm ngàn nỗi vô tâm trước đó của chồng. Đàn bà không cần chồng, chính họ là những người đàn bà cô đơn nhiều nhất.

Sự hối hận của đàn ông ngoại tình: Vì một người dưng, tôi đã làm cho những người mà mình thương yêu phải đau khổ Ba mẹ tôi bảo rằng sống trên đời mấy chục năm chưa bao giờ phải phiền lòng như lúc này. Tôi luôn là đứa được ba mẹ tin tưởng, là niềm tự hào của họ. Vậy mà giờ đây, họ phải chứng kiến cảnh con trai mình phản bội vợ con đi ngoại tình, gia đình trên bờ vực đổ vỡ.

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