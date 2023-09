Từ giây phút đàn bà biết chồng phản bội, cuộc đời đã không còn bình yên.

Chị chẳng may là một trong những người vợ bất hạnh như thế. Sự bình yên dù là trong một giấc ngủ vô thức cũng không thể có. Thật sự khi ấy trong lòng chị là muôn vàn cảm giác tồi tệ, là đau đớn, là thất vọng ê chề, là tủi hổ, là cô đơn cùng cực. Người ta nói, chị như thế là còn may vì ít ra chồng chị còn muốn quay về. Còn chị lại nghĩ, chồng đã ngoại tình rồi thì may hay rủi gì nữa, chỉ có đau nhiều hay ít, sẽ quên, hoặc cứ nhớ hoài.