Chồng ngoại tình, đàn bà hãy cứ soi gương trước đã

Tâm sự gia đình 14/11/2018 05:30

Tôi mong đàn bà bị phản bội trước khi muốn trả thù hãy soi gương trước đã. Hãy nhìn xem mình đang có những gì, một cuộc đời đầy nỗi đau, hay một tương lai thật sự phải khác, một cành hoa tàn tạ vì bão dập nát, hay là một cái cây chỉ đang thay lá để vươn vai rậm rạp. Hãy soi gương đi, nhìn vào chính mình đi, bạn sẽ biết mình phải làm gì tiếp theo…

Ngày tôi biết chồng mình ngoại tình, tôi nghĩ chắc mình sẽ không sống nổi. Tôi lao đến nhà nhân tình, điên cuồng như con thú dữ bị tổn thương. Tôi nhìn người đàn ông mình chung sống bao năm trong nước mắt. Chân tay như không còn của tôi nữa, cả trái tim và khối óc đều kêu gào đau đớn thảm thiết. Tôi muốn nhào tới giết chết người đàn bà cướp chồng mình. Nhưng chồng tôi đã xô tôi té ngã, rồi anh ta nắm vạt áo tôi kéo ra ngoài, như vứt bỏ một thứ gì đó đã hết hiệu dụng trong đời anh. Cánh cửa đóng sầm lại, tôi ngồi bệt dưới nền đất, khóc rưng rức như một đứa trẻ.

Là chị gái đưa tôi về nhà. Vì chồng tôi gọi cho chị, nói rằng không muốn nhân tình chịu tiếng xấu bởi hàng xóm khi tôi cứ ngồi lì trước cửa như cái xác không hồn. Tôi cứ lặp đi lặp lại với chị: “Em nhất định sẽ trả thù, em nhất định khiến họ phải hối hận”. Về nhà, chị pha nước tôi tắm, nấu tạm một bữa cơm cho tôi. Tôi làm theo những gì chị nói một cách máy móc, không một chút sức sống. Cứ vậy mà tôi sống như chết suốt 3 ngày sau, không ngủ được, càng không thể tỉnh táo.

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Tôi cứ lặp đi lặp lại với chị: “Em nhất định sẽ trả thù, em nhất định khiến họ phải hối hận” - Ảnh minh họa: Internet

Đến ngày thứ 4, chị lôi xềnh xệch tôi từ chăn, chị kéo mạnh tới mức tôi tự lấy cái cớ mình đau mà lại khóc không dứt. Chị lôi tôi vào nhà vệ sinh, đứng trước cái gương to. Chị chỉ thẳng vào gương rồi bắt đầu tức giận lớn tiếng:

- Đây là ai? Một kẻ đã bị phản bội còn xấu xí và mất mặt. Một kẻ bị chồng bỏ theo nhân tình mà còn không có được bộ mặt xinh đẹp đi trả thù. Một kẻ khổ đau vì hai con người đang hả hê hạnh phúc. Một kẻ đến cả bản thân cũng không biết yêu thương. Thế thì đòi trả thù cái gì, đòi bắt người ta hối hận cái gì? Có muốn trả thù, có muốn để người ta hối hận thì trước hết nhìn vào gương trước đi, coi mình có cái gì trước đã, hay chỉ là kẻ yếu đuối cho cả thiên hạ thấy! Có hổ thẹn với mình không?

Tôi gào lên bởi những gì chị nói. Chị bỏ ra ngoài, còn tôi ngồi bệt xuống sàn. Đúng rồi, tôi là kẻ yếu đuối, tôi không chấp nhận được người chồng chung sống gần 10 năm bội bạc. Anh như chỗ dựa duy nhất của tôi, là hết thảy hy vọng và niềm tin của tôi. Tôi làm sao dễ dàng chấp nhận? Nhưng lời chị nói khiến tôi như vì đau quá mà tỉnh ra. Tôi loạng choạng ngồi dậy, nhìn mình trong gương. Mắt môi tàn tạ, da dẻ xanh xao, tóc tai rối bù khó coi. Đâu còn là tôi ngày trước, xinh đẹp và kiêu hãnh. Phải rồi, sao tôi lại để kẻ làm mình đau thấy dáng vẻ này của mình. Tôi quả thật đáng hổ thẹn khi đến cả bản thân cũng không quý trọng được…

Chồng ngoại tình, đàn bà hãy cứ soi gương trước đã - Ảnh 2
Tôi quả thật đáng hổ thẹn khi đến cả bản thân cũng không quý trọng được… - Ảnh minh họa: Internet

Sau hôm đó, tôi bắt đầu sống lại, thật sự đã sống lại. Tôi cắt tóc, mua sắm, và ăn uống những món mình thích. Tôi trang điểm, làm mình đẹp lên và tìm đến những gì khiến mình vui vẻ. Chị tôi thấy tôi như thế, chỉ cười chẳng nói gì. Sau đó, chị còn giới thiệu cho tôi một vài người bạn lịch lãm của chị. Tôi bắt đầu thấy hứng thú với ánh mắt say mê họ nhìn tôi. Tôi vui vẻ với những gì mình có, yêu mọi thứ ở mình hơn.

Để đến một ngày, khi tôi đi cùng một người đàn ông đang tán tỉnh tôi, tình cờ lại gặp chồng và nhân tình. Tôi xinh đẹp, người đàn ông cạnh bên sang trọng, còn chồng tôi quần áo xộc xệch, cô nhân tình giương ánh mắt đầy ganh tị nhìn tôi.

Đến khi đi qua họ, tôi rút ra tờ đơn ly hôn mình đã chuẩn bị từ lâu và luôn để trong túi. Tôi biết đây là nhà hàng chồng mình hay tới, tôi chắc chắn khoảnh khắc này sẽ xảy ra. Chồng tôi hết ngỡ ngàng nhìn dáng vẻ của tôi, rồi lại bất ngờ khi thấy tờ đơn ly hôn. Người đàn ông đi cạnh bên choàng tay qua lưng tôi rồi cười nhẹ với chồng tôi. Tôi quay đi mà biết rõ người đàn ông bội bạc kia thật sự sẽ điên lên vì tức giận.

Chồng ngoại tình, đàn bà hãy cứ soi gương trước đã - Ảnh 3
Tôi quay đi mà biết rõ người đàn ông bội bạc kia thật sự sẽ điên lên vì tức giận - Ảnh minh họa: Internet

Đương nhiên, chồng tôi sẽ đòi quay lại, nhất định không ly hôn. Nhưng đây cũng là điều tôi đã nghĩ tới. Tôi vẫn để anh ta mỗi ngày đến nhà tôi nhấn chuông đòi gặp mặt, cầu xin tôi thứ tha. Còn tôi lại ngồi gác chân thong thả, một tay nhắn tin với bao người theo đuổi mình, một tay kiêu hãnh nâng ly rượu uống thật ngon. Tôi quay sang chị rồi hỏi chị, trả thù như thế mới đẹp mặt, phải không? Chị tôi lại cười. Tôi hiểu chị sẽ đồng tình, vì chị cũng đã từng như tôi. Và chị hiểu đàn bà như tôi và chị nhất định đều giống nhau, đều cần một chất xúc tác là một kẻ tệ bạc để sống lại một cuộc đời đáng sống hơn, để có quyền lựa chọn lần nữa người đàn ông của đời mình.

Vì vậy, tôi mong đàn bà bị phản bội, trước khi muốn trả thù hãy soi gương trước đã. Hãy nhìn xem mình đang có những gì, một cuộc đời đầy nỗi đau, hay một tương lai thật sự phải khác, một cành hoa tàn tạ vì bão dập nát, hay là một cái cây chỉ đang thay lá để vươn vai rậm rạp. Hãy soi gương đi, nhìn vào chính mình đi, bạn sẽ biết mình phải làm gì tiếp theo…

Mẹ đơn thân: Khóc rồi lại cười với con thôi mà...

Mẹ đơn thân: Khóc rồi lại cười với con thôi mà...

Rồi mình chợt nhận ra, từ khi có con, mình chỉ khóc khi mệt mỏi, chứ chưa khi nào rơi nước mắt vì khổ đau. Vì chỉ cần nhìn thấy con, niềm hạnh phúc như bủa vây cả thế giới quanh mình. Và mình nghĩ để bảo vệ một thế giới đẹp đẽ đến thế, nhiệm màu đến thế thì tốn một chút mồ hôi hay biết bao nước mắt cũng đâu là gì.

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