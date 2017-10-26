Đàn bà cần hiểu, đàn ông ngoại tình khác với lăng nhăng

Tâm sự gia đình 26/10/2017 16:17

Khi chồng ngoại tình, thái độ của người đàn bà sẽ quyết định sự ‘sống chết’ của một cuộc hôn nhân. Tình yêu, cuộc sống bao năm gây dựng dễ dàng tan biến như bọt xà phòng.

Đàn ông ngoại tình cũng có năm bảy dạng. Có người để thỏa mãn nhu cầu sinh lí mà người vợ ở nhà không đáp ứng được. Ngược lại, có người tìm một người đàn bà khác để sẻ chia, thấu hiểu những điều thầm kín. Có người lại bị cám dỗ bởi những người đàn bà lẳng lơ. Việc đàn ông ngoại tình đôi khi không xuất phát từ bản tính lăng nhăng, luôn muốn chinh phục người đẹp của họ.

Những giây phút ngoài chồng, ngoài vợ

Anh gọi điện hẹn tôi đi nhậu. Gương mặt buồn rười rượi, anh nốc hết cốc này đến cốc bia khác. Chỉ khi hơi ngà ngà say anh mới thổ lộ. Anh ngoại tình và bị vợ phát hiện.

Thật ra, người đàn bà anh quen này thua xa vợ anh về mọi thứ. Cô ấy không đẹp, không sành điệu, cũng không giỏi giang, kiếm nhiều tiền bằng vợ. Những món ăn cô ấy nấu cũng không ngon bằng những món vợ anh nấu hằng ngày. Tôi ngạc nhiên: Vậy tại sao, anh lại đi quen một người đàn bà thua kém vợ mình? Câu trả lời của anh làm tôi suy nghĩ rất nhiều: Bên người đàn bà này, anh thấy mình được làm một thằng đàn ông thực sự!

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Bên người đàn bà này anh thấy mình là một người đàn ông thật sự - Ảnh minh họa: Internet

Tôi không lạ gì vợ anh. Lúc chưa kết hôn, chị đã nổi tiếng xinh đẹp, giỏi giang. Không cần chồng, tự chị có thể kiếm được tiền để mua xe hơi, mua chung cư, mua sắm các vật dụng đắt tiền. Anh chỉ là một nhân viên bình thường, lương còn thua lương vợ. Chị tự ý quyết định mọi kế hoạch trong gia đình, việc đi du lịch ở đâu và thậm chí ngay cả việc khi nào sinh con. Anh cảm thấy mất tự tin khi ở bên vợ. Cảm giác thua kém khiến anh ngại mọi cuộc giao tiếp có vợ. Những lời trêu đùa dù vô tình hay cố ý cũng khiến anh rất khó chịu.

Anh hùng khó qua ải mỹ nhân

Tôi có một người anh là giám đốc một công ty lớn. Anh hào hoa, lịch thiệp, ví tiền lại dày cộm. Dĩ nhiên, những người phụ nữ xung quanh ai cũng muốn ngả vào vòng tay anh để thăng tiến trong sự nghiêp. Cô thư kí anh mới tuyển là loại đàn bà lẳng lơ. Anh biết chứ. Cô ta hay mặc những bộ váy áo ngắn cũn, khoe đôi chân dài, đôi gò bồng đảo căng mọng. Những lúc nhờ sếp kí hợp đồng, cô ta không quên cúi sát xuống bàn, khoe trọn vòng 1 trước mắt anh. Đàn ông mà, dù có kiềm chế cách mấy cũng có lúc sơ hở trước một người ranh mãnh như cô ta. Một lần, cô ta chủ động mời sếp đi ăn, chuốc cho sếp say rồi lên giường. Cô ta còn chụp những bức ảnh thân mật giữa hai người để làm bằng chứng. Anh vò đầu bứt tai vì những bức ảnh đã đến tay vợ và gia đình anh đang ở bờ vực ly hôn.

Ngoài xã hội, không ít những người đàn bà như con mèo ranh mãnh. Những người đàn ông giàu có, lịch lãm luôn là miếng mồi ngon mà họ nhắm tới. Đàn ông xưa giờ, mấy người qua được ải mỹ nhân?

Ngoại tình chưa hẳn là 'bản án tử' của hôn nhân

Dĩ nhiên, không một người đàn bà nào chấp nhận nổi chuyện chồng mình ngoại tình. Rơi vào trường hợp như vậy, đàn bà thường rất dễ mất bình tĩnh. Đã không ít trường hợp đánh ghen rạch mặt, tạt axit… Thậm chí có người tin tưởng chồng quá đã tuyệt vọng, đau đớn đến mức tự tử. Kết thúc cuộc sống của mình trong phẫn uất.

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Thái độ của người vợ khi chồng ngoại tình sẽ quyết định sự 'sống chết' của một cuộc hôn nhân - Ảnh minh họa: Internet

Nếu cuộc sống hôn nhân cứ mãi xuôi chèo mát mái thì không còn điều gì để bàn. Nhưng khi chồng ngoại tình, thái độ của người đàn bà mới quyết định sự ‘sống chết’ của một cuộc hôn nhân. Tình yêu, cuộc sống bao năm gây dựng dễ dàng tan biến như bọt xà phòng. 

Thực tế có nhiều người đàn bà chưa thật sự hiểu chồng mình cần gì. Đôi khi mải mê theo đuổi sự nghiệp, công danh mà bỏ rơi mất người chồng bên cạnh. Khi đó, người đàn ông thường dễ rơi vào cảm giác thiếu thốn tình cảm, khi gặp một người đàn bà dịu dàng, quan tâm khác đàn ông rất dễ sa ngã. Điều người vợ cần là suy nghĩ, bình tĩnh tìm ra giải pháp trong mớ bòng bong ‘thù trong giặc ngoài’. Đàn bà khôn ngoan luôn chừa một cánh cửa để chồng quay về.

 

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